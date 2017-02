laut.de-Kritik Brett an Brett an Brett. Review von Anastasia Hartleib

Haiyti haut derzeit Hits raus wie am Fließband. Jetzt knallt sie uns die "Jango EP" vor die Füße. Überraschenderweise enthält die EP kein wüstes Trap-Geballer. Farhot und Bazzazian haben größtenteils runtergetrimmte Bässe zusammengeschraubt, die leiernd oder wabernd vor sich hin laufen und eine sehr düstere Atmosphäre erschaffen. Sanfte Flöten umspielen den finster drückenden Bass im Titeltrack, ein für Haiyti eher ungewöhnliches Setting. Das bedeutet aber nicht, dass die deutsche Trap-Queen deswegen ungewohnte Töne anschlagen muss. "Für mich gibt es keine Friendzone". Sie brettert über den Beat hinweg, als gäbe es für sie kein unbekanntes Terrain.

"Single" enthält wieder kein übervolles Geballer, sondern eher einen wabernden Bass, der mit kurzem Trap-Gezucke aufgetuned wird. Der Beat könnte fast für Drake gedacht sein, doch sobald Haiyti einsetzt, gehört er ihr allein. "Das ist meine neue Single / Ich bin Single" Sheesh, da fragt man sich doch, warum die Boys dann hier noch rumsitzen. Los, geht klingeln, dann gibt es "Sex on ice!

Man merkt Haiyti an, dass sie brennt. Gefühlt jeder Track ist ein Hit, in jeder Silbe steckt so viel Energie wie in 50 Pitbulls. Girl, you gon' kill us! Nein, Haiyti macht heute Abend keinen Ruhigen, wie auch der wabernde Bass in "Tonight" verdeutlicht. Während sie das Mula macht, feiert sie Party auf Kuba und sippt den Tula. Die Zusammenarbeit mit der Kitschkrieg Squad und Trettmann haben merklich Einfluss bei ihr hinterlassen. In ruhigeren, Tretti-ähnlichen Sphären fließt sie durch die Hook, die sich direkt ins Hirn bohrt.

Es folgt das nächste Brett: "Angst" beginnt poppig, aber dann legt Haiyti los. "Ich hab' Angst" schreit sie mit entwaffnender Ehrlichkeit - der mit Abstand stärkste Moment der EP. Der Song erzählt davon, wie Haiyti durchs Nightlife steuert und versucht, ihre Angst zu ertränken. "Ich finde keinen Frieden, denn ich glaube an die Liebe / Gefühle überwiegen / Die Wahrheit wird zur Lüge".

Für ihren letzten Song holt sie Joey Bargeld ins Boot. "Schampustower" ist ein harter Endlostrip: "Ich fliege in den Schampustower tower tower tower / Es tut nicht weh, sag' nicht mal aua aua aua aua / Sekunde wird zur Hour Hour Hour Hour / Alles um mich rum Flower Flower Flower Power". Und immer noch strotzt jede einzelne Silbe nur so vor Energie.

Die Sekunden fliegen nur so dahin, wenn man sich Haiytis düsterem Konstrukt aus Nightlife, Trips und Emotionen hingibt. Die Zusammenarbeit mit der Achse, wie sich Bazzazian und Farhot nennen, sollte unbedingt fortgesetzt werden, am besten auf Albumlänge.