laut.de-Kritik Nach der Mazzy Star-Reunion wieder ein verträumtes Soloalbum. Review von Giuliano Benassi

"Im Prinzip ist es die Fortsetzung dessen, was wir schon immer machen", beschreibt Colm Ó Cíosóig das vorliegende Album. Der Schlagzeuger von My Bloody Valentine muss es wissen, schließlich spielt er seit Beginn des Jahrtausends an Hope Sandovals Seite und war auch an der Reunion ihrer Band Mazzy Star beteiligt.

'Alles beim Alten' bedeutet freilich nicht, dass die dritte gemeinsame Studiomühe nicht hörenswert wäre, schließlich erscheinen Alben stets in großen Abständen. "Bavarian Fruit Bread" erschien 2001, "Through The Devil Softly" 2009.

Also ist es wieder an der Zeit, in die schüchternde, entrückte, träumerische Welt der Sängerin aus Los Angeles einzutauchen. Der Opener bietet denn auch passend wabernde Keyboardklänge, bevor nach einer Minute Sandovals Stimme einsetzt, begleitet von gedämpften, leicht unheimlichen Geräuschen.

Typisch für das Album ist der Track jedoch nicht. Eher gezupfte Gitarren und viel Hall. Für "Let Me Get There" bat Sandoval Kurt Vile ans Mikrophon, auf mehreren Stücken wirkte Mariee Sioux mit. Das gelegentlich eingestreute Jaulen stammt von Michael Masley, ein Straßenmusiker, den Sandoval in Berkeley in der U-Bahn entdeckte und ihn gleich ins Studio schleppte.

Das Album entstand jedoch im Wesentlichen in Ó Cíosóig Heimat Irland, in einem Martello-Turm in Dublin, einem befestigtem Gebäude aus dem frühen 19. Jahrhundert. "Es hat einen schönen Klang, weil es rund ist. Die Form und Steinmauern erzeugen einen natürlichen Hall, der sich angenehm auflöst", erklärt Ó Cíosóig dazu. Und fasst damit das Wesen des Albums gut zusammen.