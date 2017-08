laut.de-Kritik Eine komplett selbstbestimmte Neuausrichtung. Review von Sven Kabelitz

Wenn wir am verletzlichsten sind, leuchten wir am schönsten. In unseren unperfekten Momenten versprühen wir den meisten Reiz. Während wir uns langsam neu erfinden und das Gehen erst wieder erlernen, nehmen wir unsere Umwelt und alles, das bisher alltäglich war, ganz neu wahr. Wir befreien uns von Zwängen, saugen jede neue Information auf und konzentrieren uns zeitgleich auf das, das uns wirklich wichtig ist.

Kesha funkelt, denn in den letzten Jahren musste sie sich selbst vom Boden kratzen. Einer zweijährige Bulimie-Therapie, Drogen, Depressionen, Suizid-Versuche, die zuerst aus diskussionswürdigen Gründen abgewiesene und letztlich zurückgezogene Klage wegen sexueller Belästigung, Nötigung und Vergewaltigung gegen ihren langjährigen Produzenten Dr. Luke und dessen noch laufende Gegenklage ließen nur wenig von der ehemaligen "Tik Tok"-Sängerin übrig. Beim Zurückkämpfen blieben die nun deutlich spürbaren Narben zurück, aber Narben sind eh die cooleren Tattoos.

Mit "Rainbow" findet ein nahezu kompletter Reboot statt. Kesha 2.0 findet zu ihrer eigenen Stimme, die sie nicht mehr unter zerhackenden Effektgewittern versteckt. Eine Wandlung, die öffentlich erstmals mit ihrem Cover von Bob Dylans "It Ain't Me Babe" bei den Billboard Music Awards 2016 stattfand. Der hyperaktive Trash-Electropop gehört der Vergangenheit an. Ohne ihre Partyvergangenheit komplett zu verleugnen, stehen nun Pop, Soul, Bubbglegum-Rock und eine gehörige Portion Nashville-Country im Mittelpunkt.

Bei Kesha Rose Seberts ersten Schritten in ihrem neuen Umfeld und auf dem Weg zum neuen Ziel nehmen sie unter anderem Ben Folds, Dolly Parton, Eagles Of Death Metal, Ricky Reed und die Bläser der Dap-Kings, der mindestens besten Begleitband der Welt, bei der Hand. Inspiration fand sie laut eigener Aussage bei Iggy Pop, T. Rex, Dolly Parton, The Beatles, The Rolling Stones, The Beach Boys, James Brown und Sweet, die sie als ihre eigentlichen musikalischen Einflüsse bezeichnet.

Bereits der untypische Opener "Bastards", eine Lagerfeuer-Gitarrenballade, die ein Outro im "Hey Jude"-Stil garniert, könnte kaum weiter von ihrem bisherigen Output entfernt sein. "Don't let the bastards get you down / Don't let the assholes wear you out", singt sie in dieser idyllischen Umgebung, zeigt ihren Antagonisten einen Stinkefinger und sich selbst ein Victory-Zeichen. "I could fight forever / But life's too short." Das selbstgeschriebene Stück zählt zu den klaren Höhepunkten auf "Rainbow".

Leider bröckelt der gute Eindruck mit "Let 'Em Talk" für einen Moment. Hier und in "Boogie Feet" kommt zusammen, was schnellstens wieder getrennt gehört: Kesha und Eagles Of Death Metal, die Kombination ergibt keine "Post Pop Depression", sondern erinnert eher an das Fake-Sk8er Girl Avril Lavigne. Hier offenbart sich schnell die größte Schwäche an "Rainbow". Sobald der Energiepegel steigt, verwechselt die Sängerin Lautstärke mit Emotionen. Sie setzt hinter jeden Satz, jedes Wort, jede Silbe ein Ausrufezeichen. Sie schreit so sehr, dass ich mich schuldig fühle und beginne, nervös mit dem rechten Auge zu zucken und den seit Jahren angewachsenen Papierhaufen auf meinem Schreibtisch zu sortieren. Hoffentlich muss ich heute nicht ohne Abendessen ins Bett.

