laut.de-Kritik Sinnlicher Post-Metal: mehr Magie als Philosophie. Review von Ulf Kubanke

Die hochgradig talentiere Komponistin/Vokalistin/Bassistin Bezaelith alias Liz Gladding gebiert mit ihrer Band Lotus Thief zwei Jahre nach dem furiosen Debüt "Rervm" einen erneuten Knaller im Post-Metal-Genre. "Gramarye" bedeutet Grimoire und macht seinem Namen alle Ehre: Epische Soundscapes und mehr Magie als Philosophie sorgen für höchste Sinnlichkeit frei nach dem lateinischen Grundsatz Sapere Aude.

Crowley, Baby, Crowley! "The Book Of Lies" steht als pechschwarz pochendes Herz im Zentrum von Platte und Konzept. Das 'Great Beast' schuf hiermit 1912 ein ebenso krudes, wie künstlerisch in sich geschlossenes Meisterwerk. Der Cocktail bestehend aus Thelema, Kabbala, Poesie und allerhand Unerhörtem machte Crowley nicht nur zum Vordenker des Ordo Templi Orientis. Es inspirierte auch Fields Of The Nephilims Carl McCoy zu seinem Meisterwerk "Elizium".

Lotus Thief nähern sich dem Mammutwerk indes anders an. Bezaelith errichtet mit ihrer Stimme einen Altar der Dunkelheit. Sie hantiert mit sakraler Grundstimmung, aus der sie jeden einzelnen Tropfen Christlichkeit presst, bis diese in Trümmern liegt. Übrig bleibt nach neun Minuten voll doomender Riffs ein Tempel, der - analog zu Crowley - ebenso neues Denken, tiefe Erkenntnis oder umnachtete Verdammnis nach sich ziehen kann. Die künstlerische Inszenierung gelingt meisterhaft.

Thematisch ist jeder Song auf "Gramarye" ein solcher Brecher. Die Bandbreite der Lotusdiebe reicht vom altägyptischen Totenbuch über Homers "Odyssee" bis hin zu den urdeutschen "Merseburger Zaubersprüchen". Dabei erweisen sie jedem einzelnen Werk den höchstmöglichen Respekt, ohne ihre musikalische Eigenständigkeit aufzugeben.

Metal, Ambient, ein leichter Hauch Gothic und ein paar spacy Passagen mäandern filigran ineinander. Wo das eine endet und das andere beginnt, nimmt man kaum wahr. Schon nach weigen Minuten steht man unter LTs hypnotischem Bann. Es fehlen nur noch "De Vermis Mysteriis" und das "Necronomicon" zum totalen Okkultistenglück.

Der Wechsel zu Prophecy Productions sowie das Aufstocken vom Duo zum Quartett macht sich für diese ungewöhnlich schattigen Kalifornier hörbar bezahlt. Auch die Produktion klingt voller und transparenter als zu Beginn ihrer originellen Karriere. Jedes der fünf Stücke taugt zum Anspieltipp.

Meine bisherigen Lieblingsmomente sind gleichwohl das vielschichtige "Circe" mit seinen virtuosen Details und das beschwörend drängende "Idisi". In Letzterem fächert sich die schicke Breitwandgitarre im weiteren Verlauf wie verschütteter Rotwein auf nächtlichem Tischtuch aus. Am Ende wird alles von ihren sechs Saiten verschlungen. Könnt ihr "Hallelucifer" sagen?