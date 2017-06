laut.de-Kritik Katy wirkt wie eine Fehlbesetzung auf dem eigenen Album. Review von Sven Kabelitz

Andere können besser singen, aber keine ist so kunterbunt wie Katy Perry. Bisher verstand sie den Pop besser als jede andere und erschuf um sich eine eigene Kirschkuchen-Parallelwelt voller Farben, brüllenden Löwen, tanzenden Haien und niemals verblassenden Ohrwürmern. Ihre charmanten Bubblegum-Songs präsentierte die Sängerin immer mit entwaffnender Leichtfüssigkeit.

Über "Witness" steht in großen Leuchtbuchstaben der Wunsch nach Veränderung. Ein verletzlicher Zeitpunkt, in dem nicht wenige Künstler ihre interessantesten Alben veröffentlichen. "This is intimacy" singt Katy Perry in der abschließenden Ballade "Into Me You See", doch genau diese verweigert sie. Viel mehr baut die Produktion über weite Strecken des Longplayers undurchdringliche Schutzschirme um die Sängerin auf, hinter denen sich ihre Gefühle verbergen. Erstmals wirkt sie wie eine Fehlbesetzung auf ihrem eigenen Album.

Hit-Amokläufer Max Martin bleibt Katy auf sechs Tracks erhalten, aber ihr bisheriger Stammproduzent Dr. Luke gehört der Vergangenheit an. Der leichte Rockansatz fliegt zusammen mit ihm komplett aus dem Fenster. An seine Stelle treten kühle, an die frühen 1990er angelehnte Clubbeats und Synthesizersounds, die sich schnell zwischen Crystal Waters' "Gypsy Woman (She's Homeless)" und Snaps "Ryhmtn Is A Dancer" ansiedelen. Mit "Witness" legt Perry Kieszas "Sound Of A Woman" neu auf. Nicht das einzige Mal, dass die kalifornische Sängerin ihren Kolleginnen diesmal unglücklich und um Jahre hinterher läuft.

Auch in seiner Präsentation, die fest zum Pop gehört, gerät "Witness" zu einem Potpourri der vergangenen Jahre und so berechnend wie das Bruttoinlandsprodukt. Es zeigt nur die Entwicklung der Vergangenheit auf. Dabei kommt alles mindestens drei Jahre zu spät. Zu viel Zeit um frisch zu wirken, zu wenig, um schon retro zu sein.

Das Glotzkovski-Cover wirkt seltsam vertraut, erinnert in seiner frostigen Ästhetik an Christina Aguileras "Bionic"-Phase. Die blonde Kurzhaarfrisur trug Miley 2013 schon zu "Bangerz". Eine Zeit, an die auch der verunglückte Saturday Night Live-Auftritt erinnert. 2015 hat angerufen und will sein Nicki Minaj-Feature bloß nicht zurück haben.

All dies hat keinen Einfluss auf die Wertung der Musik, doch ergibt das Gesamtpaket ein seltsames, reichlich verunglücktes Bild. Katy Perry geht mit "Witness" nicht einen Schritt nach vorne, sondern stolpert unbeholfen zwei Schritte zurück. Würde man es nicht besser wissen, man könnte es aus Versehen aufgrund der künstlerischen Entwicklung und der Außendarstellung in der Diskografie vor und nicht nach dem vier Jahre zurückliegenden "Prism" einordnen.

Zu diesem windschiefen Eindruck passt, dass sie den Longplayer Anfang des Jahres als neue Ära, als "purposeful Pop" ankündigte. Als eine Abrechnung und Verarbeitung der amerikanischen Wahlergebnisse im Jahr 2016. Ein politisches Statement, ein Anti-Trump-Album. Davon blieb nur wenig übrig. Stattdessen leckt sie die Wunden, die eine verlorene Liebe hinterließ ("Miss You More"), versucht sich am Beef mit Taylor Swift ("Swish Swish") und reichlich plumpen Oral-Sex-Metaphern ("Bon Appétit").

