laut.de-Kritik Eher Weakerthans als solo. Review von Giuliano Benassi

2015 kündigte Schlagzeuger Jason Tait die Auflösung der Weakerthans an. Nicht wirklich überraschend, hatte die Band nach 2009 keine wirklichen Aktivitäten mehr vorzuweisen.

Streitereien gab es offenbar keine, denn sein

vorliegendes zweites Soloalbum hat der ehemalige Gitarrist und Frontmann in der umgebauten Garage Taits aufgenommen, der die Stücke auch gleich noch produzierte. Ex-Bassist Greg Smith war ebenfalls mit von der Partie.

"Winter Wheat" ist also schon fast ein neues Weakerthans-Album , wie Samson selbst zugibt. Ihr Folk-Indie-Rock fällt diesmal aber eine Spur melancholischer aus als noch in der Vergangenheit.

Während der Aufnahmen habe er wieder an Depressionen gelitten, erzählt Samson. Seine Frau, die ebenfalls beteiligte Singer/Songwriterin Christine Fellows, habe ihn schon fast zwingen müssen, sich drei Stunden am Tag ins Studio zu begeben. Eine Selbsttherapie ist das Album jedoch nicht. Die zugrundeliegende Melancholie leitet sich eher vom Umstand ab, dass einige Stücke von der 2015 aufgeführten Tanzperformance "For The Turnstiles" stammen, die sich an Neil Youngs Album "On The Beach" (1974) anlehnt.

Als Nachfolger seines Solodurchbruchs "Harvest" (1972) gedacht, nahm es Young im Drogen- und Alkoholrausch auf. Der Sound: rau. Die Stimmung: mies. Der Empfang: kühl. Mittlerweile genießt es, wie so ziemlich alles bei Young, Kultstatus.

Vergangenes spielt also eine große Rolle, auch wenn sich Samson im Opener die Möglichkeit wünscht, alles hinter sich zu lassen. "That hashtag wants me dead, but I don't mind" stellt er in der ersten Zeile fest. "When it gets too complicated/When you can't get to sleep/When the morning seems impossible/Select all delete".

So einfach ist das natürlich nicht, wie der ehemalige, idealistisch eingestellte Student in "Postdoc Blues" feststellen muss. Oder Virtute, deren Herrchen in "17th Street Treatment Centre" mal wieder einen Entziehungsversuch unternimmt. "Know I am proud ofthe steps that you made. Know it will never be easy or simple, singt die Katze (oder eher Samson zu sich selbst) im abschließenden Stück.

Deprimierend klingt das Album nicht, eher tröstend. Folkig, stellenweise auch rockig, passen die Arrangements gut zu Samsons warmer Stimme. Und zur unterschwelligen Botschaft, dass es irgendwann

wieder besser geht, wenn man das Tief durchgestanden hat. Widrige Umstände bedeuten nicht unbedingt das Ende. So wie bei der Eiche in "Oldest Oak At Brookside", die in der Prairie keimte, als noch Bisons durch die Gegend streiften und sich nun am Flughafen befindet. "You were set in sandy soil, and stand, a mighty oak".