laut.de-Kritik Jimis Grande Finale mit zehn unveröffentlichten Songs. Review von Ulf Kubanke

Es existieren mittlerweile gefühlt mehr posthume Hendrix-Veröffentlichungen als Menschen auf dem Planeten. Nicht jede lohnt die Anschaffung. "Both Sides Of The Sky" sollte allerdings kein Jimianer oder Neuling verpassen. 13 Songs - davon zehn bislang unveröffentlicht - zeigen sogar jenen, die glauben, bereits alles zu kennen, neue Facetten der Ikone.

Die Plattenfirma preist "Both Sides Of The Sky" als letzten Teil einer Trilogie an, die mit "Valley Of Neptune"/"People, Hell And Angels" begann. Ein inhaltlicher Zusammenhang ist jedoch kaum erkennbar. Alle drei Platten haben ihre individuellen Verdienste, doch nun erscheint das mit Abstand stimmigste Werk. Es verdient einen besonderen Platz in der Diskografie des Genies.

Als totaler Hendrix-Checker erschrickt man zunächst ob der verkaufsträchtigen Verwendung des Begriffs "previously unreleased": Tracks wie "Mannish Boy", "Lover Man" oder "Hear My Train A Comin'" kennt man doch längst. Doch keine Bange: Der Gesamtzusammenhang spricht für diese Veröffentlichung und Familie Hendrix gleichermaßen. Denn die meisten Veröffentlichungen auf längst vergriffenen Nischenformaten wurden entweder haarsträubend gekürzt oder ebenso lieblos in prähistorischer Soundqualität serviert.

Hinzu kommt, dass die Familie Hendrix erst vor einigen Jahren das Recht erstritt, den Nachlass des Musikers rechtlich zu verwalten und diversen windigen Label-Typen und deren illegalen Veröffentlichungen einen Riegel vorzuschieben. Seit "Winterland" (2011) hat Jimis Schwester Janie das Heft in der Hand und rollt das Feld von hinten auf. Insofern ist die Geschichte von "Both Sides Of The Sky" auch eine Story der afroamerikanischen Emanzipation von weißer Geschäftemacherei und rassistischer Gängelung.

Und was leistet die Musik nun über die genannten soziopolitischen Sympathiepunkte hinaus? Co-Producerin Janie Hendrix holte Jimis Kumpel Eddie Kramer ins Boot. Beste Wahl! Kramer begleitete nahezu die gesamte Hendrix-Karriere (u.a. "Are You Experienced?") mit Rat und Tat und arbeitete auch für Bowie, die Rolling Stones oder mit Anthrax am Thrash-Meilenstein "Among The Living".

Gemeinsam ziehen Janie und Eddie aber keine Egoshow ab, sondern beschränken sich darauf, Jimis auffällige Produktions- und Arrangement-Talente soundtechnisch zu entstauben. Erst diese Zusammenstellung erforscht bislang weitgehend unerschlossenes Terrain: Stand das Live-Album "Band Of Gypsys" von 1970 bisher etwas verloren im musikgeschichtlichen Raum, findet es in den vorliegenden Liedern erstmals seine Herleitung und Pointierung. Die zwischen 1968 und 1970 vorgenommenen Nebentätigkeiten mit Billy Cox und Buddy Miles, deren suchende und inspirierte Neugier den damaligen Zeitrahmen sprengt, liegen nun in gestrafften Studiofassungen vor.

Klar, vom Blues strahlt alles aus. Er ist Jimis Kern. Aus diesem Zentrum kristallisiert sich jedoch ein Mann heraus, der willens ist, dessen Grenzen zu überwinden. Hendrix verpasst dem Rock einen Härtegrad, der in seiner Ära seinesgleichen sucht. Dazu gesellt sich groovy Funk, wie er anno Woodstock absolut unüblich war. Darüber schweben die unaufgeregten, leicht sedierten, doch niemals abwesenden Vocals des Bandleaders.

So setzt sich John Allen Hendrix zwischendurch immer wieder ans Mischpult und holt aus der jeweils spontanen Situation das Beste heraus. Stephen Stills schaut auf Einladung 1969 in den Plant Studios vorbei und entwickelt mit dem Trio "Woodstock". Joni Mitchell komponierte den Track, Crosby, Stills, Nash & Young machten ihn wenig später berühmt. Dazwischen liegt diese Version, die dank Hendrix' Ideen und ein paar gemeinsamen Koks-Sessions mit Stills erst den rechten Dreh brachte. Bemerkenswert: Wenn Hendrix andere Gitarristen einlud, zog er sich oft zurück und nahm sich den Bass, um die Kollegen nicht zu verunsichern.

Auch "Things I Used To Do" ist komplett neu im Hendrix-Katalog, eine Koop mit dem jungen Johnny Winter als Sideman. Auf "Cherokee Mist" duelliert sich Jimi dann mit sich selbst. Hier hört man ihn als songdienlichen Gegenspieler an einer elektrisch verstärkten Sitar. Die sinnlichen Instrumentals "Jungle" und "Sweet Angel" vereinen Psychedelik mit forsch voranschreitendem Groove. So unspektakulär und bisweilen skizzenhaft solche Hybride heutzutage wirken mögen, so revolutionär waren sie vor einem halben Jahrhundert.

Jenseits solch geschichtsträchtiger Knaller ballert Hendrix mit dem "Georgia Blues" eine emotionale Nummer raus, deren Gefühl für zehn Alben gereicht hätte. Der Track ist trotz aller Delta-Blues-Verwurzelung ein echtes Hendrix-Gewächs - mit dabei ist Lonnie Youngbloods Saxofon als perfekter Sidekick. "The blues has got me, and I'm in so much misery and pain / Somebody, somebody listen to what I got to say." Oh ja, wir hören gern zu.