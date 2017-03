laut.de-Kritik Autotune aus der Du & Ich-Perspektive. Review von Anastasia Hartleib

Auf "Gleisdreieck" stellt sich Joy Denalane dem Ort, der ihr Erwachsenwerden geprägt hat. Doch anstelle sich direkt mit dem eigenen Ich auseinanderzusetzen, beschäftigt Denalane sich lieber ihren Beziehungen zu Menschen. Ein passendes Bild für dieses randvoll mit Bildern gefüllte Album.

Gleich zu Beginn wird klar, wo die Reise hingeht. Eine Kinderstimme verliest ein paar schwülstige Wortspiele über das "Gleisdreieck", das sowohl so schön als auch so schmutzig sein kann. Der Pathos zieht sich leider bis zum Schluss durch. "Himmel Berühren" ist dennoch ein passend gewählter Opener. Die leichte, fast fliegende Melodie trägt die poetische Feel-Good-Hymne und macht Lust auf mehr.

Musikalisch lässt sich an "Gleisdreieck" kaum etwas aussetzen. Die Produktionen sind vielseitig, aber immer auf den Punkt gebracht. Es gibt kein unnötiges Geschnörkel, die mal ruhigen, mal treibenden Kompositionen halten sich angenehm im Hintergrund und lassen Denalane genügend Raum, um ihre Stimme treffend in Szene zu setzen. Ihr viertes Album klingt durch und durch modern und klopft den verstaubten deutschen Soul ordentlich sauber. Die Sängerin balanciert virtuos zwischen ihren Wurzeln und aktuellen Trends. Zumindest meistens.

Es sticht nämlich etwas unangenehm ins Ohr, dass die Sängerin Autotune benutzt, in der zweiten Hälfte fast schon inflationär. Die kalten Autotune-Klänge stehen ihrer so warmen und sanften Stimme überhaupt nicht und wirken deplatziert, denn eigentlich wird das Tool ja vor allem benutzt, um unsaubere Tonbrüche und schiefe Gesänge zu verdecken.

Das hat Denalane aber überhaupt nicht nötig, denn sie schafft selbst komplizierteste Tonsprünge mit beängstigender Leichtigkeit, wie sie in "Venus&Mars" demonstriert. Ganz nah erscheint die Sängerin in der gefühlvollen Ballade, die für Gänsehaut sorgt. Die Essenz des Souls ist förmlich greifbar, den hierzulande niemand so transportiert wie sie. Ihre afrikanischen Wurzeln sind stets präsent, und mit den passend gewählten Feature-Gästen Tua, Megaloh und Ahzumjot wird auch Denalanes Rap-Verbundenheit deutlich. Lediglich letzterer sollte darüber nachdenken, seinen Autotune-Konsum zu reduzieren.

"Gleisdreieck" handelt von Beziehungen. Ob zu einer "Stadt", zu einem Mann, wie in "Hologramm" oder "Wieder Gut", oder einer starken Frau zu ihrem Umfeld "Ellie Lou". Problematisch ist, dass Denalane sich nicht direkt mit den angesprochenen Themen auseinandersetzt. Denn aus dem Verhältnis zu ihrer Stieftochter macht sie eine kompliziert verstricktes und entfremdetes Familiengefüge, dem teilweise schwer zu folgen ist ("B.I.N.D.A.W."). Den Tod ihrer Mutter verarbeitet sie in der Geschichte über eigene Unsicherheit und dem "Zuhause", und wenn sie über Rassismus und aktuelles Weltgeschehen spricht, verwandelt sie es in eine schwammige Du-Ich-Beziehung.

Tatsächlich besteht jeder Song aus einer Du-Ich-Beziehung. Denalane versucht sich selbst einzuordnen, das gelingt ihr aber nur über eine andere Person, zu der sie sich ins Verhältnis setzt. Ihr selbst und auch der Platte hätte ein Perspektivwechsel durchaus gut getan.