laut.de-Kritik These boots are made for ... Kylie? Review von Sandra Langmann

Kylie Minogue – erinnert sich jemand an einen Hit von 2014? Wohl kaum. Vor vier Jahren erschien ihr letztes Album "Kiss Me Once". Doch stets denkt man eher an ihren Hit "Can't Get You Out Of My Head" aus dem Jahr 2001 oder noch eher an das dazugehörige Video: Die Protagonistin leicht bekleidet, weißer Overall, an den richtigen Stellen ausgeschnitten und mit knallrotem Lippenstift.

Diesen Style hängt die Australierin jetzt endgültig an den Nagel und ersetzt ihn durch Cowboyboots und glitzernde Nachthemdchen - so zu sehen im Video zur ersten Single-Auskopplung "Dancing". Kylie als Country-Girl? Warum nicht, irgendwie steht der Look der bald 50-Jährigen richtig gut (das künstliche Blond und das übertriebene Lächeln denken wir uns einfach mal weg).

An die junge Kylie von einst erinnert spätestens bei "Stop Me From Falling" nichts mehr. Der galoppierende Song macht gute Laute und Kylie zeigt, dass sie mit vorne zusammen geknotetem Jeanshemd durchaus mit den Cowboys mithält. Das war auch das Ziel, schließlich reiste sie extra ins Country-Mekka Nashville für die Album-Aufnahmen.

Das akustische "Radio On" klingt auch nicht übel: Kylie singt die Nummer gefühlvoll und zart. Ein Song mit dem Titel "Love" musste natürlich auch dabei sein: Country kommt hier jedoch nicht vor, dafür wieder ganz viel Pop. Auch "Every Little Part Of Me" driftet in die beiläufige Radio-Hit-Schiene ab, wirkt im Gegensatz zu den anderen Songs sogar fast schrill, in "A Lifetime To Repair" dominiert ein Banjo den Sound.

Im Laufe des Albums prasseln so viele Stile auf einen ein, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst hinhören soll. So sehr "Golden" auch nach Authentizität schielt, wirkt die Platte doch allzu oft aufgesetzt. Trotz Country, Pop und jeder Menge Glitzer will der Funke einfach nicht überspringen. Da hilft es wenig, dass man zu vielen Songs durchaus tanzen könnte. Auch zu den neuen Liedern von Madonna kann man dies schließlich, ernst nimmt sie deshalb aber keiner mehr.