laut.de-Kritik Stadion-Crossover - von Skrillex produziert. Review von Eberhard Dobler

Man muss im Incubus-Backkatalog schon länger zurückblättern, um auf so dicke Dinger wie "No Fun" und "Nimble Bastard (New Mix)" zu stoßen. Läutet der Doppelpack zu Beginn des achten Studioalbums der Kalifornier den nächsten stilistischen Karriereschlenker ein, gerade angesichts des leisen Vorgängers, der im Prinzip eine Pop-Platte war?

Nein, Incubus brechen sechs Jahre später zu keinen neuen Ufern auf. Schon eher pusten sie mit ihren beiden Co-Producern Dave Sardy und Skrillex im Rücken frischen Wind in die Segel und atmen vorher wieder groovenden Alternative Rock ein. Besagtem Uptempo-Rocker "Nimble Bastard (New Mix)" dürfte live ein Setlist-Stammplatz sicher sein. "No Fun" ist moderner Crossover.

Danach schrauben Incubus das Energielevel leider zurück - allerdings ohne an Qualität einbüßen: Das melancholische "State Of The Art" pendelt zwischen akustisch orientierten Gitarren, dickem Bass und viel Elektronik. Das Clubbeat-basierte "Loneliest" ist die erste richtige Ballade der Platte - vor allem "State Of The Art" besitzt starke Vocalhooks.

Das kratzige "Glitterbomb" geht im Refrain als Hommage an die frühen Faith No More durch, "Familiar Faces" könnte vielleicht eine spätere RHCP-Nummer sein, ansonsten finden anders als früher keine Verweise auf die Peppers statt. Während "Love In A Time Of Surveillance" in Intro, Mittelteil und am Ende fast die elektronische Variante eines RATM-Riffs sein könnte. Beim letzten Song "Throw Out The Map" spielen Incubus zu Beginn Dubstep - der Fünfer liefert so eine Art Quintessenz der Platte: Alternative Rock-/Crossover-Vibes, von einem Electronic-Producer abgemischt.

Brandon Boyds Stimme kommt dabei gewohnt nah an den Hörer ran, die Saiteninstrumente sind ebenfalls sehr präsent: Basser Ben Kenney, ein Multiinstrumentalist, legt einen super Job hin. Gitarrist Mike Einziger hatte für auffällige und unterschiedliche Gitarreneinstellungen immer eine Ader. Jose Pasillas' Drums klingen sehr rund und kompakt, sind aber nie so weit bearbeitet, dass sie an Durchschlagskraft verlieren. Allein DJ/Keyboarder Chris Kilmore hat auf der Scheibe wenig zu tun.

Insgesamt pflügt "8" trocken, druckvoll, transparent und ausgewogen durch die Membrane. Details wie elektronische Additionals, Gitarreneffekte oder partielle Stimmbearbeitung werden punktgenau eingesetzt. Eine Scheibe aus einem Guss - Sardy (von Slayer und System Of A Down bis Bush oder Oasis) und Skrillex nehmen den Mittelweg zwischen Alternativerock und wohl dosiertem Elektro-Touch perfekt - natürlich in Stadion-Ausmaßen.

Diese Gratwanderung beherrschen Brandon und Co. seit Beginn ihrer Karriere. Und genau deshalb waren sie ähnlich wie Linkin Park eine der Bands, die man eher respektierte als verehrte. Dafür klingt dieser Schuss Massentauglichkeit zu häufig durch (das teilweise an "Where Is My Mind?" erinnernde "Undefeated"), der sich eben auch als kühle Kalkulation auslegen lässt. An dieser Stelle trotzdem wichtiger: Incubus sind auf "8" - gerade, wenn man sie länger nicht mehr gehört hat - einfach nur eine verdammt gute Rockband.