laut.de-Kritik Die zarte und detailverliebte Seele des Pop. Review von Amelie Köppl

Bereits das Debütalbum der beiden Schwestern, "Horizon" (2015), hinterließ nachhaltig Eindruck davon, wie man mit wenigen Mitteln und dem richtigen Händchen für schwerelose Arrangements tollen Pop kreiert. Der nun in den Abbey Road Studios in London aufgenommene Zweitling "Into The Deep" ist obendrein noch bis oben hin voll poetischer Eleganz.

Die beiden Hamburgerinnen machen noch immer detailverliebten Pop mit zarter Seele und kraftvollen Elementen, in den es sich wunderbar abtauchen lässt. Und es scheint, als ließen sich auch die Protagonistinnen selbst davon mitreißen.

"No Turning Back" eröffnet mit Klopfen und Klimpern den Reigen der 13 Stücke. "City Shore" kommt mit starken Einflüssen von Air bzw. deren Album "Moon Safari" daher und besticht durch akzentuierten Bläser-Einsatz. "Racquet", ebenfalls vorab als Single ausgekoppelt, tänzelt dann vorsichtig in Richtung Indie-Pop.

Josepha und Cosima zaubern mit wenigen Mitteln - im Zentrum stehen Piano, Percussions und ihr streichelnder Zwiegesang - große Gefühle wie Melancholie, Dramatik aufs Tableau. Doch auch Leichtigkeit durchzieht die Tracks, etwa beim einzigen deutschsprachigen Song "Kopfkarussell". Nachdenklich und etwas wirr im Text steht ihnen diese kantigere Facette trotzdem gut.

Die treibenden Arrangements von "Into The Deep" beschwören eine irgendwie maritime Stimmung herauf, die nicht nur der indirekte Titeltrack "Whale Song" transportiert. Auf nahezu jedem Stück tauchen Josepha und Cosima in kompositorische Einzelheiten ein. So tief, dass es einem an manchen Stellen schon fast unmenschlich perfekt vorkommt. Doch darüber sinniert man am besten erst dann nach, wenn die 43 Minuten der Platte vorüber sind.