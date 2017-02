laut.de-Kritik Autotune und Bummsbeats: Die Bayern schreckt nichts mehr. Review von Manuel Berger

LaBrassBanda orientieren sich weiter. Nach "Europa" geht es jetzt logischerweise "Around The World". Aber obwohl die Titel immer mehr Grenzüberschreitungen andeuten, wandert die Band musikalisch genau in die entgegengesetzte Richtung: Je weiter LaBrassBanda in die Welt hinausgehen, desto limitierter agieren sie.

Bislang empfand ich Stefan Dettl und seine Bande vor allem als eines: anstrengend. Aber im positiven Sinne. Die Trompeter forderten ihre Hörer, straften Volksmusik-Vorwürfe Lügen und latschten ohne Rücksicht auf Verluste hektisch in alle Richtungen. Dass das in einigen Momenten gleichzeitig auch noch Pop-Appeal versprühte, war ein willkommenes Zubrot. Aber eben nicht die Hauptsache.

Anno 2017 sind LaBrassBanda nicht mehr anstrengend, sondern suhlen sich zwischendurch sogar in Autotune und glatt polierten Bummsbeats. So heben in "Cadillac" nur noch Blasinstrumente die Bayern von konturlosen Mainstream-Kollegen ab, der Track plätschert ereignislos vor sich hin. Zu entdecken gibt es auf "Around The World" trotzdem noch jede Menge. "Wirt" tanzt den Twist und verfügt über ein geiles Solo, bei dem drei Bläser Unterschiedliches spielen. Den Groove übernimmt ein dominantes Bassriff. "Ujemama" klingt als wären Bilderbuch im Almurlaub gewesen, hätten nun aber genug und würden sich jetzt lieber gen Afrika orientieren. Dettl sprechsingt wie schon in "Indian Explosion (Bauwagn)" und jodelt.

Im Stile von Billy Joels "We Didn't Start The Fire" haut er Zeilen raus wie "Obi dann nach Marrakesch / Leck, san da die Dirndl fesch" ("Scheena Dog"), singt von gebrochenen Haxn, der lieben Mama und verknüpft mal eben Gipsy Kings-Rhythmen mit einem Geschirrtuch-Brand auf dem Dorffest ("Alarm"). Wieso eigentlich auch nicht? Statt harter deutscher Akzentuierung zu frönen, biegt und beugt man sich die Sprache in Mundart zurecht und massiert originelle Melodien in die Köpfe der Hörer.

Und keine Sorge: Auch als Bayer versteht man längst nicht alles. LaBrassBanda verwenden die Vocals als zusätzliches Instrument. Wobei Dettl gerne mal zwischen Refrain und Strophe schwankt: Während er ersteren meist durch verquirlte Worte lange Melodiebögen spendiert ("Indian Explosion (Bauwagn)"), darf es zuvor auch mal präzise im Stakkato rattern ("Africa").

Sehr unaufdringlich präsentieren sich LaBrassBanda im abschließenden "Nacht" – wo die Bläser erstaunlich lange ruhig bleiben. Gesang und Piano-Klänge beherrschen die gesamte erste Hälfte, erst dann dürfen leise Tröten hinzustoßen und aus dem Album geleiten. Zuvor schlägt auch schon "LaBa" ruhige Töne an, erweist sich allerdings als etwas unkonventioneller. Statt einfach gefällige Melodien zu liefern, umspielen sich die Bläser gegenseitig und ergänzen sich. Zusätzliche Instrumente braucht es so gar nicht – einzig kaum hörbare Percussionschläge mischen sich zum Tuba-Brummen. Innerhalb des aufgebauten, dichten Bläsergeflechts brechen immer wieder andere Stimmen aus ihrem rhythmusstiftenden Pattern aus, sodass LaBrassBanda zwar den grundlegenden Tenor beibehalten, aber der Song sich trotzdem stetig bewegt und verändert.

Für meinen Geschmack überschatten die leicht konjugierbaren Oberflächenstrukturen solche Momente allerdings etwas zu oft und amputieren LaBrassBanda häufig ihre Unberechenbarkeit ("Johnny"). Das fies bollernde "Africa" macht in der ersten Minuten höllisch Spaß und überzeugt auch mit einem verschwurbelten Refrain. Aber das immer gleiche Schema mindert bald jeglichen Reiz. Ähnlich ergeht es dem Line-Spitter "Scheena Dog", trotz launiger Reiseanekdoten.

Ihren Charme haben LaBrassBanda dennoch nicht verloren und ihre Eigenwilligkeit schließlich auch nicht auf dem Weg ins "Around The World"-Studio am Straßenrand vergessen. Für Fans der Alpencombo ist "Around The World" ein Pflichtkauf und als Vorbote kommender Livedates nimmt man die Platte eh gerne mit. Trainiert schon mal fleißig, damit ihr nicht schlapp macht, wenn Stefan Dettl "Alarm" schreit.