Von Nashville ins ZDF ist es nur ein Katzensprung. Review von Kai Butterweck

Machen, machen, machen: Jake Bugg kann einfach nicht stillsitzen. Fünf Jahre nach seinem selbstbetitelten Nummer-eins-Debüt kommt der gerade einmal 23-jährige Tausendsassa aus Nottingham bereits mit seinem vierten Studioalbum um die Ecke.

Diesmal hat es den jungen Barden mit dem quäkenden Ausnahme-Organ ins ferne Nashville verschlagen. Abermals hat er sich prominente Begleitung ins Boot geholt. Nach Rick Rubin, Chad Smith, Mike D und Jacknife Lee begleiten nun die beiden Produzenten und Grammy-Gewinner David Ferguson und Matt Sweeney, die Memphis Boys-Legenden Gene Chrisman und Bobby Woods, Black Keys-Chef Dan Auerbach und Miley-Schwesterchen Noah Jake Bugg auf seinen musikalischen Pfaden. Die Erwartungen sind groß, aber irgendwie will der Ausflug ins Musik-Mekka nicht so richtig zünden.

Die Frische des Debüts ist verbraucht, der rockige "Shangri La"-Charme verflogen. Gerappt wird auch nicht mehr. Jake Bugg, die akustische Gitarre und pointierte Minimal-Zuarbeit besagter Gäste: Viel mehr schält sich nicht aus den Boxen. Natürlich hat alles Hand und Fuß. Jakes Stimme, Auerbachs Pedal-Einwürfe, das sehnsuchtsvolle Timbre von Noah Cyrus: Alles passt, aber irgendetwas fehlt. Nichts bleibt so richtig hängen.

"How Soon The Dawn" und "Southern Rain" vereinen Country, Blues und klassische Singer/Songwriter-Vibes: ein solider Beginn, mehr nicht. "This Time" schunkelt zwischen Saloon und Kornfeld hin und her. Gemeinsam mit Noah Cyrus geht es in Richtung 60s-Soul ("Waiting"). Bläser und Streicher mucken kurz auf. "The Man On Stage" sitzt heute lieber auf einem Hocker, anstatt von einer Bühnenseite zur anderen zu hüpfen. Kein Pfeffer, keine Melodien: Der perfekt arrangierten Retro-Fassade fehlt der glänzende Anstrich.

Zum Ende hin kommt Jake Bugg noch einmal kurzzeitig aus dem Knick. "Burn Alone" beeindruckt mit wippendem Tarantino-Groove. Erinnerungen an ein wild tanzendes "Pulp Fiction"-Pärchen werden wach. Minuten später klopft Dieter Thomas Heck an die Tür: "Mister Bugg, sind sie bereit für ihren Hitparade-Auftritt, 'Bigger Lover'?" "Sure", schallt es zurück. Von der verrauchten Nashville-Bar zum sterilen ZDF-Studio ist es nur ein Katzensprung. Ich zucke mit den Achseln. Mich holt hier heute keiner so richtig ab. "This Time" rauscht Jake Bugg nahezu komplett an mir vorbei.