laut.de-Kritik Keine Trends nötig, Langeweile ist zeitlos Review von Yannik Gölz

Manchmal bekommt man von Deutschrappern das Gefühl, dass sie sich einfach nicht so sehr für Musik interessieren. Liquit Walker zum Beispiel, seines Zeichens ehemaliger Schützling der Freunde von Niemand interessiert sich vor allem dafür, echte Bars zu spitten, Herzblut in die Kunst zu investieren und seine Persönlichkeit auf den Beats offenzulegen. Um diese noblen Ziele zu erreichen, setzt er eine rauchige, bissige Stimmlage auf, reckt den Mittelfinger zum Himmel, dreht den Pathos auf 110% und rennt in bedeutungsschwangerer Slow-Motion mit einer Lanze in der rechten Faust gegen eine Windmühlenwand. "Trümmerkönig" ist "Old Man Yells At Cloud" auf Albumlänge.

Man will ja gar nicht in Frage stellen, das Liquit Walker gut rappen kann, ein solider Texter ist und auch ein gewisses Charisma an den Tag legt. Aber zwanzig Tracks lang fletscht hier ein Typ, der sich wesentlich interessanter fühlt als er es uns zeigt, die Zähne gegen nebulöse Feindbilder. Die Waffe seiner Wahl sind dabei Phrasen, Allgemeinplätze und Strohmänner. Der Kampfstil variiert zwischen Feindseligkeit gegen Fortschritt ("Trendresistent") oder Menschen, die etwas erreicht haben ("Falsche Helden") und wehleidigem Selbstmitleid. Spätestens nachdem Walker auf Track drei die clevereren Einzeiler ausgehen, kristallisiert sich zunehmend deutlicher heraus, wie substanzlos seine Aversion eigentlich ist.

Gerade das Schießen gegen Trap gibt zum Beispiel wenig Sinn, wenn man mit der Berliner Dipset-Ära in der vermutlich beschissensten Hip Hop-Phasen aller Zeiten hängengeblieben ist. Der fähigste MC dieser Zeit zu sein, bedeutet eben sehr wenig, wenn man sich da nur mit Rappern à la Fler und Sentino misst. Richtig nervig wird es, wenn sich die zähnefletschende Stimmlage, die man auf den ersten Tracks noch als coole Energie wertet, über zwanzig Titel nicht eine winzige Nuance verändert. Track für Track wehrt sich Walker potent dagegen, seine Delivery wissen zu lassen, dass er gerade um die Identität von Deutschen ("Tam Alman"), die Liebe zu seiner Freundin ("Mallory Knox") oder den Hass auf die Szene (die meisten Tracks) geht. Geknurrt wird immer gleich.

Jumpa sitzt indes nebenan im Bongzimmer an Fruity Loops und baut solide Retortenbeat, Keys, energetische Gitarrensamples und kalte Perkussion. Es sind eben diese typischen mittelmäßigen Freunde von Niemand-Beats, gegen die man nichts per se sagen kann, aber die auch nicht im Kopf bleiben und auch keine eigene Identität besitzen. Mag man mögen können.

Generell verlässt sich Liquit Walker über den viel zu langen Kurs auf seine Fähigkeit als tiefschürfender Texter. Eine schlechte Idee, denn abgesehen von der Tatsache, dass er tatsächlich sehr überzeugt davon zu sein scheint, gibt es an den Phrasen, die Motivationsseiten für chronisch unzufriedene Mittvierziger zu entspringen scheinen, wenig zu loben. "Trümmerkönig" ist monoton, prätentiös und fast schon zielstrebig mittelmäßig. Allein die hier und da aufblühenden guten Punchlines und der solide Flow der Berliners retten ihn hier vor einem kompletten Ödland. Aber wenn man seine Musik gerne ideenlos und festgefahren hört, wird man mit dieser Platte sicher genauso viel Spaß haben, wie mit irgendeiner Anderen.