laut.de-Kritik Die Dreiviertelstunde wird zur Achterbahnfahrt. Review von Laura Sprenger

Obwohl Kobito bei TickTickBoom ein zweites Zuhause gefunden hat, mit Sookee als Deine Elstern musikalisch aktiv ist und Zeckenrap auf "Schlechter Scherz" unterhaltsam auf die Schippe nimmt, greift diese Genrebezeichnung doch etwas zu kurz. Die 12 Songs und drei Skits von "Für Einen Moment Perfekt" halten neben bissiger Kritik an sozialen und politischen Missständen melancholische Selbstreflexion, Humor und sogar massentaugliche Pop-Momente bereit.

Wenn Kobito in "Uhrzeigersinn" von Alltagstrott und Vergänglichkeit, verfehlten Zielen und verpassten Chancen erzählt, wird schon beim ersten Track deutlich, was den Berliner auszeichnet: Nüchtern, aber eindringlich, einfach, aber bildgewaltig, kritisch, aber ohne erhobenen Zeigefinger reflektiert er über die Sehnsucht nach besseren Zeiten ("Warten Auf Die Sonne"), alkoholgeschwängerte Nächte ("About Blank") und seinen eigenen Werdegang.

Obwohl seit einer Dekade musikalisch aktiv, die einem schon mal wie "100.000 Kilometer" vorkommen können, hat der 30-Jährige nie einen festen Platz in der Deutschrap-Szene gefunden. Nicht weil es ihm an Talent und Muße fehlen würde - sondern weil er nie danach gesucht hat. Abseits von Twitter-Beefs und Kollabos mit dicken Fischen haben sich die rund 20 Künstler und Künstlerinnen von TickTickBoom ihre eigene kleine Nische erschaffen und ziehen nur selten die Aufmerksamkeit der Fachpresse auf sich.

Dass sie diese durchaus verdient hätten, stellen Kobitos Feature-Partner unter Beweis, allen voran Amewu und Spezial-K. Letzterer steuert einen wutgeladenen Part zu "The Walking Deutsch" bei, das mit rund 155.000 Youtube-Klicks in Zeckenrap-Gefilden als viraler Hit bezeichnet werden darf. Die Single erschien im Herbst vergangenen Jahres, während die mediale Aufmerksamkeit bezüglich Pegida ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte:

"Versteckte Symptome der Wut, und sie tun besorgt / Wer Hilfe sucht, wird verflucht, sie jagen ihn fort / Taub für jede Antwort, aber wollen alles fragen dürfen / Sie wollen nichts hören, aber alles sagen dürfen / Sie sind unsere Geister von gestern, von heute und von morgen / An der Seite, Angst vor tausend Jahren, sie ist nie gestorben / Spucken Blut, voller Wut, denn sie sind das Volk / Werden mehr, kommen näher - The Walking Deutsch."

Mit Zwille und Steinen kommt man gegen derlei Schrecken vermutlich nicht an. Aber die gelungene Verflechtung zweier populärer und doch so unterschiedlicher Themen stellt ein ums andere Mal Kobitos lyrische Qualitäten unter Beweis. Die kommen – einen verwandten Sachverhalt betreffend – auch in "Stadt Der Freiheit" zum Vorschein.

Der Berliner verfügt vielleicht nicht über eine übermäßig außergewöhnliche Stimme oder Raptechnik. Doch die geschickte Platzierung der inhaltlich und auch musikalisch so verschiedenen Tracks – Mistermos und Riffsns Bandbreite reicht von Uptempo-Nummern über atmosphärische Balladen bis hin zu oldschooligen Boombap-Nummern – tröstet über die eine oder andere plakative Bemerkung hinweg. So wird die Dreiviertelstunde mit Kobito am Ende zur wahren Achterbahnfahrt.