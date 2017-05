laut.de-Kritik Alles Lüge. Das schmerzt ohne Ende. Review von Kai Butterweck

Wenn jahrelang gewachsene Vorfreude in Ernüchterung mündet, braucht es etwas Zeit, um mit Gott und der Welt wieder ins Reine zu kommen. Das erste Kiss-Reunion-Konzert auf europäischem Boden (Donington, 1996) oder der lang herbeigesehnte Plausch mit Danko Jones (im Ramones Museum, 2012): Mir hat die Realität schon des Öfteren eine schallende Ohrfeige verpasst. So entpuppten sich meine maskierten Jugendhelden als übersättigte Rock-Rentner, Danko Jones erschien mit einem imaginären Shirt mit der Aufschrift "Call me Mr. Arrogance!".

Aber man tickt ja, wie man tickt. Man bastelt sich immer neue Luftschlösser. Das Fundament für meinen neuesten Prunkpalast wurde im Januar 2016 gelegt, als die Ankündigung eines neuen Life Of Agony-Albums die Runde machte. Und jetzt sitze ich wieder hier, die Hände vors Gesicht geschlagen, und weiß nicht wohin mit meiner Enttäuschung.

"A Place Where There's No More Pain" haben sie mir versprochen. Alles Lüge. Es schmerzt ohne Ende. Bereits der vorab ins Rennen geschickte Titeltrack mit düsteren Grunge-Riffs aus dem Alice In Chains-Archiv, vertrackten Kesselspielen im Background und emotionslos vorgetragenem Leid aus der Kehle von Mina Caputo war eine Enttäuschung. Ich hatte mir mehr versprochen als leblos vorgetragenen Alternativ-Durchschnitt, der vergangenen Spektakeln wie "Love To Let You Down", "Weeds" und "Let's Pretend" nicht im Entferntesten das Wasser reichen kann.

Endlich befreit von ihrer männlichen Vergangenheit suhlt sich Mina Caputo durch einen blubbernden Morast aus nicht zu vertreibendem Schwermut. Auch im Körper einer Frau scheint im Leben von Mina nur selten die Sonne. Früher hatte sie allerdings die Gabe, ihren Schmerz in Melodien zu hüllen, die ihresgleichen suchten. Heute ist da nur noch Leid.

Gefangen in einem engmaschigen Netz aus aussortierten Tremonti-Riffs macht sich die einst so gefeierte Sängerin mit dem einzigartigen Organ klein und kleiner. Auch die Herren Abruscato, Robert und Z. tappen hilflos im Dunkeln. Ein kurzer Refrain-Ausbruch ("A New Low"), ein softer Trip auf der Überholspur ("World Gone Mad") und ein fünfminütiges Kleben an alten Erinnerungen ("Bag Of Bones"): Das war's auch schon. Mehr haben Life Of Agony nach zwölf Jahren Studio-Funkstille nicht zu bieten.

Kurz vor Schluss versucht Mina noch einmal mit Hilfe eines Klaviers die kreative Blockade zu lösen ("Little Spots Of You"). Aber auch das geht nach hinten los. Nichts bleibt hängen, weder im Laut- noch im Leise-Modus. Es ist zum Verzweifeln. Statt in puncto Leidenschaft und Abwechslungsreichtum da weiterzumachen wo man im Jahr 2005 aufgehört hat, kommen Life Of Agony mit blutleerem Alternativ-Standard um die Ecke, der zu "Ugly"-Zeiten nicht einmal für eine B-Sides-Compilation gereicht hätte. Die Branche weint. Ich sowieso. Luftschloss ade. Wieder mal.