Auch "Woman" leidet noch zeitweise an diesem Problem. Das Aufeinandertreffen mit den Bläsern der Dap-Kings, der ehemaligen Backing-Band von Sharon Jones und Amy Winehouse, zeigt, dass Kesha dem (zugegeben unfairen) Vergleich mit den beiden Größen noch nicht stand hält. Sie klingt zeitweise zu bemüht, zu sehr darauf bedacht, sich deutlich von ihrem ehemaligen musikalischen Ich zu distanzieren. Als müsse sie in diesem einen Track zeigen, was sie alles seitdem hinzugelernt hat. Damit geht ihr etwas die in anderen "Rainbow"-Songs enthaltene Leichtigkeit verloren. Dies gleicht jedoch ihr energisches Songwriting ("'Cause I write this shit, baby, I write this shit") in diesem Statement gegen Donald Trumps "Grab 'em by the pussy" aus. "I'm a motherfucking woman, baby, alright / I don't need a man to be holding me too tight."

Die ruhigen Passagen stehen Sebert weitaus besser zu Gesicht. In der starken, mit deutlichen religiösen Bezügen ausgestattete Power-Ballade "Praying", die auch gut zu Adele passen würde, findet sie die Balance zwischen ruhigen und energiegeladenen Passagen. Mit ganzer Hingabe singt sie die Geschichte von Wiederauferstehung, tiefsitzender Verachtung und letztlich auch einem Hauch von Vergebung, den sie vor allem für ihren eigenen Frieden benötigt. "I'm proud of who I am / No more monsters, I can breathe again." Um zu wissen, an wen Zeilen wie "'Cause you brought the flames and you put me through hell / I had to learn how to fight for myself / And we both know all the truth I could tell / I'll just say this is I wish you farewell" gerichtet sind, braucht es wohl keinen Namen.

"Rainbow" bleibt auf der Suche, erprobt sich an den unterschiedlichsten Genres und erdet sich gerade in der zweiten Hälfte immer wieder mit Country-Einflüssen. Mit "Hymn" gelingt Kesha eine geschliffene Elektro-Pop-Nummer. Mit "Old Flames (Can't Hold A Candle To You)" covert sie zusammen mit Dolly Parton das Stück, das ihre Mutter Pepe Sebert einst mit Hugh Moffatt schrieb und das unter anderem bereits mit Joe Sun, Brian Collins und eben Parton in den Charts landete. Zudem kann ein Album, das Platz für herzlich schrägen Unsinn wie das schunkelnde "Godzilla" findet, schlichtweg kein schlechtes sein. "What do you get when you take Godzilla to the mall? / … / He eats the food court and steals half my fries." Schön, dass wir das endlich geklärt hätten.

"Got back the stars in my eyes / I see the magic inside of me." Der von Ben Folds mit einem ausschweifenden Orchester-Arrangement unterlegte Titelsong entstand einst in der Rehaklinik auf einem Spielzeugkeyboard. Nun balanciert der überzuckerte Song auf dem schmalen Grat zwischen "Pet Sounds"-Referenzen und überzogenem Disney-Musical-Kitsch. Das abschließende "Spaceship" gelingt weitaus besser, lebt von der herrlichen Diskrepanz zwischen den verstrahlten Lyrics und dem im Gestern badenden Bluegrass-Sound. Zusammen mit ihrer Mutter schrieb Kesha dieses Stück, in dem sie auf ihre Alien-Freunde wartet, die sie nach nach ihrem Tod von der Erde abholen. "I'm nothing more than recycled stardust and borrowed energy / Born from a rock, spinning in the ether."

Egal, wie gut oder schlecht sich Keshas drittes Album letztendlich verkaufen mag, es ist ein Erfolg. Eine einige wenige Schwächen offenbarende Aufarbeitung der vergangenen Ereignisse. Eine Abkehr von der musikalischen Vergangenheit und eine komplett selbstbestimmte Neuausrichtung. Als sie ihre Klage gegen Dr. Luke 2014 einreichte, wurde #freekesha zum solidarischen Hashtag der Fans und Unterstützer. Auch wenn ein Teil der Einnahmen aufgrund der vertrackten Vertragssituation an ihren ehemaligen Produzenten fließt, befreit sich Sebert 2017 mit "Rainbow" selbst.