Bei all den bereits vorhandenen Problemen umschließt "Witness" ein viel zu eng geschnürtes Klangkorsett, das schnell ein Problem darstellt. Viele Songs funktionieren vielleicht auf sich alleine gestellt. Zusammen treten bereits beim Erreichen von "Swish Swish" erste Ermüdungserscheinungen auf. Nur wenige treten einen Schritt nach vorne und hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Trotzdem finden sich zwischen zu viel Füllmaterial starke Momente. Mit dem sarkastischen "Bubble"-Song "Chained To The Rhythm" greift sie die Fake News des Internets auf. Zusammen mit Sia, Martin und Bob Marleys Enkel Skip Marley gelingt ein glanzvoller Track. Er hält das Versprechen des "purposeful Pop" tatsächlich ein und verbindet Message und sommerlichen Leichtigkeit mit einem Ohrwurmrefrain. Gleichzeitig zeigt das Stück, wie großartig "Witness" hätte sein können, wenn Perry den ganzen Weg gegangen wäre. Dass sich politische Aussage und lebensbejahender Pop nicht zwangsweise im Weg stehen. Ein kurzer "Roar", bevor sich die Clinton-Anhängerin für das restliche Album selbst in Ketten legt. Ein "Roar", bevor ihr der eigene Mut, die Lust, die Inspiration, die Fähigkeit oder die Unterstützung für ein solches Album abhanden kamen. Schade.

"Hey Hey Hey" klingt wie eine flachbrüstige Kopie eben dieses Löwen-Hits ihres letzten Albums. Ein unter Ibiza-Synthesizern begrabener Remix, dem die Kraft des Originals fehlt. Über den Eindruck des Zweitaufgusses hilft auch eine Zeile wie "I'm Marilyn Monroe in a monster truck" nicht hinweg. Weitaus mehr Spaß bereitet "Roulette" mit seinem "Rythmn Is A Dancer"-Basslauf und einem stürmischen Refrain. Das fröhlich im Hintergrund dudelnde Achtziger-Jahre-Saxofon in "Power" setzt einen gelungenen harten Kontrast zum dunklen Elektro-Soul-Funk und den wobernden Bassflächen des süßsauren Songs.

Mit dem bereits jetzt legendär gefürchteten Taylor Swift-Diss-Track "Swish Swish" bietet Katy einen kaum topbaren Fremdscham-Faktor. Ein von Duke Dumont produzierter Neunziger-House-Track, überladen mit nicht vorhandenen Ideen. Der Ätschibätsch-Song eines beleidigten Kindergartenkindes. Dass Nicki Minaj ausgerechnet hier eine Hommage an Biggy unterbringt ("Da ha da ha / They never thought the swish God would take it this far"), treibt einem fast die Tränen in die Augen. "They know what is what / But they don't know what is what / They just strut / What the fuck?"

Das unterkühlte "Tsunami" bietet einen Kontrapunkt zum überfrachteten Rest des Albums. Ein minimales Stück, herunter gebrochen auf einen sich behäbig voranschleppenden Synthesizer-Basslauf. Anstatt im Refrain die übliche Reise ins Drama-Land anzubrechen, geht auch dieser die entgegengesetzte Richtung, dimmt den Song eine weitere Stufe herunter. Mit seiner Miami Vice-Ästhetik wohl der interessanteste Track des Albums, dessen Produktion auch gut in die Hände von Hot Chip gepasst hätte. Diese übernehmen hingegen die abschließende Ballade "Into Me You See". Eine austauschbare Ballade von der Stange, in der sich "Into Me You See" auf "Open Sesame" und "Intimacy" reimen und Katy Perry sich als gute, aber nicht überragende Sängerin präsentiert. Eine weitere von vielen verpassten Chancen.

Nach dem gelungenen "Prism" verspielt Katy Perry mit "Witness" die Möglichkeit, sich weiter freizuschwimmen, sich künstlerisch zu entwickeln und eine weitere Facette von sich zu zeigen. Vielleicht, weil sie bereits das Optimum erreicht hatte. Ihr gelingt kein "Miley Cyrus And Her Dead Petz", kein "Joanne", sondern nur ein unterdurchschnittliches Pop-Album. Viel zu wenig für ihren Status. Auf das Brüllen des Löwens folgt leider nur das Tschilpen eines Küken.