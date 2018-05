laut.de-Kritik Auf dem Weg zum Pop-Star steht er sich selbst im Weg. Review von Dominik Lippe

"An mir klebt das Glück und ich brauch' das Talent nicht. Ich hab' mich verkauft, an Kommerz-Rap verpfändet. Und feier' voll auf Koks ab im Playboy Mansion." Im einleitenden Song seines siebten Soloalbums "Erde & Knochen" macht sich Kontra K geschickt die Haltung all derer zu Eigen, die seinen Aufstieg argwöhnisch beäugen. An die ihn umkreisenden 'Motten' richtet der Berliner eine unmissverständliche Botschaft: "Nimm, was du denkst, und behalt' es in dei'm scheiß Mund. Schluck es runter und mach dich nicht so wichtig." Mit dieser klaren Ansage könnte er das Thema "giftige Schlangen", die ihre "Bastard-Fakten auf Youtube" verbreiten, eigentlich zu den Akten legen.

Stattdessen erhebt Kontra K das Getuschel hinter seinem Rücken zum Dauerthema: "Baut man was auf, wird es Stoff über den sie reden." Insbesondere in "Was Weißt Du Schon" überrascht, wie unsouverän der erfolgsverwöhnte Rapper auftritt: "Wenn ihr sagt, ihr habt mich gemacht, dann kommt doch her und macht den Scheiß besser als ich." Dabei stellt sich für den Hörer zunehmend die Frage, wen Kontra K eigentlich überzeugen möchte, wenn er insistiert: "Merkt euch, Kinder, ich bin sicher nicht durch Zufall hier."

"Ich zerschneid' mein tiefstes Inneres und teil' es in den Strophen." Zu den Stärken Kontra Ks gehört der angstfreie Umgang mit der eigenen Emotionalität, die sich auch hörbar in seinem Vortrag spiegelt. In Verbindung mit den teilweise poppigen Produktionen von Songs wie "Oder Nicht", "Fußstapfen", "Zwischen Himmel & Hölle" oder "Besser Geh" dürfte dies der Grund dafür sein, dass der Berliner über eine für Genre-Verhältnisse spektakulär breite weibliche Fanbase verfügt. Für den durchschnittlichen Rap-Hörer stellt es sich als völlig neue Erfahrung dar, wenn Kontra K bei Live-Auftritten mit der Darbietung seines freien Oberkörpers und verletzlicher Sensibilität für Kreisch-Alarm sorgt.

"Ich Hab Dich" geht von einer trappigen Strophe in einen schlager-ähnlichen Refrain über. Dabei kommt Kontra K entgegen, dass er auch ohne markante technische Hilfsmittel einen passablen Sänger abgibt. Auch seine Rap-Parts kommen nicht mit dem Holzhammer daher. Ganz im Gegensatz zu einigen Gästen, die sich eher raubeinig aufführen. Zudem scheinen sich seine Kollegen dahingehend abgesprochen zu haben, ihren thematischen Schwerpunkt auf das Urogenitalsystem zu legen. Während Fatal unter seinen Genre-Kollegen "Anus-Probleme" ausgemacht haben will, referiert Dr. Gzuz im Anatomiekurs: "Eine Pussy hat nie Eier." SSIO rundet das Thema schließlich mit Einblicken in autoerotische Stimulationsmethoden ab: "Deutsche Rapper fingern sich Minimum die Prostata."

"Blut vor Freundschaft, Freundschaft geht vor Geld", definiert Kontra K in "Fußstapfen" seine persönliche Prioritätenliste. Das "Blut" verbindet er dann etwa mit bedingungsloser Geschwisterliebe, die er in "Geschwister" an der Seite von BTNG über eine Trap-Produktion mit überschaubarer Halbwertszeit lobpreist. Geld inspiriert ihn da trotz vermeintlicher Nachrangigkeit zu den kreativeren Ergebnissen. So reflektiert er in "Hunger" gekonnt über das Wesen des Kapitals: "Du hast recht, es ist einfach nur Papier. Doch es überzeugt, es bezahlt und es schmiert. Es lässt Leute schweigen oder kooperieren. Weil diese Scheiße einfach jeden kontrolliert, funktionierts." Dazu unterstreicht der treibende, regelrechte Dance-Sound die Jagd nach dem Mammon.

Nach den beiden Nummer-Eins-Alben "Labyrinth" und "Gute Nacht" sollte sich Kontra K finanziell gut aufgestellt haben. Umso erstaunlicher, dass der Rapper in "Fame" plötzlich Mitleid für den mühsam erlangten Ruhm einfordert: "Nichts ist umsonst und erst recht nicht Erfolg." Im Anschluss an all die Predigten, den steinigen Weg zu Glanz und Gloria zu bestreiten und sich gegen Hater und Neider durchzusetzen, bemängelt Kontra K wenig schlüssig die Entbehrungen eines Star-Daseins: "Ich hoffe, du wirst niemals fame, denn erst dann merkst du, was wirklich fehlt."

"Besser geh so weit weg von mir, wie du kannst. Um mich liegt nur Asche auf Beton." Nach den omnipräsenten Kämpfen gegen seine zahlreichen Gegner, die nicht anderes im Schilde führen als ihn zu boykottieren, stellt Kontra K in "Besser Geh" selbstreflektiert fest, selbst nur verbrannte Erde zu hinterlassen. Zugleich schlägt er mit dem als Outro fungierenden Song versöhnliche Töne an: "Die Kunst ist es wohl, glücklich zu sein und nicht in allem gleich das Böse zu seh'n." Wenn es ihm gelänge, diese Regel zu befolgen und sich ganz auf sich und seine Themen zu konzentrieren, könnte Kontra K, unabhängig von der Rap-Blase, zum waschechten Pop-Star avancieren.