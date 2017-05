laut.de-Kritik Eine weitere Runde im Komfort-Kreis gedreht. Review von Thomas Haas

Kontra K ist wohl selbst sein größter Fan. Denn wer sonst befolgt so zielstrebig das, was er seit Jahren unnachgiebig in seinen Songs predigt: rausgehen, machen, gewinnen. "Gute Nacht" heißt nun sein drittes Album innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre - Ks Arbeitseifer sucht seinesgleichen. Doch auf musikalischer Ebene stagniert der Rapper seit einiger Zeit. Mit "Gute Nacht" dreht sich Kontra K im Endeffekt nur eine weitere Runde im Komfort-Kreis.

Nach einem Nummer Eins-Album ("Labyrinth") macht das aus kommerzieller Sicht natürlich Sinn – als Zuhörer fühlt man sich von den nicht enden wollenden Motivationstiraden zusehends strapaziert. Dabei hätte Kontra K sicherlich allerlei Spannendes zu erzählen: sein Aufstieg vom "Staub der Straße" zum Majordeal schreit nur danach, sich wenigstens stellenweise am Status Quo zu erfreuen. Stattdessen lenkt Kontra K sein Augenmerk über die gesamte aufgeblähte Spielzeit auf die "Ratten", die ihn in augenscheinlich exorbitanter Zahl umgeben müssen.

Natürlich sind die Werte, die "Gute Nacht" eindringlich vermittelt, erstrebenswert. Loyalität, Ehrlichkeit, Brüderlichkeit – die Liste von plakativen Schlüsselbegriffen in Kontra Ks Musik ließe sich noch lange fortsetzen. Das Manko daran bleibt allerdings stets, dass er nie konkret wird. Das Album ist übersät von abgedroschenen Sprachbildern, die immer genau so viel Spielraum lassen, dass vom pubertären Teenager bis zum ergrauten Mittfünfziger so wirklich jeder seine Probleme und Sorgen darauf projizieren kann. Der eigentliche Sinn von der ach so großen Bedeutung verliert sich schnell – allein schon der schieren Anzahl wegen. Wahrscheinlich könnte man Textpassagen einzelner Songs (Bsp: "Wie ein Baum, die Blätter im Himmel, doch seine Wurzeln gehen in die Tiefe/ Feuer und Eis, Geschrei und Stille, wir kämpfen nicht, wir führen Kriege") unbemerkt austauschen – so wenig Griff haben die Tracks, die Namen wie "Ratten", "Mosaik" oder "Gift" tragen.

In der Gesamtheit wirkt das natürlich stimmig, wirkliche Ausreißer bleiben auf dem vor sich hin plätschernden Album aber rar. "Plem Plem" mit dem Erfolgsduo Bonez MC & Raf Camora klingt wie eine bessere B-Seite aus deren Afrotrap-Erfolgsalbum, "Kreis" überzeugt mit einem frechen Bausa-Part.

Ansonsten verliert sich Kontra K auf der Suche nach seiner musikalischen Identität irgendwo in dem für Deutschrap so typischen Einheitsbrei. Die Instrumentierung passt zwar zum dunklen, bissigen Vortrag – den wirklichen Dreck, von dem Kontra gerne rappt, atmen die clean ausproduzierten Beats aber kaum. Etwaige Ausflüge wie in Gitarren-Gefilde ("Instinkt") gehen zumeist in die Hose, "Diamanten" versucht etwas zwanghaft, elektronische Einschübe mit Scratches zu vereinen.

Da bleibt im Endeffekt nichts, was man nicht vorher bereits wusste. Dazu gehört natürlich auch, dass Kontra K ein begnadeter Rapper ist, der hörbar viel Emotion in seine Musik investiert. Auch auf technischer Seite beherrscht er sein Handwerk grundsolide: zwingend gerappte Parts wechseln sich oft mit gesungenen Hooks ab, die Message hinter seinen Songs verstärkt er immer durch seinen Stimmeinsatz. Von jedweden Innovationen oder neuen Soundentwürfen hält sich Kontra allerdings fern. Vielleicht wäre es ja genau das, wofür er seine Motivation in Zukunft aufwenden könnte. Ansonsten dreht er sich wohl nur eine weitere Runde im Kreis.