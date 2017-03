laut.de-Kritik Im bizarren Klangfeld zwischen Danny Brown und TLC. Review von Anastasia Hartleib

Haiyti platzt geradezu vor Kreativität. Anders lässt sich nicht erklären, dass die Dame innerhalb von zwei Wochen zwei Releases raushaut. Doch schon mit den vergangenen drei EPs hat Haiyti nicht nur ziemlich vorgelegt, sondern auch ihre Vielfältigkeit gezeigt. Trotzdem legt sie mit "Follow Mich Nicht" nochmal einen drauf.

Das Hamburger Girl arbeitet bei diesem Album erstmals nicht nur mit einem Produzenten zusammen. Neben AsadJohn, der übrigens auch für das Mastering verantwortlich zeichnet, fahren Yang Monty, KitschKrieg, die Drunken Masters, Farhot aka Fuchy, Skool Boy und Loopkingz INSTRMNTLS ihrerseits auf. Die Beats von "Follow Mich Nicht" klingen dabei genauso durchmischt wie die Liste der Produzenten. Während AsadJohn für derbe Trap-Bretter sorgt, gefallen die plätschernden Yang Monty Bässe um so besser.

"Mit ihrem neuen Doppel-Release kehrt Haiyti nun zum Sound von 'City Tarif' zurück: rohe Hits für den Kiez, direkt aus dem Herzen in die Fresse", schreibt der Pressetext. Während der zweite Teil des Satzes ein zustimmendes Kopfnicken hervorruft, regt sich beim ersten eher Widerspruch: Man hört Haiyti deutlich an, dass sich seit ihrem Durchbruch einiges getan hat. Die Flows klingen ausgefeilter, die Rap-Parts anspruchsvoller und die Hooks catchiger.

Dennoch bleibt Haiyti dasselbe Girl, das mühelos zwischen Partyexzessen, düsteren Straßengeschichten und emotionaler Ehrlichkeit wechselt. Trashig anmutende Technik und ihr brutaler Stimmeinsatz brechen mit süßlich klingenden Pop-Momenten. Haiyti zieht den Hörer in ein bizarr großartiges Klangfeld irgendwo zwischen Danny Brown und TLC, das auf Deutsch um so mehr Faszination ausübt.

"Gangsta Rap in gut, doch ich rappe besser / drei, vier Gramm auf Auge, ja ich bin ein Drughändler": Ist die Gangsterbraut im "Fiat Punto" wirklich dieselbe, die flussaufwärts "Mit Dem Wolf Tanzt" und Flügel wie "Pegasus" hat? Yepp, und sie cruist auch immer noch im "Nightliner" durch die Gegend, trinkt "Moscow Mule" und bringt das "Dope Game" durcheinander.

Wie jedes Release, besitzt "Follow Mich Nicht" einen Song, der irgendwie heraussticht und der sich so gar nicht einordnen will in den Rest des eh schon durcheinander gewürfelten Haufens. In "I'm Pretty But I'm Loco" baut AsadJohn einen verstörenden Track, der mit anderem Unterbau vermutlich auch im Death Metal ein Hit wäre. Doch genau die brutalen Brüche zwischen verträumten Pop und dem harten Asphalt der Straße machen Haiyti aus. Egal, wie vielfältig ihre Songs auch scheinen, überall steckt Haiyti drin - und das hört man auch.