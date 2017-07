laut.de-Kritik Entspannte Nightliner-Sessions für die Fangemeinde. Review von Robin Schmidt

Dass Kollegah "mehr heiße Singles als ein Datingportal" hat, untermauert er schon allein mit seinem Best-of-Album "Legacy". Der Imperator schenkt solche Vergleiche aber nur seiner treuesten Gefolgschaft. Zitierte Zeile entstammt dem ersten Track des "Golden Era Tourtapes", das ausschließlich in der Ltd. Gold Award Edition von "Legacy" steckt.

Auf der "Imperator"-Tour mal eben in nächtlichen Nightliner-Sessions und kürzester Zeit eingerappt, liefert Kolle dennoch keinen Schnellschuss. Schnell schießt er höchstens mit seinen Reimketten ("Guccisandalen") oder mit seinem gewohnten Sinn für Humor ("Voules Vouz Coucher Avec Mois"). Beides mündet im Hang zu komplexen Punchlines, der Kollegah auszeichnet. Das klingt dann zum Beispiel so: "Zum Tourstart meinte Ali, so viel Schlampen schaffst du nie, doch jetzt sieht man, Ali irrte wie am Strand der Normandie."

Die insgesamt 28 Anspielstationen sind nach dem klassischen Mixtape-Prinzip aufgebaut: ein episches Street-Movie, zerteilt in viele kurzweilige Episoden, so wie schon bei Kollegahs "Hoodtapes". Auch die Lyrik Lounge aus Bosshaft TV kehrt mehr oder weniger zurück. Der Boss der Bosse rappt zwar hier nicht aus der Sicht einer anderen Person, dafür aber aus seiner eigenen mit verstellter Stimme. ("Der General")

Figub Brazlevic ist es zu verdanken, dass das Ganze wie aus einem Guss dröhnt. Die Instrumentals ertönen oldschoollastig (Kolle erkennt selbst: "Das Tape ist oldschool wie Kassetten im Rekorder") und entspannt wie in den 90ern und sind zum Großteil sehr minimalistisch gehalten.

Selbiges kann man von der Feature-Liste nicht wirklich behaupten. Klar, wer auf Touren kommt, der nimmt dabei halt auch gerne mal seine Freunde mit. Oder, besser gesagt: auf. So durften den Tourbus viele langjährig erprobte Weggefährten wie Favorite, Seyed, PA Sports oder Manuellsen betreten, aber auch Pillath, Morlockk Dilemma oder Cr7z veredeln erstmals einen Kollegah-Track.

Dass Ali As bei einem Drittel der Songs dabei ist, stört wenig. Die beiden "Erzengel" des Raps glorifizieren sich und das Tape abwechslungsreich und gekonnt. Dabei läuft bei den beiden nicht mehr, es geht nur noch. Allgemein gesprochen: "Das Tape geht in die Fresse wie Geiselnahmen." Im Speziellen: "Jeder Track geht durch die Decke wie ein Heizungrohr." "Langer Penis, kurzer Sinn: Wir sind die eins hier im Land."