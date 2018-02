laut.de-Kritik Man nennt es wohl reif: Trip-Pop mit Anspruch. Review von Julian Fischer

Manchmal ist einem die Pop-Welt ein Rätsel. Wer entscheidet eigentlich, was groß wird und was nicht? Liegt es nur daran, wie viel Kohle die Majors in einen Künstler pumpen, wie böse Zungen behaupten? Oder gibt es tatsächlich eine Hit-Formel? Oder zählt am Ende nur der große Name, der auf der Platte steht?

Oder: Welche Songs schaffen es in die Heavy-Rotation der großen Radiosender? Haben Musikredakteure von Mainstreamsendern Angst davor, ihre Hörer zu überfordern? Derlei Fragen und noch mehr drängen sich nach dem Hören der neuen Kat Frankie-Platte auf: Warum läuft zwischen all den Rihannas nicht auch mal eine Kat Frankie? Verdient hätte sie es.

Aber vielleicht will sie es auch gar nicht, tobt sie sich auf ihrer neuen CD doch auch mit experimentellen Ausflügen in die elektronische Musik aus. Gleichwohl streckt die in Berlin lebende Australierin durchaus ihre Fühler Richtung Mainstream aus: Ihre Stimme veredelte etwa die Clueso-Single "Wenn Du Liebst", mit dem Duo Keoma nahm sie am ESC-Vorentscheid teil. Außerdem spielte sie in der Begleitband von Kollege, Freund und Fan Olli Schulz und komponierte für "Schulz und Böhmermann" gemeinsam mit Get Well Soon den Soundtrack.

Auf Bad Behaviour findet sich alles, was eine gute Pop-Scheibe ausmacht: catchy Melodien, eine schöne Ballade, Ohrwürmer, Uptempo-Nummer zum Schwoofen, Sing-A-Longs und das Beste daran: Frau Frankie hat alles selbst gemacht. Versichert zumindest der Promotext. Auch die Vocals auf dem doch sehr stark an James Blake angelehnten Song "Back To Life". Ehrenwort.

Auch an den Synthies dreht sie gerne an den Knöpfchen, was einem Großteil der zehn Songs deutlich anzuhören ist. "Forgiveness" und "Spill" präsentieren sich als Trip Hop-Nummern, die dem Album viel Atmosphäre verleihen. Letzteres könnte am Ende einer Suff-Nacht laufen, während sich langsam die Sonne über die Stadt erhebt.

Der Titeltrack "Bad Behaviour" kommt genauso wie "Swallow You Whole" als astreine Popnummern daher und hier zeigt sie, warum man Kat ein Händchen für gute Melodien attestiert. "Headed For The Reaper" und "The Sun" bringen mit groovy Chorus die müden Knochen noch in Schwung.

Insgesamt präsentiert sich die vierte Platte ziemlich vielschichtig und klingt dabei trotzdem rund. Ja, man mag sich sogar der Floskel 'reif' bedienen. Einzig der Track "Home" wirkt etwas deplatziert: Die doch etwas ausgelutschten Riffs und der flache Klang der verzerrten Gitarre hätten jetzt nicht sein müssen.