So hören sich Songs an, die für Buckcherry zu riskant sind.

laut.de-Kritik

Review von Michael Edele

Die Kurzfassung: Sänger/Gitarrist Josh Todd und Gitarrist/Sänger Stevie D, die bei Buckcherry die Hosen anhaben, nehmen unter dem Namen Josh Todd & The Conflict eine CD auf. Von ihrer Hauptband gab es seit dem etwas zu großspurig betitelten "Rock N' Roll" (2015) keine Neuveröffentlichung mehr. Und Mr. Todd juckte es einfach in den Fingern und Stimmbändern.

Wer sich nun fragt, warum man die Scheibe nicht als Buckcherry unters Volk bringt - verständlich. Joshs Meinung: Die Songs auf "Year Of The Tiger" sind zu riskant für Buckcherry. Kann man bedingt so stehen lassen. Zumindest kommen die JT&TC-Songs schneller auf den Punkt.

Eigentlich bin ich einer der Ersten, die es begrüßen, wenn Musiker ihren Stil ändern und dafür ein neues Projekt aus der Taufe heben. Wenn die Sachen musikalisch aber dann doch so nah beieinander liegen ... Vielleicht muss man unter dem Label Buckcherry auch nicht so viele Kompromisse machen wie als Megaseller?

Der Titeltrack heizt jedenfalls ganz schön ein, und "Inside" feuert ohne große Pause weiter. "Fucked Up" ist im Anschluss ein wenig sperriger, glänzt jedoch mit einem arschcoolen Solo von Stevie D. "Rain" schafft es sogar in zwei Versionen auf die Scheibe. Wobei sich mir der Unterschied zur "Clean"-Version am Albumende nicht ganz erschließt.

Die unvermeidliche und absolut gerechtfertigte Ballade folgt mit "Good Enough" und bringt ein wenig Country- sowie Bluegrass-Feeling ins Spiel. Allzulange sollte man sich aber nicht darauf ausruhen, denn "The Conflict" schwingt die Groovekeule schon fast in Nu Metal-Art.

Danach wird langsam klarer, weshalb nicht das Buckcherry-Label auf dem Cover prangt: Das extrem breitbeinige "Story Of My Life" hat ein bisschen was von den Foo Fighters und zeigt, wieviel Abwechslung sich die beiden Buckcherrys auf dieser Platte gönnen. "Atomic" ist noch mal eine andere Baustelle und man meint Slash im Hintergrund durch die Gegend solieren zu hören.

Allein "Push It" bleibt so etwas wie eine klassische Buckcherry-Nummer, fällt aber in dem Sammelsurium von einfach guten Rocksongs kaum aus dem Rahmen. Von daher ist es relativ schnurz, welcher Bandname letztendlich auf dem Cover prangt. Josh Todd ist ein toller Sänger und die Songs stimmen. Kaufen!