laut.de-Kritik Die Punkrock-Maschinen rattern mit Volldampf voraus. Review von Jeremias Heppeler

Der Titelsong scheppert zum Auftakt so richtig. Ein schneidiges Riff gepaart mit einer Highspeed-Schlagzeug-Arie schreit den Hörern auf "Revolution Radio" direkt in die Fresse, ehe die Stimme von Billy Joe Armstrong das ausgebrochene Biest gewohnt eingängig zähmt. Danach nicht zu harter Punkrock-Poppunk, eine eingängige, aber nicht zu eingängige Melodie. Und ein provokanter, aber nicht zu provokanter Text: "We will be seen but not be heard/ We are the songs of the disturbed".

Die perfekt polierten Punkrock-Maschinen rattern mit Volldampf, die politische Botschaft wird obendrein serviert. Wir denken an "American Idiot" und schlussfolgern selbstsicher: Das Teil ist ein Hit ...

Heute sind Green Day eine der größten Bands der Welt. Sie stehen auf einer Stufe mit Coldplay oder U2, inklusive Rock and Roll Hall Of Fame und Touren durch Stadions oder mindestens als Festivalheadliner.

Yep, "Dookie" war ein Ami-Punkrock-Album vom Allerfeinsten, Meilenstein und so weiter, aber spätestens ab "American Idiot" wurde sich selbst erfunden, dass es nur so kracht. Konzeptalbum hier, Album Dreifaltigkeit da, dazwischen meterdicke Schichten Politik und Diskurs, aber immer noch Radio-tauglich, episch und hymnisch.

Wenn man so will, sind Green Day wie dieser eine Punkrock-Kumpel, der in der siebten Klasse mit dem Kiffen anfängt, fast von der Schule fliegt und der sich dann später, wenn es so langsam Richtung Abi geht, nicht nur ein bisschen zusammenrafft, sondern urplötzlich zum strebsamsten und langweiligsten aller Schüler mutiert. Aber klaro, der Studienplatz in Wirtschaftswissenschaften gibt ihm recht. Was aber kann man von diesen Typen beim Klassentreffen einige Jahre später erwarten?

Das Album beginnt mit "Somewhere Now", einer wirklich uninspirierten Gitarrenballade, die über eine Minute und 50 Sekunden urlangweilig vor sich hin dudelt. Dann gibt es zwei kräftige Riffanschläge, die den ein oder anderen weggenickten Punkrockrentner aus dem Reich der Träume reißt. Die zweite Hälfte des Song präsentiert sich dann durchaus abwechslungsreich, inklusive einem retardierenden Uhu-Uhu-Moment, der zum Ende noch einmal in einem gezähmten Gitarrensturm herumfährt, in welchem sich auch Schlagzeuger Tre Cool absolut positiv auf sich aufmerksam macht. Wirklich vom Hocker reißt dieser Auftakt aber nicht.

Glücklicherweise folgt mit "Bang Bang" jenes Songbrett, welches Billy Joe Armstrong zuletzt als "den aggressivsten Song, den wir je hatten" ankündigte. Oha! Ob die Aussage wirklich der Wahrheit entspricht, lässt sich im Angesicht von zwölf prall gefüllten Green Day-Alben nur unbefriedigend beantworten, aber "Bang Bang" geht ohne Frage ziemlich nach vorne und unterstreicht, dass Armstrong und seine Kumpanen durchaus noch Magenknurren verspüren. Keine übertriebene Gesten, keine Kunst-Konzept-Geschwurbel, sondern saubere Gitarren, ordentliches Tempo und ein konkreter, mehrdeutiger und medienkritischer Textauf: "I wanna be a celebrity martyr/ The leading man in my own private drama". Schon jetzt wird deutlich: Reduktion steht Green Day ziemlich gut.

Und natürlich muss diese Platte in diesen Zeiten von dieser Band politisch sein. "Teach your children well/ From the bottom of the well/ Oh Lord have mercy on my soul/Hear the children sing/ For the sick and suffering/ The city on damage control/ This is how we..." Wie auch der Titeltrack referiert "Say Goodbye" auf die anhaltenden politischen Problemzonen in den USA. Armstrong nimmt Bezug auf Ferguson, wo es wochenlang zu Straßenschlachten kam und die Kleinstadt Flint in Michigan, wo seit Jahren das Trinkwasser vergiftet ist – ohne Aussicht auf Besserung. Verpackt wird die Botschaft, die hier glücklicherweise zurückgenommen und paraphrasiert in Erscheinung tritt, in den wohl stärksten Song der Platte. Im Hintergrund wird der bandeigene Klassiker "Holiday" gesamplet, zerstückelt und in tausend Stücke püriert, im Vordergrund tanzen total verzerrte Loops im Kreis.

Leider gelingt diese unprätentiöse Herangehensweise nicht immer: "Forever Now" entfaltet sich als knapp sieben Minuten lange Rock-Oper mit allem was dazu gehört. Aber warum? Die überambitionierte Kompositionen nimmt dem Album zum Ende hin komplett seinen angenehmen Rhythmus und Vibe und lädt dem Album tonnenschwere Sandsäcke auf. Ähnlich gestaltet es sich mit dem Konzept-Musical "Still Breathing", das die Geschichte eines sterbenden Junkies, eines spielsüchtigen Gamblers und eines angeschossenen Soldaten vereint. "Live Aid", ick hör dir trapsen... Immerhin weiß Armstrong wohl selbst um die Misere und erklärte dem Rolling Stone fast entschuldigend. "Es ist ein ziemlich schwerer Song. Manchmal versuche ich es zu vermeiden, zu schwer zu sein. Aber dann überwältigt es mich einfach..." Lieber Billy, bitte zügel dich das nächste Mal.

Am Ende wirkt "Revolution Radio" wie eine souveräne und solide Platte. Die angekündigte Revolution bleibt aber aus – und das ist gut so. Green Day machen einen merklich entspannteren Eindruck, die Scheibe selbst klingt persönlicher und ehrlicher. Sie stellt eben nicht einen weitere fremdschämigen Bemühung dar, ein zeitloses Meisterwerk zu erschaffen, wie es die Band auf der total überladenen "Uno"-"Dos"-"Tré"-Triologie oder mit ihrer in drei Akte unterteilten Platte "21st Century Breakdown" krampfhaft versuchte.

Besonders viel zu meckern gibt es dabei nicht, aber auch nicht besonders viel zu loben – es gibt weder waschechte Ausreißer oder Überraschungen nach oben, noch nach unten. Und auch wenn die zweite Hälfte ein wenig abfällt, erscheint "Revolution Radio" wie aus einem Gus und rauscht sauber durch die Anlage. Das hat seine Gründe: Die Band hat zu keinem Zeitpunkt die eigene Legacy, sondern ihren Status Quo vor den gesellschaftlichen Trümmerfeldern der Gegenwart im Blick. Dieser Umstand erdet das Trio merklich, das phasenweise mit bloßen Händen nach den eigenen Wurzeln gräbt.