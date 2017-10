laut.de-Kritik Knock Out in Runde sieben. Review von Kai Butterweck

Für ihr neues Studioalbum haben sich Jennifer Rostock etwas ganz Besonderes einfallen lassen: "Wir haben uns mit liegengebliebenen Songbaustellen der Vergangenheit im Studio eingeschlossen und sind erst wieder rausgekrochen, als alle Rohdiamanten auf Hochglanz geschliffen waren", so heißt es. Soll heißen: Zum zehnjährigen Bandjubiläum serviert die Band ihren Fans keine Standard-Best-Of-Compilation, sondern eine kunterbunte Ansammlung von neu aufgenommenen alten Songs, die es, aus welchen Gründen auch immer, auf kein offizielles Jennifer Rostock-Album geschafft haben.

Den Anfang machen zwei Titel, die sich musikalisch irgendwo zwischen unspektakulärem Deutschpop und Radio-Teddy-Hip Hop einordnen lassen: "Alles Cool" und "Flaschendrehen". Während Beats aus der Maschine vorneweg marschieren und viel Klingklang aus der Effekt-Schublade für permanentes Jucken in den Gehörgängen sorgt, haut Jennifer Weist mit dem Knüppel auf den Ex-Lover-Sack und ertrinkt an der Bar, bis sich die Flaschen drehen.

Kurz darauf – der Ex ist weg und die Bar ist zu – widmet sich Jennifer ihrer neuen Flamme. Der ist schon ganz wuschig. Auf dem frisch bezogenen Doppelbett tanzt er wild hüpfend zu den Klängen treibender Drums und angezerrter Pop-Punk-Gitarren. Jennifer ist "Schockverliebt" und außer Rand und Band: "Ich leer' die Flaschen im Schlaraffenland / Tausch' meine Liebe gegen Flaschenpfand / Ich werd' verrückt, wenn du kommst und den Abzug drückst", faucht sie ins Mikrofon. Die Tür knallt zu. Dann macht euch mal 'ne schöne Zeit, ihr beiden.

Nach dem wilden Schäferstündchen gehts zum Runterkommen in den "Dschungel". Etwas orientierungslos an Lianen hängend, verabschiedet sich die Band erneut in handzahme Deutschpop-Welten. Vom Grünen führt der Weg dann ab in die Kälte. Das "Polarmeer" ruft und lockt mit nicht enden wollenden Gefühlsdauerschleifen. Jennifers Stimme wird durch den Effekt-Reißwolf gedreht.

Kurz vor Schluss landen alle Beteiligten in der Großraumdisko-VIP-Lounge. Dort verweilen sie aber nicht lange, sehr zur Freude von Gitarrist Alex Voigt, der im Anschluss endlich wieder seinen Amp anschmeißen darf. Pogo tanzend ballen Jennifer und ihre Jungs die Fäuste und lassen die Punk-Sau raus. Den Text versteht kein Mensch. Ist aber auch wurscht. Der Songtitel sagt eigentlich schon alles: "Wenn Ich Dein Gesicht Seh, Denk Ich An Meine Faust". Knock Out in Runde sieben.

Weiter gehts mit viel Pathos und zarten Piano-Sounds ("Weltbilder", "Schlaflos Pt. 3") sowie einer Prise Fremdschäm-Elektro-Pop ("Haarspray"), ehe die komplette Band in Silbermond-Shirts schlüpft und auf die vergangenen zehn Jahre anstößt ("Die Guten Alten Zeiten").

Für einige Neugierige bleibt das Partyzelt aber geschlossen. AfD-Wähler ("Wähl Die AfD"), Bild-Verantwortliche ("Liebe Bild") Hater ("Neider Machen Leute") und High End-Lebemänner ("Keine Macht Den Profis") müssen leider draußen bleiben. Für all jene stellen Jennifer Rostock vor den Partytoren eine Drehorgel zur Verfügung, aus der sich skurrile Kinderzimmer-Sounds ins Freie quälen.

That's it! Nach einer knappen Dreiviertelstunde sind alle Gläser leer. Die Party ist vorbei. Was bleibt sind eine Band, deren Mitglieder sich selbstlobend auf die Schultern klopfen, und jede Menge Gäste, die wahlweise euphorisiert und begeistert oder nur müde lächelnd wieder von Dannen ziehen. Ich schließ' mich letzteren an.