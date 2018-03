laut.de-Kritik Gute Laune und nachdenkliche Texte. Review von Giuliano Benassi

"Aufgeben, das kenne ich nicht. Anders kann man heutzutage auch kein Singer/Songwriter sein", erklärt Gordie Tentrees auf seiner Webseite. Der Kanadier weiß, wovon er spricht. Schließlich ist er seit Beginn der Nullerjahre als solcher tätig und steht fast jeden Tag auf der Bühne.

Mut scheint offenbar eine weitere wichtige Eigenschaft, wie der Titel der vorliegenden CD besagt. Entstanden ist sie bei verschiedenen Auftritten im kanadischen Bundesstaat Alberta. Tentrees und sein Landsmann Jaxon Haldane stehen seit 2014 Seite an Seite auf der Bühne und hatten vor diesem Livemitschnitt gemeinsam bereits an die 500 Konzerte bestritten.

Dass sie prächtig harmonieren, verwundert also nicht. Tentrees spielt Bottleneck-Dobro, Akustik-Gitarre, Stomp-Box und Mundharmonika, Haldane bedient Zigarren-Box-Gitarren (akustisch und elektrisch), Banjo und Säge. In Kombination mit den kräftigen Stimmen der beiden sorgt die Instrumentierung für Abwechslung.

Und auch für gute Laune, obwohl die Texte eher von der nachdenklichen Sorte sind. Den Opener schrieben sie gemeinsam, um ihrem verstorbenen niederländischen Kollegen Armand zu gedenken. "Junior", das vom harten Leben eines tourenden Musikers handelt, der sich am Familienleben versucht, schrieben sie ebenfalls zusammen. ("Now he's flipping pancakes, down at the hall / To raise a few bucks, for his kids' baseball").

Die meisten Stücke stammen jedoch aus der Feder Tentrees'. So auch der Titeltrack seines ersten Albums "29 Loads Of Freight" (2004), auf dem er die Schwierigkeiten, Karriere und Familie zu vereinbaren, schon vorhersah: "On a rusty mine train moaning down your line / I hopped aboard just to see you, now I hope to make it back on time".

Ein Text, der an Ramblin' Jack Elliott erinnert. Ein weiteres Vorbild ist (natürlich) Woody Guthrie, der musikalisch besonders in "Willie's Diamond Joe" seine Spuren hinterlassen hat. Das Stück, eine von zwei Coverversionen, stammt vom kanadischen Singer/Songwriter Willie P. Bennett. Die andere ist Tommy Womacks "I Don't Have A Gun".

Tentrees & Haldane bilden ohne Frage ein hörenswertes Duo: Im April 2018 auf ausgiebiger Deutschlandtour auch live zu erleben.