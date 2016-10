laut.de-Kritik Musik zum gemeinsamen Auskotzen. Review von Ulf Kubanke

Page Hamilton hat die Schnauze gestrichen voll. Er hasst die Verrohung der Welt im Allgemeinen, die seines Landes im Speziellen. Überall Waffen, Gewalt, Mord, Verflachung, Aufkündigung jeglichen Diskurses und Niedergang der politischen Klasse. Die Zustände sind nicht schön für die Welt, aber gut für Helmet. Nach dem Totalausfall "Seeing Eye Dog" präsentiert sich die Band mit dem brandneuen "Dead To The World" endlich wieder in guter Form.

Die Songs bieten erfrischende Lust an Kontrasten. Rifforgien treffen auf schmirgelndes Schaben. Wütend gedehnter Rotzgesang wechselt mit harmonischen Vocals. So transportiert er stimmig Sarkasmus, analysiert den Status Quo und wettert mit Leidenschaft gegen allen ethischen Niedergang.

Endlich darf man wieder gemeinsam mit Hamilton angepisst sein, statt über ihn. Das macht Laune, selbst wenn nicht jeder Track die totale Offenbarung birgt. Ein paar Nummern, die jedes alternative-rockende Fanherz höher schlagen lassen, hat er allemal auf der Pfanne.

"Expect The World" bietet tollen Wechselbalg-Gitarrensound zu ebensolchem Gesang. Das so langsame wie heftige "Drunk In The Afternoon" klingt für Pages Verhältnisse fast schon Iommi-esk doomy, und das treibende "I Love My Guru" schreit geradezu nach sich gemeinsam auskotzender Live-Performance.

Als Anspieltipp kristallisiert sich "Life Or Death" heraus. Das Lied erscheint gleich in zwei Versionen. Als Opener stürzt es energetisch ins wilde Treiben. Im gedimmten Finale schaltet es einen Gang herunter und bohrt sich unerbittlich langsam als Finger in die offene Wunde "menschliche Gesellschaft". Weiterhören mit den Helmet-Glanzlichtern "Meantmime" und "Betty" sowie der tollen Hamilton/Caspar Brötzmann-Kollabo "Zulutime".