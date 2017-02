laut.de-Kritik Whisper Rock wie eh und je. Review von Giuliano Benassi

2006 war das große Jahr des in New York lebenden Singer/Songwriters: Sein Debütalbum "We Were Here" erschien bei Columbia, demselben Label, auf dem auch Bob Dylan, Leonard Cohen oder der frühe Paul Simon Platten veröffentlichten. Vor allem letzterer war mit seinem nachdenklichen, tiefgründigen Folk-Pop sein großes Vorbild.

Seitdem geht es in einer gewissen Hinsicht nur noch bergab. Der große Durchbruch fand nicht statt, auch wenn all seine folgenden Platten die US-Top 100 erreichen. Radins letzte Mühen sind gar im Eigenverlag erschienen. Sorgen muss man sich nicht machen, schließlich kommen seine Lieder nach wie vor in US-amerikanischen Kinofilmen und TV-Serien unter.

Auf seinem vorliegenden Album Nummer sieben bietet Radin seinen gewohnten 'Whisper Rock', wie er ihn selbst bezeichnet: Seine hohe, angeraute Stimme gibt eingängige Melodien wieder, die von Herzschmerz, Geborgenheit und den melancholischen Momenten des Lebens berichtet.

Bei den einfacheren, vorwiegend mit Akustikgitarre und Klavier begleiteten Stücken funktioniert das recht gut. Was besonders in der Deluxe-Ausgabe auffällt, in dem vier Stücke noch einmal mit minimaler instrumentaler Begleitung zu hören sind. Warum nicht gleich so, möchte man meinen, statt "Falling", "Diamonds", "Still Spinning" und "High And Low" davor noch in ein unnötig poppiges Gewand zu kleiden, das weder zu Stimme noch Stimmung passt.

"I built a boat that caused my sinking / Nothing to blame but my own hands / The final lifeboat has been taken / And I find I'm playing with the band", singt er in "Song For You". Die Rettung liegt also nahe: Weg mit dem Soundballast, weg mit der Band und ans Ufer schwimmen, wo die rettende, einsame Akustikgitarre liegt.