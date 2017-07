laut.de-Kritik 30 Songs: Eine Album-Trilogie mit Schwächen im Mittelteil. Review von Ulf Kubanke

Als Haudegen bezeichnet man den Typus "eines verwegenen Menschen, der ohne Zögern mit Elan ein Ziel anstrebt und sich dabei auch nicht von etwaigen Gefahren abhalten lässt. Er kennzeichnet sich durch einen robusten, nicht wehleidigen Charakter, der mehr spontan als überlegt, oft tollkühn, schwierige Herausforderungen annimmt." Mit der quantitativ tatsächlich draufgängerischen Sammlung "Blut Schweiß & Tränen" hauen die Herren Stoll und Gillert den geneigten Fan ein monumentales Paket um die Ohren: 30 neue Songs kommen als Stream, Download oder Box um die Berliner Ecke.

Jeweils zehn Tracks ordnen sie als Trilogie wechselnden Gemütszuständen zu und bieten damit eine facettenreiche Nabelschau eigener Befindlichkeiten, die sie ihrem Publikum als Emotionsschablone andienen. Dabei stehen in Haudegens Soundgarten wie immer die Harten und die Zarten. Zwischendurch tauchen Gäste wie Kool Savas oder Manuellsen auf.

Das "Blut"-Kapitel bündelt ihren Zorn. Stoll: "Bei 'Blut' hörst du eine Wut. Die Platte ist sehr stur, aggressiv und voller Energie. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund und sprechen die Dinge so an, wie sie sind. Wenn man seine Wut immer nur unterdrückt, dann geht es einem damit nicht besser. Wut kann dich kaputt und depressiv machen." Ein zwiespältiger Ansatz. Wer aus seinem Herzen eine Mördergrube macht, gewinnt in der Tat selten Gesundheit oder Blumentöpfe. Doch in einer ohnehin postfaktischen Ära, in der die Wutgrätsche vom Weißen Haus den heimischen Aluhut-Fan, cordhutige Neurechts-Parteien oder selbsternannte APO-Straßenkämpfer längst zum allgegenwärtigen Bild freidrehenden Grauens wurde, scheint es hieran eigentlich keinerlei Nachholbedarf zu geben. Oder doch?

Entsprechend grobmotorisch geht das Duo hier zu Werke. Statt Rock steht hier zünftiger, handwerklich tadelloser und sehr klassischer Heavy Metal auf der Karte. Dabei zeigen sie deutlich mehr Talent als gängige NDH-Vertreter sowie die üblichen Onkelz- oder Frei.Wild-Schinken. Deutlich näher stehen sie im deutschsprachigen Segment der gelungenen Metalphase von Abwärts ("Herzlich Willkommen Im Irrenhaus") oder der kultisch verehrten Band Schweisser.

Auch textlich kann man ihnen kaum etwas vorwerfen. Freilich darf man weder Rilke noch neue Weisheiten erwarten. Dennoch verirren sie sich nur selten in altbackenen Hülsen typischer Leberwurtst-Lone-Ranger. Stumpfer Antagonismus war ohnehin noch nie ihr Ding. Haudegens Blick bleibt weitgehend individuell und konstruktiv. Als Gast funktioniert Kool Savas besser als Manuellsen. Und mit "Patriot" sowie "Einigkeit, Recht Und Freiheit" verspotten sie rechtsextreme Tendenzen angemessen deutlich und zeigen Rassismus den weltoffenen Stinkefinger.

Teil zwei - die "Schweiß"-Stücke - sind eine Fortsetzung ihres typischen Stadionrocks. Der hymnische Touch liegt ihnen durchaus. Doch songwriterisch bieten sie hier weder Fisch noch Fleisch. Statt voller Melodien gibt es hier nur leere Gesten. Fast alles versackt in inspirationslosen Allerwelts-Nummern, die klingen als wären sie zu Recht verschmähte Überbleibsel der "Lichtbilck"-Sessions. Drama auf Outtake-Niveau funktioniert nicht. Übrig bleibt "Blut Schweiß und Gähnen". Jenseits der beinharten Fanriege kann man diesen Mittelpart niemandem empfehlen.

Im letzten Drittel steigt die Formkurve wieder deutlich an. Große Gefühle regieren. Während zu viele ihre überbordende Emotionalität zynisch als Heulsusentum brandmarken, pfeifen Hagen und Sven auf derlei Spott und legen noch eine Empathie-Schippe drauf. Dafür bauen sie ein Gleisdreieck aus Balladen, Liedermacherei und Schlager. Der schlagereske Anteil orientiert sich dabei zum Glück mehr an der Autherntizität von Udo Jürgens als an Helene Fischers Gefühlsimitaten. Die Liedermacher-Elemente sind besonders textlich erkennbar noch nicht auf dem Level von Ikonen wie Rio Reiser oder Reinhard Mey angekommen, punkten jedoch mit ungekünstelter Echtheit. Spätestens wenn sie in "Einmal Für Mich" auch noch die Chanson-Karte mit dem ihnen gut zu Gesicht stehenden Piano ausspielen, muss man sie einfach gern haben.