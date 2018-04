laut.de-Kritik Für den Klassiker fehlt der Biss und die textliche Wucht. Review von Yannik Gölz

Eine ganze Palette an Ideen hat J. Cole sich dieses Mal ausgedacht, um seinem Album einen Hauch von Mystik zu verleihen. "KOD", wohl kurz für "Kids On Drugs" und "King Overdosed", erscheint nach einer privaten Hör-Session in London völlig ohne Ankündigung und ohne Promophase. Das einzige Feature ist ein ominöser "kiLL edward", der sich schnell als Alter Ego des Protagonisten entpuppt. Dazu gibt es eine schräge Tracklist voller Querverweise, wilder Schreibweisen und ein hochtrabendes Album-Artwork.

Nach dem eher unspektakulären "4 Your Eyez Only" im Vorjahr macht "KOD" klar, dass Cole ein für alle mal den Klassiker abliefern will, der ihm schon so lange zugetraut wird. Und trotz ein paar der stärksten und vielfältigsten Performances des Rappers und einem vielversprechenden Konzept fehlt dem Tape die textliche Durchschlagskraft, um sich für eine Diskussion der Zeitlosigkeit zu qualifizieren.

Bereits im Opener führt eine Jazz-unterlegte Roboterstimme die Kernthese der Platte ein: Alle Menschen müssen zu einem gewissen Grad unter dem Leben leiden, den Umgang bestimmen sie jedoch selbst. "There are many ways to deal with this pain, choose wisely", heißt es da, bevor die folgenden Tracks ausführlich illustrieren, welche Formen diese Philosophie annehmen kann. Immer wieder warnt Cole auf Tracks wie "The Cut Off" oder "Once An Addict" vor dem Drogenkonsum, der sich als einfacher Ausweg für das Leiden anbiete, aber letztlich keine langfristige Lösung darstelle. Als Gegenmodell hält er immer wieder selbst her; sein Erfolg, sein Skill, sein Einkommen und seine moralische Integrität sind auf Tracks wie "ATM" oder "Motiv8" positive Beispiele, die man durch Ambition und Zielstrebigkeit im Leben erreichen kann.

Es hat einen ziemlichen Corn-Faktor, wie selbstverständlich Cole sich selbst als perfektes Vorbild versteht. Vor allem, wenn man sich dann seine große Konklusion auf "FRIENDS" ansieht: "Meditate, don't medicate". Siehste mal! Suchterkrankungen und so, psychische Probleme, das ist alles gar kein so großes Ding. Die sollen statt Molly und Xanax zu schmeißen einfach eine Runde meditieren, schon ist wieder alles gut. Abgesehen vom deplatzierten Rat an eine depressive Person ("einfach mal wieder ein bisschen öfter rausgehen, Kopf hoch!"), fasst es die grundsätzlichen Probleme von "KOD" ganz gut zusammen.

Cole hat nämlich bei weitem nicht genug Antworten, um dieses Level an Woke zu verkaufen, das seine Fans ihm immer wieder zuschreiben. Tracks wie "BRACKETS" grasen schon schärfer und prägnanter formulierte Kritiken an sozialer Ungerechtigkeit ab, "1985" ist ein halbgarer implizierter Diss an Lil Pumps "Fuck J. Cole"-Epos, der auf stupides Getrolle mit einer Mischung aus großbrüderlichem Erklärbär und passiv-aggressivem Trueschooler reagiert.

Alles ist solide, ordentlich formuliert, ordentlich gereimt, gerät aber nicht bissig genug, um die Schwere des Lebens zu porträtieren oder eine ganze Generation an Rappern abzuschießen. Die starken lyrischen Momente kommen meist dann zustande, wenn Cole konzeptuell tiefer stapelt. "Photograph" erzählt eine authentische und nachvollziehbare Geschichte über Liebe im digitalen Zeitalter, "Once An Addict (Interlude)" beeindruckt mit intensivem Einblick in Herkunft und Vergangenheit des Protagonisten.

Was die Lyrics im Konzept nicht ganz zustandebringen, funktioniert dafür auf musikalischer Ebene: "KOD" klingt von allen Cole-Alben vielleicht am besten. Von subtil angedeuteten Blechbläsern für beschwingte Jazz-Anflüge ("Intro", "BRACKETS") über schwerelose BoomBap-Piano-Beats aus der klaren Nujabes- und Dilla-Schule ("1985", "The Cut-Off") bis hin zu treibenden, leichtfüßigen Trap-Perkussionen, die klar an Mike Will Made Its "Humble."-Instrumental erinnern ("KOD"). Also deutlich mehr Energie als beim Vorgänger, einen besseren und ausproduzierteren Sound als "2014 Forest Hills Drive" und dank der energetischeren, poppigeren ersten Hälfte wesentlich mehr Dampf als die Mixtapes.

Auch Coles Umgang mit Gesang und Voicefiltern funktioniert auf "KOD" on point. Seien es die harmonischen Akzente wie auf "Kevin's Heart", der eindringliche Gesang auf "Window Pain" oder die repetitiven, pitch-manipulierten Bridge-Passagen auf "The Cut Off": Nie klang er so experimentierfreudig, gleichzeitig handwerklich versiert und treffsicher wie hier.

Trotzdem leidet das Tape an einer ähnlichen Krankheit wie Big Seans "I Decided.", IDKs "IWASVERYBAD" oder Sabas "Care For Me". Der Wunsch, einen zeitlosen Klassiker, ein Hip Hop-definierendes Meisterwerk abzuliefern, übersteigt gewissermaßen den Radius der Aussagen, die der Künstler gerade auf der Pfanne hat. Cole macht ein gewaltiges Fass nach dem anderen auf, unterfüttert es mit Gimmicks drunter und drüber, nur um am Ende zum Fazit zu kommen, dass er wirklich ein supertoller Typ ist.

Das groß eingeführte und immer wieder aktivierte Leitthema von "KOD" bringt weder einen besonderen Mehrwert über das Album, noch führt es zu einer zufriedenstellenden Konklusion. Die großen Fragen werden zwar von entsprechend großen Tönen begleitet, spannen diesen Bogen jedoch nicht sinnvoll zu Ende. Dementsprechend macht er zwar klanglich und raptechnisch sehr vieles richtig, ist aber doch auf die Länge etwas zu beeindruckt von sich selbst, um den hohen Ambitionen gerecht zu werden.