laut.de-Kritik Neue Steuerfrau, alter Trällerelsen-Metal-Kurs. Review von Tom Küppers

Die entscheidende Frage bei diesem Album lautet: Können sie es noch oder nicht? Leaves' Eyes (Zählt das eigentlich schon als Deppen-Apostroph?) mussten mit der Trennung von Frontfrau Liv Kristine 2016 einen ziemlichen Schlag ins Kontor hinnehmen. Die genauen Umstände sind bis heute etwas nebulös, aber anstatt sich in einer Schlammschlacht zu verzetteln (was, zugegebenermaßen, recht unterhaltsam hätte werden können), sind beide Parteien relativ zügig wieder musikalisch aktiv geworden. So macht Frau K. aktuell als als Solokünstlerin sowie zweite Stimme von Midnattsol auf sich aufmerksam.

Ihre ehemaligen Bandkollegen waren noch ein bisschen schneller. Sie haben bereits kurz nach der Trennung mit der Finnin Elina Siirala eine Nachfolgerin installiert, die nun auf "Sign Of The Dragonhead" ihren Albumeinstand feiert. Inhaltlich bleiben Leaves' Eyes weiterhin streng nordisch-wikingerisch, wenn auch gegenüber dem Vorgänger "King Of Kings" von 2015 thematisch etwas lockerer gehalten.

Natürlich klingt Siiralas Stimme anders als die ihrer Vorgängerin, was der grundsätzlichen Ausrichtung der Band aber leider keine entscheidenden Impulse verleiht. Musikalisch gesehen hat Machwerk Nummer sieben nichts wirklich Überraschendes auf der Pfanne. Es bewegt sich irgendwo zwischen symphonischen Sounds, folkigen Momenten und Gothic Metal.

Fans werden das ebenso ausdrücklich begrüßen wie die Tatsache, dass der Großteil der Songs exakt wie erwartet (oder befürchtet, je nach Gusto) klingt: Harte Riffs treffen auf operettenhaften Frauengesang treffen auf Growls treffen auf Keyboardgedönse. Die gute, alte Nightwish-Formel, eben. Kann man mögen, muss man aber nicht.

Auch schön: Das Soundtrack-Niveau erreichende, überwiegend instrumentale Zwischenspiel "Rulers Of Winds And Waves". Apropos Instrumental: Alle elf Tracks werden noch einmal in gesangslosen Versionen mitgeliefert. Böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass hier schon das nächste Stimmen-Casting vorbereitet wird, aber lassen wir das.

Mit Songs wie "Across The Sea" oder "Fairer Than The Sun" schielen Leaves' Eyes vielleicht sogar ein wenig in Richtung des von Santiano oder Mr. Hurley folklorisierten Mainstream-Publikums. Aber unter uns Gebetschwestern: Warum auch nicht? Da bietet sich eine Chance, und die will die Band nutzen. Kann man ihnen eigentlich nicht übel nehmen.

Doch spätestens bei "Riders On The Wind" hat der Spaß aber auch bei toleranten Zeitgenossen ein Ende. Diese geradezu fröhliche Nummer will der Band irgendwie so gar nicht zu Gesicht stehen. Und die von Frauenchören und Flüsterstimmen suggerierte mysteriöse Dramatik von "Shadows In The Night" ringt echten Könnern der Materie (wie meinetwegen Moonspell) höchstens ein mitleidiges Lächeln ab.

Wie man es dreht und wendet: Festzuhalten bleibt, dass Leaves' Eyes auch ohne ihr einstiges Aushängeschild weiter auf dem eingeschlagenen Kurs bleiben. Ob der nun gefällt oder nicht, ist wie immer Geschmacksache, aber wer ohne großartige Überraschungen auskommt und auf den bewährten Leaves' Eyes-Sound steht, der ist hier genau richtig. Wer das alles aber ohnehin als Trällerelsen-Metal abwertet, den bestätigt "Sign Of The Dragonhead" auf geradezu grausame Art und Weise in wirklich allen Vorurteilen.