laut.de-Kritik Perfektion, die jegliche Vorstellungskraft sprengt. Review von Alexander Cordas

Was war das wieder für ein Geschrei, als Ralf Hütter und Co. die Veröffentlichung von "3D - Der Katalog" ankündigten. Schon wieder keine neuen Songs, bla bla, der alte Mist wieder aufgewärmt, blubb, bläh. Dabei war es nur eine Frage der Zeit, wann die Mensch-Maschine aus Düsseldorf das Konzept ihrer 3D-Konzerte für das heimische Wohnzimmer aufbereiten würde. Was da jetzt aus dem Rheinland in die weite Welt trümmert, sprengt jedoch alles Vorstellbare.

Diese Review befasst sich ausschließlich mit dem dicken Boxset, das alle Kraftwerk-Alben beinhaltet, insgesamt acht an der Zahl, die stets ausgeklammerten Frühwerke nicht inbegriffen. Live aufgenommen an unterschiedlichen Orten, beobachtet man die vier Protagonisten auf der Bühne nicht nur beim statischen Knöpfchendrücken. Essentieller Bestandteil des Pakets sind nämlich die Projektionen, sanfte Übergänge zwischen Live-Bildern und Visuals, die während der Auftritte auf dem großen Screen hinter der Band zu sehen sind.

Man sieht zwar das Publikum, hört es aber nicht, denn der Sound stammt ausschließlich aus den Pulten der Musiker. Das mag mancher kritisieren, ein Best Of-Set mit Zwischenrufern und Gejohle - so unpassend es auch sein mag - bildete bereits die letzte Live-Veröffentlichung "Minimum - Maximum" ab. Zum Sound: Alle Aufnahmen wurden auch für Dolby Atmos abgemischt. Mangels geeigneter Hardware kann ich hier nichts über diesen Aspekt sagen, aber was alleine schon im 5.1 aus den Boxen schallt, klingt verdammt nach Referenz.

Es ist schlicht kaum vorstellbar, dass man die Aufarbeitung für den Heimkino-Genuss noch perfekter in Szene setzen kann. Die Effekte, die einem beim Hören um die Ohren knallen, muss man einfach mal erfahren haben. Die Klarheit des Bildes spottet ebenfalls jeder Beschreibung. Einzig die mangelnde Auflösung der Uralt-Aufnahmen (z.B. "Das Model", "Neonlicht", "Tour De France") fallen auf, machen aber auch einen Teil des Charmes der Filmchen aus. Alle anderen Animationen schwirren, gleiten und surren in 3D durch den Raum, dass es eine wahre Freude ist. Wer bislang nur mit dem Gedanken gespielt hat, sich eine Surround-Anlage zuzulegen, dürfte mit dieser Veröffentlichung ein weiteres gewichtiges Argument an die Hand geliefert bekommen. Der Autor dieser Zeilen spart gerade für ein Atmos-kompatibles Soundsystem.

Wer nicht zu den wenigen gehört, die sämtliche Alben von Kraftwerk bei ihren "12345678"-Events sehen konnte, erhält hier endlich auch die Möglichkeit, alle Songs im neuen Gewand zu bestaunen, die normalerweise nicht im Best Of-Set enthalten sind. Schön: "Antenna". Das im Original doch etwas arg nach Vergangenheit klingende Stück erfährt in dieser Version ein Rundum-Update, wie es famoser kaum ausfallen könnte. Ebenfalls in diese Kategorie fällt "Ätherwellen". Da schiebt und pumpt es in einem Fort. Noch ältere Sachen wie die "Kometenmelodie" oder der "Morgenspaziergang" bekamen ebenfalls eine tadellose Modernisierung, mit Projektionen, die sich zwar am alten Artwork orientieren, aber dennoch zeitlosen Charakter besitzen.

Eine Umsetzung der Alben eins zu eins findet auch nicht statt. Wer denkt, er bekommt hier jede Note der Original-Alben in einer Live-Fassung, wird enttäuscht. "Autobahn" zum Beispiel ist aufgrund des gestrafften Titelstücks nicht einmal eine halbe Stunde lang. Störend? Nicht im Geringsten. Die Tracklisten sind ebenfalls zum Teil umgestellt. Einige Alben folgen einer anderen Dramaturgie, "The Mix" erhält als Bonus sogar noch "Planet Der Visionen" verpasst, das auf keinem regulären Studioalbum vertreten ist.

Quasi als Bonus liegt dem Dickschiff, das gefühlt fünf Kilogramm wiegt, auch noch ein hübsches Fotobuch im hochwertigen Einband bei, in dem viele Bilder der Bühnen-Visuals zu sehen sind, aber keines der realen Musiker. Die Entpersonalisierung der Musiker von ihren Gesamtkunstwerk schreitet also weiter voran. Hütter, Hilpert, Schmitz und Griefenhagen tauchen lediglich in Gestalt ihrer Roboter-Ebenbilder auf.

Mit "3D - Der Katalog" gelingt Kraftwerk die Quadratur des Kreises. Sie überführen ihre Klassiker in den dritten Raum. Wer hier noch den Original-Aufnahmen hinterher flennt, dem ist nicht mehr zu helfen.