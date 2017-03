laut.de-Kritik Liebe im Puff. Review von Anastasia Hartleib

Das Hamburger Girl gönnt uns keine Atempause: quasi über Nacht veröffentlicht Haiyti ihre neue EP "White Girl Mit Luger". Im Gegensatz zur "Jango EP" vor eineinhalb Monaten haben Gefühle (fast) keinen Platz. Es dominiert das Streetlife - österreichische Waffen und schnelles Geld aus Italien und Paris, verdient mit Drogen und leichten Mädchen.

"Ich bin wie Bruce Lee ein Badass" droppt Haiyti im Titeltrack und bleibt das auch bis zum letzten Ton der EP. Haus und Hof Produzent Asadjohn sorgt wie gewohnt für finster drückende Bässe und trappig klatschende Snares.

Wenn Haiyti nicht in Italien hustlet und sich zum Zeitvertreib neapolitanische Fußballspieler angelt ("Italiano"), steht sie im Club und stellt Joey Bargeld als "Läufer" an: "Er ist mein Läufer / Pass gut auf mein Zeug ist teuer / alles ohne Steuern / seine Schuhe brenn' wie Feuer". Gegen Ende der EP regieren smoothe 80er Sounds und Haiyti holt sich Unterstützung im Puff von Tamas.

Auch wenn der Name nicht unbedingt Glocken läutet, so beeindruckt Tamas mit respektablem Flow: "Wache auf nach 'ner Schießerei und der Körper riecht nach Boss / noch ein Wort gegen meine Weiber, ich beförder dich ins Loch / die Rückhand schwerer als Beton / Mutterficker, du brauchst mir nicht mit deinen Gläserknochen komm'".

Wer jetzt glaubt, "Money Rain" feiere den Geldregen auf der Straße, täuscht sich. Der verträumte Beat lässt Platz, damit Haiyti doch noch den Song für diesen einen Boy zum Besten geben kann. "Du bist mein heimlicher Traum / I want you now" löst sich in einer kaleidoskopartigen Bridge auf und versüßt den Pillow Talk des White Girls, der mal wieder Haiytis faszinierende Vielseitigkeit verdeutlicht. Wer sonst schafft den Sprung vom Puff zu Liebe so mühelos?