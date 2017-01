laut.de-Kritik Florian Silbereisen & Co scheißen uns mit Endorphinen zu! Review von Markus Brandstetter

Schlager muss progressiv bleiben. Sich auf die Entwicklungen der Weltgeschichte einstellen, die Weltpolitik widerspiegeln. Schlager, das ist mit dem Dampfhammer fragen stellen – frei nach Fritz Nietzsche. Schlager ist Reaktion, Gegenentwurf. Epikureischer Trotz, eine Biedermeier-Bombe. Das haben Klubbb3 genau begriffen und schenken uns ein Album, das uns 2017 überhaupt erst ermöglichen soll. Sie scheißen uns mit Endorphinen zu, oder dem, was viele für Endorphine halten. Endorphine hatten wir 2017 zu wenig, alles kaputt und alles hohl und alles im Arsch. Es braucht 1 Gegenentwurf.

Klubbb3, da steht der Größte überhaupt dahinter, der Messias, zumindest jener der guten Laune: Florian Silbereisen, der Karl Moik unserer Generation, der gemeinsam mit seiner Geliebten, der Menschmaschine Helene Fischer das Beyoncé-Jay-Z-Gespann Europas darstellt und lebt. Lang lebe Florian S.!

"Jetzt Geht's Richtig los", diesen Namen hat man dem Revolutionsmanifest gegeben. Kamerad Uwe Bosse hat Songs komponiert, sonst tut er das für Die Flippers. Den diskursiven Narrativ, also die Texte, den hat Kamerad Tobias Reitz zu verantworten. Die Revolution muss passieren, die Revolution der Geilheit, Frohheit, Bierseligkeit. Jetzt erst recht!

"Seid ihr startklar?" fragt eine Rummelplatz-Stimme im Intro, als wären wir am Kirmes beim Tagada. Passt, all das klingt schließlich auch nach Cola Rot und ein bisschen Erbrochenem im Atem. Wir sind startklar. Orchestral Hits, Tusch und natürlich die ganz geschmackvollen Keyboard-Sounds. Läuft alles geschmiert, wie eine Autodrom-Fahrt mit zwei Promille. "Komm, lass uns die drei Worte schwören, alle sollen es hören, jetzt erst recht". Was die drei Worte sind? Wahrscheinlich "Tagada ein Euro".

Auch beim zweiten Lied wieder eine tiefe Stimme, die uns Kirmes-mäßig den lyrischen Leitfaden erklärt. "Abaracadabara, wir sind die Märchenprinzen" – wie eine falsch verstandene EAV auf einem misslungenen LSD-Trip und die drei Schlager-Tenöre, Flori und die anderen beiden Dudes, wechseln sich gesanglich ab. "Simsalabim und drei Mal schwarzer Kater, du bist so verliebt", ist klar.

Wenn Flori und die anderen beiden Dudes nicht Kirmes-Schlager machen, drücken sie auf die volkstümliche Schiene. "Das achte Wunder dieser Welt ist die Liebe" erlaubt sich, Epos zu sein, Liebesbetrachtung, Fernweh. Und wenn sie die Welt heute noch niederbomben, wir werden schunkeln, schenk mir noch ein Cola Rot ein.

Das Faszinierende bei Schlager-Stars ist, dass ihre Produktionen oft trotz pekuniären Möglichkeiten immer so herrlich billig klingen. So, als könnte es man nach ein bisschen Selbst-Illuminierung locker in zwei Stunden auf einem Alleinunterhalterkeyboard (Marke Casio, Jahrgang 1985) einspielen. Aber der Stadl ist der Stadl, und der Stadl will bedient und gelebt werden, mit allem, was dazu gehört.

Was sonst noch passiert? Natürlich Griechenland-Sehnsucht, das kommt im Schlager immer gut. "Ein Licht fiel auf Ilias' Taverne, private Feier stand dort auf der Tür" singt einer von den drei Herren, große Lyrik – und dann tanzt das Leben plötzlich Sirtaki. Meta-Text Wirtschaftskrise. Dann bisschen Ballade, bisschen (viel) ländliche Großraum-Disco, bisschen Dramatik.

Und am Schluss? Natürlich ein Hitmix, jedes gute Schlageralbum endet mit einem Hitmix. Es bleibt uns ein Großwerk, das die Messlatte für das Album des Jahres jetzt schon beinahe uneinholbar hoch setzt. DMD FIU LIDS: Die Manifestation der Fröhlichkeit in unseren Leben ist der Schlager ... aber Flori, nevermind.