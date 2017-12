laut.de-Kritik Gefühlsduselige Zielgruppen-Popsongs und Haha-Humor. Review von Markus Brandstetter

Letzten Oktober veröffentlichte Ina Müller ihr Album "Ich Bin Die". Nun, ein Jahr später, legt die Musikerin und Moderatorin ("Inas Nacht") auch pünktlich zur Weihnachtszeit das Live-Dokument zur Platte vor. Konsequenterweise heißt das Doppel-Album "Ich Bin Die (Live)". Es konzentriert sich großteils auf den Longplayer, aufgenommen wurde es in Oldenburg.

Schlimmer als sie das Intro zu Fanfarenklängen ankündigt, hätte es kein Quatsch-Comedy-Club dieser Welt hinbekommen. Darauf geht es mit dem Song "Zimmer 410" los. "Juhu", schreit Ina Müller blendend aufgelegt. Es folgt ein Abend zwischen Comedy, Klischees, sentimentalen Balladen und guter Laune. Halbwegs in Ordnung geht das meistens dann, wenn Müllers Songs in Richtung sentimentaler Deutschpop gehen: bekömmlich, spielend mit primären Sehnsüchten: Vergangenheit, Freundschaften, Herzschmerz.

Unangenehm wirds, wenn es all zu komödiantisch sein will. Dann greift Frau Müller nämlich oft so tief in den Klischeetopf, dass man beim Hören schnell ermüdet. Der Schuhkauf als Lösung für alle Probleme, das Feixen mit den "Mädels": ein sehr spezieller Humor für pfiffige Junggesellinnenabende und Tupperware-Partys mit dem einen oder anderen Piccolöchen.

Erzählungen aus der Umkleide-Kabine ("Das können Sie so nicht anziehen"), Ulken mit den "Mädels" über die Ehemänner und das Abhandeln der Wehwehchen von Menschen im mittleren Alter: könnte natürlich auch Zielgruppenhumor sein. Bei Songs wie "Wenn Du Jetzt Aufstehst" wirkt das sogar ganz charmant. Müllers Band spielt tadellos, und auch die Dame selbst präsentiert sich stimmlich in guter Form. Kompositorisch hat man es hier mit wohlkonstruierten, harmlosen aber handwerklich geschickt gemachten Pop-Songs zu tun. Nicht umsonst heißt Müllers Kollaborateur Johannes Oerding.

Zwei CDs und eine DVD beinhaltet das Müller-Live-Paket. Wem schon "Ich Bin Die" Hörgenuss zwischen sehnen, kichern und identifizieren beschert hat, der sollte sich auch das Live-Album unter den Weihnachtsbaum legen, vielleicht neben das eine oder andere Paar Schuhe. All jenen, denen diese gefällige Zielgruppen-Gefühlsduselei und der manchmal gar so offensichtliche Haha-Humor nur bedingt Enthusiasmus abringen, finden sicherlich bessere Weihnachtsgeschenke für sich selbst und ihre Lieben.