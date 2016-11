laut.de-Kritik Hedonistische Kurzweil im geistigen Autopilotmodus. Review von Matthias Manthe

Dass Hip Hop dereinst für postironische Winkelzüge genutzt werden würde, stach hierzulande nicht erst mit MoneyBoy lila ins Auge. Als leicht zugängliches Genre, das außer basalem Rhythmusgefühl, einem Musikproduktionsprogramm sowie Wortwitz eigentlich nur ein Verständnis für den Millennial-Zeitgeist voraussetzt, lag Hip Hop schon einige Weilen auf dem Outlettisch des Popfames.

Im Zeitalter der Postauthentizität liefert das Glasfaserkabel den Trapsound schließlich direkt bis in die Software-Presets. KünstlerInnen suhlen sich im Augenzwinkern des Denglischen. Anstelle politischer Kommentare setzt es postironische Posen in der Kotflügelzeitlupentelefonkamerafahrt. Und weil Identität ja eh nur ein Konstrukt ist, lautet die Devise: Instagram-Selfie statt Pressefoto. Ramschig-authentizistische YouTube-Posts statt budgetiertem Musikvideo. Verrauschte Selbstreferenzialität statt Hochglanz-Eklektizismus. Autotune-Onomatopoesie ("Brrrrrra", "Sheeeeesh") statt Semantik.

Auch Kunsthochschulabsolventin Ronja Zschoche alias Haiyti weicht mit ihrem kostenlosen "City Tarif"-Mixtape nicht grundlegend vom postironischen Gestus ab. Wie die Jungenschar der Glo Up Dinero Gang (GUDG) croont und spittet sie über hallende Trapbeats. Die Endzwanzigerin lässt uns wissen, wie fly sie ist und wie viel Speed in ihrer Hamburger Deutschtrap-Blase so allwochenendlich missbraucht wird. So weit, so banal, so selbstaffirmativ wie die Langenscheidt-Jugendwortliste der vergangenen Jahre, die glauben machen will, es existiere noch so etwas wie eine Sprachinstanz, die insbesondere ältere Semester durchs Dunkel der gemeinen Alles-geht-Attitüde leitet.

Dennoch: Bei Haiyti macht die aggressive Hybris ganz besonders Spaß. Denn so wie viele Veröffentlichungen des Untergrund-Genres Vaporwave zweigleisig funktionieren, nämlich als ironischer Bruch mit Fahrstuhlmusik sowie als makelloser Ambient-Soundtrack für den audiophilen Chillout, funktioniert auch das "City Tarif"-Tape: als einnehmend eingängige und abwechslungsreiche Projektionsfläche für hedonistische Kurzweil im geistigen Autopilotmodus, die außerdem althergebrachten Gangsterrap persifliert.

Die Produzenten Asad John, GEE Futuristic und Yung Nikki3000 liefern Haiyti dazu einen Soundteppich, der kontrastreich zwischen Vollgas ("Runter Von Der Straße") und klebriger Synth-Sentimentalität ("Wie Es Ist") changiert. Besagte Projektionsfläche artikuliert Zschoche virtuos und mit viel Abwechslung zwischen Gangsterballade und Clubbanger aus. Nicht umsonst greift Haiyti aka Robbery schon seit etwa zehn Jahren zum Mic: Nun, auf "City Tarif", beißen sich ihre Zeilen unnachgiebiger denn je im Gedächtnis fest.

Sie lässt sich hier somit zwar mit der GUDG assoziieren, bleibt aber doch immer eigenständig und deutlich facettenreicher als der Kollegenkreis. Nicht zuletzt bildet auch in 2016 noch die Tatsache, dass Zschoche als Frau ein Gros der männlichen Konkurrenz mühelos in den Testosteronschatten stellt, ein Alleinstellungsmerkmal im Schwanzvergleichsbrei des Deutsch(t)rap. Schön für Haiyti. Eigentlich aber 1 bisschen bedauerlich.