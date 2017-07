laut.de-Kritik Die Gastsänger wirken wie leblose Tim Bendzko-Klone. Review von Kai Butterweck

Auch für ihr zweites Studioalbum haben die beiden Gestört Aber Geil-Verantwortlichen Marcel Stephan und Nico Wendel eine illustre Featured-Artists-Meute um sich geschart. Am Start sind so hochrangige Kandidaten wie LEA, die bereits für einen gewissen Mark Forster im Background mitträllern durfte, oder auch Benne, der schon einmal gemeinsam mit den Jungs von Revolverheld auf einer Bühne stand.

Weitere involvierte Hochkaliber hören auf die Namen Voyce, Tom Gregory, Laurenz, Hirschwell, Chris Cronauer, Marcapasos, Vincent Malin und Richard Judge. Wir reden hier also von der Crème de la Crème der nationalen Pop-Landschaft. Oder etwa nicht? Ok, mit Ironie komme ich hier nicht weiter. Fakten müssen auf den Tisch. Soll heißen: Ich kenne all diese Leute nicht.

Nach dem ersten Durchlauf des Albums wird mir allerdings klar: Man MUSS nicht ALLE und JEDEN kennen, die ihr musikalisches "Talent" der breiten Öffentlichkeit vorstellen. Drittklassige Deutsch-Pop-Barden wie eben Benne, Voyce, Chris Cronauer und Hirschwell präsentieren sich hier wie leblose Bendzko-Klone. Während man das liebestolle Fremdschäm-Gesülze der einen kaum voneinander unterscheiden kann (Benne, Voyce), wundert man sich etwa bei Laurenz über debile Brückenschläge zwischen Bob Marley und Mark Forster.

Hier stapeln sich musikalische Identitätskrisen wie Lego-Steine im Zimmer eines Vierjährigen. LEA beispielsweise versucht sich an hyperaktiven Lena-Vibes ("Wohin Du Willst"). "Ich schau dich einfach an / das könnt ich stundenlang", jauchzt sie mit zitterndem Timbre ins Mikrofon. Bloß weg hier!

Auch einem Tom Gregory legt man nahe, das Weite zu suchen. Der furztrockene Hybrid aus Gentleman und Justin Bieber kriegt sogar noch weniger auf die Reihe ("Daddy Says"). Ebenfalls ganz bitter: Marcapasos im luftabschnürenden Rag'n'Bone Man-Korsett ("Sinner") und Vincent Malin als röhrender Dancefloor-Poet. "Du machst mich fertig", mault Letzterer. Du mich auch!

Umgeben von stumpfem House-meets-Pop-Geklimper, das klingt, als hätte man im schönen Erfurt einfach nur den bereits vor zwei Jahren ausgeschiedenen Sound-Dünnpfiff noch zweimal umgerührt, trällern sich die Männer und Frauen im Schatten der Branchen-Größen um Kopf und Kragen.

Während in der Großraumdisco die Funken sprühen und auf der Kirmes um die Ecke das samstägliche Feuerwerk in den Nachthimmel gejagt wird, reiben sich die beiden Gestört Aber Geil-Chefs die Hände. Denn eins ist sicher: "#zwei" wird mindestens genauso durch die Decke gehen wie sein Vorgänger. Warum? Einfach mal das Radio anschalten! Schon lange nicht mehr gemacht? Kann ich gut verstehen.