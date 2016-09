laut.de-Kritik Hier sind alle Kinder, Erwachsene und Omma/Oppa zugleich. Review von Paula Irmschler

Angst vorm Älterwerden? Grossstadtgeflüster zeigen, wie man das audioästhetisch gut umschiffen kann. Sie heben alle Altersschranken auf, sind Kinder, Erwachsene und Omma/Oppa zugleich, zelebrieren verspieltes Aufbegehren, apathisches Sterben und das obligatorische Zeitverschwenden. Die EP "Ich Boykottiere Dich (Episode 2)" vereint all das in gerade mal fünf Songs, und was hier boykottiert wird, ist schnell klar und wird im Titelsong auch benannt: Die Realität. Muss man erstmal machen. Eine treffendere Beschreibung ebenjener Realität zwischen Kreißsaal, Hüpfburg, Psychopharmaka, Ouzo und Sterben gab es nie.

Nach dem ordentlichen Erfolg von "Fickt-Euch-Allee" und der darauffolgenden 2015er EP nun also ein weiteres Mini-Album und es scheint, als wäre dies genau das richtige Format für die Berliner, die man besser in kleinen Portionen konsumiert, wie eben alle ekstatisierenden Substanzen.

In Vergegenwärtigung, dass wir eh alle nicht genug Zeit haben, startet die Boykott-EP auch gleich mit einer Ernüchterung in Yolo-Fragen und Entwaffnung aller Kritiker, die Grossstadtgeflüster Berufsjugendlichkeit unterstellen mögen: "Ich Rollator Mit Meim Besten" und der Feststellung, dass im Alter manches eben nicht mehr so einfach von der Hand in den Mund geht: "Wir sind nur einmal jung und das ist lange her / Hoch die Schnabeltassen, Alter, ist das schwer".

"Keiner Fickt Mich" (feat. Fatoni) geht dann in großen Schritten wieder weg vom Rentnerdasein Richtung Adoleszenz, denn wer fickt einen wohl dann doch? Natürlich "das Leben" - und war das nicht schon ein StudiVZ-Gruppen-Spruch? Kann man trotz Fatonis mittelmäßiger Performance zusammen mit dem miesen Wortspiel im Song "Kaputtilation", der stark nach Peter Fox klingt, für das Bäng-Bäng-Lebensgefühl mitnehmen.

Insofern man eben auf den breitbeinigen Elektrospaß von Jen Bender und den beiden anderen steht. Der letzte Song "Über Uns Die Sterne" mit Gaga-Text und doraueskem Refrain zeigt dann nochmal, was Grossstadtgeflüster so ziemlich allen Kollegen aus dem Audiolith-Kosmos voraus haben: Keine deepe Message, kein Heranschleimen an die Antifakids, kein aufgesetztes Jungsein, sondern nur 'geiles' Zeug wie 30 Grad, Sonnenbad, Kokosnüsse und dahinten links gekratzt werden.