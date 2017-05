laut.de-Kritik Starkes Comeback nach sechs Jahren Pause. Review von Stefan Johannesberg

"Er kam die Straße runter, parkte vorm Sportartikelfachgeschäft (Rudi Kargus Fanshop an der Grindel übrigens, Digger) / Er parkte immer da, schon immer da / Mit seiner alten Kiste / Er war allein, weil es jemand gab, der sich verpisste."

Da ist sie wieder, diese bodenständige "Unten am Hafen"-Melancholie vom Kumpel von nebenan. Die fast eklig Ego-lose Ehrlichkeit, die Lindenberg, Westernhagen oder Kunze auch in Anfangstagen nie besaßen, die alle drei bei aller Anbiederei an den Arbeiter immer mehr Popstar, immer mehr Avantgarde oder Akademiker waren als ein Klaus Lage, Achim Reichel oder eben noch viel mehr als Lotto King Karl. Trotz manch aufgeblasener Millionärsfantasien und arg prolliger Slogans zu Beginn seiner Karriere tanzt der Hanseat mit großartigem Storytelling und Liedermacher-Skills seit des Meilenstein-Debüts nicht nur auf allen Hochzeiten südlich von Hamburg.

Mit der anfangs zitierten Power-Ballade "Heimat" gelingt ihm wieder einmal ein zeitloses Kleinod mit Zeilen für die Ewigkeit: "Heimat ist, wenn du trotzdem glücklich bist" oder "Er war allein, weil es jemand gab, den er vermisste". Liedermacher-Punchlines galore, einfach, klar und mit viel Tiefe wie Norddeutschland.

"Und am Hans-Albers-Platz liegt Joey-Ein-Wort-Satz / Denn bei Eier Carl gibt es mit Frühstück mit Korn." Das "Bild Von Dir" malt ohne Pinsel wunderbare Bilder vom Glück ins Unglück der Realität, ein unpeinlicher Pop-Song mit fast britischer, schmissiger Leichtigkeit. "360" schließt sich mit Banjo-Einschlag an diesen hymnenhaften Reigen an.

"Dieses Leben" schmeichelte sich fast zuckersüß ins Ohr, wäre da eben nicht die knarzig-raue, fast krächzende Stimme vom König, die immer so klingt wie am Stammtisch der Eckkneipe. "Die Welt Ist Bunt" feiert mit Four-to-the-Floor-Rhythmus die weltoffene Heimatstadt an der Elbe. Rum hart, klaar kiming on my mind.

Die erste Hälfte fließt so schnell wie ein Sixpack Hopihalidos mit Brause die Kehle runter. Das ist ja wie Fliegen, möchte man jauchzen. In der zweiten Hälfte dagegen schwächelt er wie sein HSV, musikalisch und lyrisch. "Ole" und "Nichts So Schön Wie Hier" freuen sich ein wenig zu sehr am eigenen Lokalpatriotismus, so dass sich die eben noch hochgelobte Authentizität ins limitierte, identitäre Gegenteil verdreht, auch wenn noch Killerverse wie "Du bist nicht alt, doch der Alte bist trotzdem nicht mehr" abfallen.

Das obligatorische "Fußball und Dosenbier"-Lied "Im Himmel Gibt Es Keinen Alkohol" röhrt und quält sich in Hans-Albers-Manier aus den Boxen. Das "Schnell Brennende Mädchen" macht lieber Party, statt "im Dorfkrug zu meiern", "Lass Mich In Ruhe" diggt tief im Blues, und mit dem Klamauk "Elvis Lebt In Bielefeld" sowie der Schlager-Verarsche "Stephanie Nie" holt Lotto auch die obligatorischen Totalausfälle aus dem Studiosperrmüll.

"Ich Liebe Nirgendwo Richtig" drängelt sich dagegen als astreines Elektro-Indie-Kraftklub-Gedöns zum Ende nach vorne, und Lotto schließt das Album mit der leisen countryesken Hymne für den verstorbenen "Hermann" Rieger, dem einstigen Kult-Masseur des HSV, ab.

Selbst der ignoranteste Bayern-Fan fühlt den Verlust und die Erinnerung. "Hermann, ich möchte Dich noch einmal rennen sehen / Mit dem Koffer übern Platz." Auch dieses nachdenkliche Finale ist eine alte Tradition von Lotto und steht Gänsehaut-Outros wie "Deine Nähe" oder "Wir Sehn' Uns Oben" in nichts nach. Starkes Comeback nach sechs Jahren Pause.