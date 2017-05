laut.de-Kritik Die Maschinenpistole ballert, aber trifft nicht. Review von Florian Peking

Dem äußeren Erscheinungsbild nach könnte Machine Gun Kelly auch der Frontmann einer Punk-Band sein. Schlaksig, oberkörperfrei und volltätowiert hüpft er auf den Bühnen der Welt herum und verbreitet Krawallstimmung. Passend dazu ist sein Rap kraftvoll und technisch-präzise – wie eine Maschinenpistole eben. Auf MGKs neuem Werk "Bloom" aber hört man von der wütenden Unangepasstheit nur noch wenig.

Klar, der Junge rappt nach wie vor sauber. Zum Beispiel auf dem Opener "The Gunner": Mit epochalen Chören und Schusswaffengeräuschen in der Hook unterstreicht der Rapper hier fulminant die Bedeutung seines Namens. Er setzt mit druckvollem Stimmeinsatz tadellose Reimketten auf den Takt, so dass stellenweise sogar Ähnlichkeiten mit einem Eminem auffallen.

Doch zeigt "Bloom" auch, dass Colson Baker eben kein Marshall Mathers ist. Denn Machine Gun Kelly nutzt seine makellose Raptechnik nicht etwa als Vehikel, um seine eigene musikalische Identität voranzutreiben. Viel eher probiert der MC verschiedenste aktuelle Einflüsse der Rapmusik an sich selbst aus, bleibt dabei jedoch oberflächlich und zeigt kaum eigene Inspiration.

Auf "Trap Paris" folgt Produzent Sonny Digital dem aktuellen Trend des Trap-Flöten-Beats, der spätestens seit Futures "Mask Off" die Beatbauer beeinflusst. Ein Feature mit Quavo darf da natürlich nicht fehlen. Schließlich holt sich heutzutage jeder Künstler, der etwas auf sich hält, einen von Migos auf die Platte – siehe Katy Perry. Bis auf einige nette Flowspielereien kommt MGK zwar nicht über das standardmäßige Abfeiern des eigenen Lebensstils hinaus, ein spaßiger Banger ist der Song dennoch.

Weniger Spaß machen die Tracks, die so klingen, als wären sie geradezu für das Radio produziert worden – namentlich "At My Best" und "Bad Things". Beide Lieder sind mit gleichförmigen Ohrwurm-Refrains weiblicher Sängerinnen ausgestattet. In den Strophen arbeitet MGK allerlei Themen zwischen Herzschmerz, Beziehungsunfähigkeit und Kopf-Hoch-Floskeln ab. Den bühnenabreißenden Punker merkt man Baker hier an keiner Stelle mehr an.

"Go For Broke" schlägt in eine ähnliche Kerbe. Abwechslungshalber singt hier keine Frau, sondern der X-Factor-Gewinner James Arthur die Hook. Ansonsten aber sorgt Machine Gun Kelly mit seiner klischeehaften Beschreibung vom Auf und Ab des Lebens gleichfalls für eine dahinplätschernde Pop-Produktion.

Im krasse Gegensatz dazu steht das Album-Highlight "Can't Walk". Auf einem düstere Synthieteppich breitet der Rapper hier in schwerfälliger Stimmlage seine eigene Kaputtheit aus – eine Rauscherfahrung in Audioform: "I been fucked up for the last two days straight."

Auf derartige Soundexperimente hätte Machine Gun Kelly vermehrt setzen sollen. Stattdessen aber verliert er sich zwischen flachem Radio-Pop und trendgetriebenem Rap in der Mittelmäßigkeit. Es fehlt vor allem an textlicher Vielfalt und einer Identität, die Colson Baker vom Sprechgesangsallerlei abheben könnte. Die Maschinenpistole ballert zwar nach wie vor mit hoher Feuerkraft, verfehlt jedoch nur allzu häufig das Ziel.