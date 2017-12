laut.de-Kritik Der dunklen Seite gingen wohl die Kekse aus. Review von Manuel Berger

So mies (Obacht! Subjektive Meinung!) "Das Erwachen Der Macht" auch gewesen sein mag, schlussendlich investiert man eben doch wieder 12,50 Euro in die Fortsetzung. Teilgrund: Es gibt kaum einen erhabeneren Moment im Kino als den, wenn John Williams' "Main Title" einen "Star Wars"-Film einläutet. Das funktioniert auch beim achten Mal noch prächtig.

Die Übermacht der klassischen Melodien fällt dem Soundtrack zu "Die Letzten Jedi" aber auch zur Last. Williams webt das Vertraute zwar mit viel Kreativität in den Kontext des Films und zaubert so ein ums andere Mal seliges Lächeln in die Fangesichter. Allerdings betreibt er sein Recycling in so großem Stil, dass keins der neueren Motive dagegen ankommt. Wundervoll verarbeitet der Soundtrack-Großmeister etwa "Rey's Theme" in "Ahch-To Island". Letztlich gerät das vierminütige Durchschnaufen aber nur zu einem flüchtigen Hauch im Sturm der von Crescendos und Staccato-Fanfaren geprägten Weltraumschlachten.

Schlimm erwischt es die dunkle Seite. Während Regisseur Rian Johnson die Bösewichte Kylo Ren und Snoke anscheinend sehr am Herzen liegen (beide gewinnen auf der Leinwand deutlich an Tiefe und Präsenz), sieht John Williams in ihnen anscheinend nur austauschbare Schablonen. So gestaltet er jedenfalls ihre musikalischen Entsprechungen. Das höchste der Gefühle für den Supreme Leader in "Revisiting Snoke" ist ein angedeuteter "Imperial March". Angesichts des ansonsten vorherrschenden Bläsergrummelns könnte genau so gut (ein schläfriger) Sauron mit seinem Auge rollen. Andy Serkis steht immerhin bereit.

So dienen die düsteren Töne mehr der Atmosphäre, als selbstbestimmte Statements zu setzen. Im Hinblick auf neue Impulse des Soundtracks zwar schade, zumindest für "Die Letzten Jedi" als isoliertes Musikstück aber verschmerzbar. Überraschenderweise fühlt sich das Score-Album tatsächlich auch ohne die zugehörigen Bilder wie ein abgeschlossenes Werk an. Obwohl man im Kino eine Vielzahl an Orts- und Handlungsstrang-Wechseln erdulden muss, leidet die musikalische Dramaturgie nicht darunter, was für Williams' Leistung spricht. Sein Soundtrack funktioniert auch losgelöst vom Film.

Tatsächlich kommt die Komplexität seiner Komposition an vielen Stellen ohne visuelle Ablenkung sogar besser zur Geltung, etwa im zugleich brachialen wie feingliedrigen "The Fathiers". Ein besonderes Highlight setzen die verschränkten Motive in "The Sacred Jedi Texts" Um welche es sich dabei genau handelt, sei der Spoiler-Gefahr wegen nicht verraten. Sowohl im Kino als auch zu Hause eine Freude: "Canto Bight", das gelungene Update zur Cantina-Band. Latino-Percussion lockert den Griff des Pathos' und sorgt für willkommenen Kontrast, wohlgemerkt ohne aus dem Nichts zu kommen.

Statt die nächsten 12,50 Euro für die DVD auszugeben, lohnt sich vielleicht eher, das Geld für die CD-Version zu sparen. Ohne die zugehörigen frischen Figuren im Hinterkopf spielt auch keine Rolle, ob Williams diese nun mit griffigen Motiven bedenkt oder nicht, und man kann "Die Letzten Jedi" als gelungene Neubearbeitung klassischen Stoffs genießen. Weiterer Vorteil: Der letzte Akt von "Star Wars VIII" gerät zum Triumphzug statt, wie bei der bebilderten Ausgabe, zur mit verschenktem Potenzial gesäumten Enttäuschung.