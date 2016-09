laut.de-Kritik Düsterer Statusbericht aus der Mainmetropole. Review von Marvin Müller

Hany weiß einfach wie es geht. Zumindest hat er mit "Weg Von Der Fahrbahn" bereits bewiesen, dass er das Erfolgsrezept für außergewöhnliche Street-Rap-Alben besitzt. Keine zwei Jahre nach dem umjubelten Debüt legt der Frankfurter nun den Statusbericht aus der hessischen Mainmetropole vor: irgendwo zwischen den blinkenden Neonschildern der Laufhäuser und Spielotheken, wo abgefuckte Gestalten drauf und dran sind, sich mit dem nächsten Schuss ins Nirwana zu befördern und Nutten noch die ehrlichsten Gesprächspartner darstellen, berichtet Hanybal von der Front. Oder mit anderen Worten: "Haramstufe Rot".

Dreckiger Drum-Loop, 439-Scratches, ein monophones Sample. "Jag' die Batzen / egal wie (yallah) / mach' was", spuckt Hanybal auf den dreckigen Bordstein und entfacht sofort eine düstere wie bedrückende Atmosphäre. Hier, im Schatten der europäischen Zentralbank, folgen alle nur dem Gestank des Geldes und kommen dabei - für ihre Familie oder den eigenen Rausch - zwangsläufig vom geraden Weg ab. "Wieviel ist der Kick dir wert / wenn dein Kind sich beschwert / wegen Loch in den Klamotten?"

Mit freundlichen Grüßen an Jeyz, Azad und Sido beschreibt bereits der erste Track die Faszination um das Rap-Phänomen Hanybal sehr treffend. Das nervenaufreibende Timbre ballert die kompakten wie ausdrucksstarken Zeilen punktgenau auf den Beat, während Hany dem Hörer in einer substantiellen Sprache ein plastisches Bild zeichnet. Mit "Rakete" und "Monster" verschwimmt die düstere Grundstimmung in einem blitzenden Strudel aus Lichtern und tanzbaren Party-Beats, Abaz hat da zwei wirklich schmucke Bretter gebastelt. Huch, war da eine bunte Pille im Glas?

Kurz Luft zum Durchatmen bietet erst der Titeltrack, auf dem Hany Unterstützung von seinen Frankfurter Leidensgenossen Celo & Abdi bekommt. Der verschrobene Oldschool-Beat funktioniert für Hany und Celo prächtig, Abdi hüstelt seinen Part leicht daneben. Schließlich beenden die ersten Sonnenstrahlen eine wilde Nacht im Sündenfall, die allmähliche Rückkehr der "Realität". Für Hany bedeutet das vor allem Eins: "Kopfgefickt"! Beinahe respektvoll zählt er seine Laster auf, aussichtslos dass der Teufelskreis je bricht. Noch einer, der ein Lied davon singen kann: Styles P, der den Bericht als Korrespondent aus New York City ergänzt und ebenfalls wenig Aufbauendes zu vermelden hat: "Time is up / mind is fucked".

"Messi Ronaldo" bietet schließlich leichtere Kost in Form eines melodischen Sommer-Tracks, auf dem Olexesh und Hanybal locker um die Wette flowen. Generell scheint es, als wolle sich Hany nun mehr der Sonnenseite des Lebens widmen, gemeinsam mit seinem Bruder im Geiste Gzuz vergisst er ganz schnell seine Sorgen ("Kiffen Koksen Alken Ficken"). Der fordernde Techno-Beat lässt leider wenig Atmosphäre aufkommen und die unbändige Energie der beiden - besonders als Duo - tritt kaum zu Tage. Bestenfalls eignet sich der Track zum Kopf zuballern auf einem geschlossenen Media Markt-Parkplatz, messerscharfe Selbstdiagnose inklusive: "Meine Welt ist kapuuuuuutt!"

Hany feuert seine Silben irgendwo zwischen abgeklärtem Weltschmerz und halbstarker Selbstdarstellung mit chirurgischer Präzision und spielender Leichtigkeit auf die maßgeschneiderten Bretter, ob trappiges Gewitter mit vertripptem Labelboss ("Wo Sind Die Gegner") oder symphonischer Storyteller ("Bist Du Bereit") - Hany wohnt eine ungeheure Anpassungsfähigkeit inne. Auch Bonez MC zeigt auf "Baller Los", dass er zwar gerade mehr Bock auf Kunststoff als auf Blei hat, seine Roots indes keinesfalls vergisst.

Die kritisch zu betrachtenden Trap-Versuche des Frankfurters werden schließlich mit einem Bonus-Track wieder wett gemacht: "Skimaske" überzeugt auch den letzten Trap-Hater und beweist erneut die Vielseitigkeit von Deutschlands bestem Haus-Maus-Rapper.

Eine Wiederauferstehung des 439-Duos in Form von "Blaulicht 2" setzt einer durchweg starken Platte noch die schiefe Krone auf. Der vorletzte Bonus-Track ist der heimliche Favorit des gesamten Albums und lässt auf eine Reunion des alten Duos hoffen, wie es die Fans schon seit Jahren fordern.

Dem ungestümen Hessen brennt das Herz auf der Zunge, er kanalisiert seinen Schmerz und die Wut und verpackt sie in zwanzig Tracks voll beladen mit Drogen, Gewalt und desillusionierter Hoffnungslosigkeit. Falsche Versprechungen oder langweiliges Rumgepose finden auf "Haramstufe Rot" ebenso wenig Platz wie zehnsilbige Reimgebilde, davon gibt's ohnehin genug in den Untiefen Rap-Deutschlands. Niemals gekünstelt oder theatralisch, immer offen und direkt in die Fresse, ohne Rücksicht auf Verluste und stets gegen den Strom. Genau so, wie es ihn die Frankfurter Schule einst lehrte.