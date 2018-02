laut.de-Kritik NDH-Heldenrock mit stolz wehender Bierfahne. Review von Ulf Kubanke

Vom Tellerwäscher zum Millionär? Vom Underdog zum Chartstürmer? Solche Geschichten lieben Volk und Feuilleton gleichermaßen. Zuletzt zeigten Goitzsche Front mit "Deines Glückes Schmied" allen Mitbewerbern auf die Pole Position der Charts eine lange Nase. Alles scheint fabelhaft in dieser Story.

"Wir stehen derbe unter Strom und hol'n den dicken Hammer raus." Das ist musikalisch wie ästhetisch ein durchaus eingelöstes Versprechen. Geschickt mischen Goitzsche Front einen Brei, der bei Fans in Eckkneipen ebenso gut funktioniert wie in Stadien. Es ist etwas mehr Deutschrock, um in der reinen NDH-Schublade zu landen. Zugleich ist aber genug teutonischer Stahl am Start, um in Metal- und NDH-Szene Akzeptanz zu finden. Wer es braucht, bekommt es mundgerecht.

"Du bist ein Kerl wie man ihn kennt." Auch das ist wahr. Denn neu ist am Konzept nichts. Das wäre nicht schlimm, böte die Szenekonformität der Platte ein musikalisch eigenes Profil. An diesem Front-Abschnitt wird es allerdings recht eng. Der Gesang zieht einmal mehr die frei.wilde Onkel-Karte zwischen Rauhbein und Ork. Das Songwriting ist melodisch wie strukturell höchst überschaubar und rettet sich meist mit stereotypen Gröhl-Refrains ins Ziel. Wer auf Individualität oder gar ein Alleinstellungsmerkmal hofft, landet bei den Bitterfeldern im ganz bitteren Feld.

Handwerklich jedoch kann man ihnen nichts vorwerfen: Blitzsauber, druckvoll arrangiert und clever produziert spielen sie ihren Springerstiefel herunter. Besonders ihr Faible, hymnischen Midtempo-Rock phasenweise gen Punk-Geschwindigkeit, Speed- oder Powermetal hoch zu fahren, ist nicht ohne. Schade, dass die guten Ansätze sich in Stromgitarrenschlagern verlieren und dem Klischee unterordnen.

Eben dieses Klischee füttern Goitzsche Front besonders textlich in szenetypischer Rollenverteilung. Männerbündlerische Parolen, so abgestanden wie hundertfach wiederholte Witze, geben die stramme Marschrichtung vor. "Wir gehen euch richtig auf den Sack / Des einen Freud, des anderen Leid / Euer Spott ist unser Brot / Unser Lohn ist euer Neid". Auch sonst fehlt im Verlauf der Scheibe kein einziger Schlüsselbegriff zur x-fach totgerittenen "Lieber stehend knien als lebend sterben!"-Clownerie.

Damit geht schlussendlich jegliches Provokationspotential flöten und die Goitzsche Front reduziert sich zur Gähnschen Front. Etwas Unterricht bei ranghohen Provo-Ikonen wie Front 242 ("Kampfbereit", "Funkahdafi") oder O.H.L. könnte helfen. Doch genau diese ohne Not erwählte Selbstlimitierung ist ärgerlich, weil sie den Blick von durchaus vorhandenen Zwischentönen ablenkt.

So wäre etwa gegen ihre sozialromantisch postulierte Heimatliebe (u.a. "Meine Stadt") nichts zu sagen; erst recht nicht, wenn man aus so einem gebeutelten und infrastrukturell vernachlässigten Flecken stammt wie diese vier Musiker. Doch im obigen Zusammenhang verkommt ihr Pathos Marke Caspar David Friedrich leider zu Kasperle und die stolze Flagge zur Bierfahne.