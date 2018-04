laut.de-Kritik Übelster Karnevalistenhumor für betrunkene Wacken-Touristen. Review von Franz Tanner

J.B.O. ist sicherlich eine ehrwürdige Band, die sich ihre eigene Nische geschaffen hat. Nur ist diese Nische halt eine Mischung aus Wacken-Humor nach zehn Bier, den schlechten Jahren der E.A.V., Fips-Asmussen-Ästhetik und Humor von Leuten, die immer noch gerne Al Bundy zitieren und Sprüche auf dem T-Shirt über dem imposanten Bierbauch tragen. Nun legt die Ulk-Kapelle ein neues Album vor, es heißt "Deutsche Vita" und widmet sich dem deutschen Liedgut.

Den Fans der Spaß-Rocker wird das wahrscheinlich Tränen der Freude, Rührung und humoristischen Befriedigung in die Augen treiben. Allen anderen dürfte ein kalter Schauer über den Rücken laufen – denn der Witz, die Textänderungen, nein, alles auf "Deutsche Vita" hat nicht nur schon einen vermoderten Bart, sondern auch einen starken Mundgeruch.

Als erstes knüpfen sich die Erlanger Spaßfreude "Alles Nur Geklaut" von den Prinzen vor, es rockt und stampft, man hat das Lied nicht vermisst. "Du Hast Dein Smartphone" ist ein früher Tiefpunkt eines an Tiefpunkten nicht gerade armen Longplayers. Andererseits braucht es für Tiefpunkte auch Höhepunkte und wo die auf diesem Machwerk sein sollen, erschließt sich zumindest nüchtern nicht. Die Ausführung von "Ich will Spaß" ist genau so schlimm, wie sich die Idee anhört, dass J.B.O. dieses Stück covern.

"Deutschland, Deutschland, nicht so ernst / Es wird mal Zeit, dass du feiern lernst" singen J.B.O., so viel kann man gar nicht saufen. Auch an Nenas "Nur Geträumt" dürfen sie ran, sie singen es streckenweise in vermeintlich holländischem Akzent. Es ist eine einzige metallische Gaudi, heiliger Andy Borg bitte für uns, du heißes Silbereisen.

Auch Sodom müssen dran glauben – "Bombenhagel" heißt "Karneval In Sodom" und geht so: Irgendwann schreien alle "Alaaf", das passt – dieses Album ist übelster Karnevalistenhumor für Wackentouristen. Völlig unlustig.

Dass im Anschluss eine Coverversion von "Wickie" kommt, ist da nur konsequent. Das mündet dann in "Hurra, Die Schule Brennt", ebenso schlüssig. Am Ende gibt's mit "Gewiss Ist Nur Der Tod" noch mal eine Bestandsaufnahme der existenziellen Sinnhaftigkeit. Anschließend noch der Bonustrack "Fränkisches Bier", ein verulktes "Griechischer Wein", das hat weder Udo Jürgens verdient noch wir.

Es könnte wirklich nicht unlustiger sein.