Spaß mit Queen, Hass für Bowie und dunkle Songperlen.

Osaka 1982: Gary Numan ist "Lost in Translation" und stinksauer. Die Artpopper Japan haben ihn gerade mitten in Japan stehen gelassen. Trotz einer Verabredung zu Gastauftritten Numans auf ihren Gigs düsten sie vor seiner Nase davon, ohne ihm die Adresse zu hinterlassen. Eine Verfolgungsjagd per Taxi blieb erfolglos.

O-Ton Numan: "Ich dachte, wir wären Kumpel. Schleimige, kleine Penner!" Ziellos umherirrend und hungrig, weil ihm das japanische Essen nicht bekommt, entdeckt er zufällig ein Konzertplakat von Queen, kauft sich eine Karte und geht hinein. Numan ist zu schüchtern, um sofort backstage zu gehen. Mercury und Co jedoch erkennen den Kollegen sofort und kümmern sich um ihn wie "um einen Welpen." Freddie ordert für ihn von McDonald's erstmal etliche Burger per Stretchlimo. "Don't worry, luvvie. We care for you."

Diese recht skurile Episode aus dem Rockstar-Olymp liegt vor allem an einem einzigen Album: "Dance". Die Platte ist Numans beste LP der 80er, musikhistorisch bedeutend und ihrer Zeit weit voraus. Trotz großer Hits wie "Are Friends Electric?" oder "Cars" und eines verdienten Status als einer der ersten New Wave-Stars betraten seine ersten vier Alben kein genuin neues Terrain. Klinisches Maschinenstyling in Sound und Erscheinung gab es bereits von Kraftwerk oder Riechmann. Die Erfindung des Synthiepop geht auf Ultravox' "Systems Of Romance" (1978) zurück. Schlimmer noch: Die britische Musikpresse verhöhnt Numan, dessen Asperger-Syndrom damals noch nicht öffentlich bekannt war, als "Muttersöhnchen" und "Möchtegern-Bowie". Sogar der Thin White Duke höchstpersönlich disst Gary auf "Teenage Wildlife" ("Scary Monsters" 1980) und per Interview als alten Wein in neuen Schläuchen.

Künstlerisch war der damals erst 23-jährige Londoner trotz kommerziellen Erfolgs in den Augen der Öffentlichkeit kaum einen Pfifferling wert. Doch Gary Numan reißt das Steuer entschlossen herum. Sein Traum: Die Erneuerung und Weiterentwicklung der elektronischen Musik durch Kreuzung mit organischen Elementen.

Sein Glück: Der popkulturelle Augenblick ist auf seiner Seite. Kollegen wie Ultravox oder Human League driften langsam aber sicher in seichtere Gefilde ab. Numan hingegen bricht auf "Dance" mit dem Tabu genrefremder Zutaten. Beherzt integriert er eine fette Rhythmussektion aus Rock und vor allem Jazz.

Für den passenden Rock-Vibe angelt er sich Queens Drummer Roger Taylor. Eine noch tragendere Nebenrolle und heimlicher Star des Albums ist der Ausnahmebassist Mick Karn (Japan, Dalis Car). Numan und Karn ergänzen sich menschlich wie künstlerisch hervorragend. Besonders die gemeinsame Idee, einen bundlosen Bass zu nutzen, um den kalten Synthieflächen einen warmen Hauch à la Jaco Pastorius entgegen zu setzen, erweist sich als meisterhaft.

Mit "She's Got Claws" kredenzt er den klassischen New Wave-Fans und Radiohörern einen typischen Numan-Hit. Neben dem Refrain bleibt besonders Karns markante Saxofon-Hookline im Ohr. Einerseits handelt der Song von einer kleptomanischen Taschendiebin. Dahinter verbirgt sich jedoch Numans Abrechnung mit einer Exfreundin, die nach dem Beziehungsende illoyal Yellow-Press-Blättchen mit privaten Details fütterte.

Fast jedes Stück beinhaltet solch eine Metabene sarkastischer Abrechnung. Numan schlägt so gallig zurück wie ein Proto-Morrissey. "Moral" etwa bedeutet musikalisch die Weiterentwicklung des Liedes "Metal" (von "The Plesure Principle" 1979). Die Zeilen drücken erstmals Numans tief empfundene Verachtung für Religion aus und rechnen mit der aus seiner Sicht lächerlich substanzlosen New Romantic-Bewegung ab. "Just like Religion you will go nowhere."

Letzteres war Grund für das obige Verhalten Japans. Besonders David Sylvian, damals eine Galionsfigur der Bewegung, fühlte sich besudelt. Sylvian sah in Styling, Kleidung etc der New Romantics ein subkulturell wichtiges Statement.

Auch im Bereich Songwriting und Ausdruck entwickelt Numan auf "Dance" eine komplett neue Facette. Mehr als die Hälfte des Albums legt er als finster dräuende Klanggemälde an. "Dance" ist Numans "Low". Reduktion aufs Wesentliche – Leid, Kaputtheit, Sucht und Verlust – transportiert er durch maximale Kälte des Gesangs und ein für seine Verhältnisse geradezu minimalistisches Soundgerüst. Als Gegenpol streuen Bass und Percussion besonders in der elegisch pluckernden Depression "Cry The Clock Said" einen Hauch wohliger Wärme ein. Der Kontrast beschert dem zehnminütigen Ausnahmetrack eine bis heute funktionierende Zeitlosigkeit.

Für Karns maßgebliche Beteiligung an diesem Stück hält die Ironie des Schicksals eine besonders fiese Pointe bereit. Jene Uhr im Lied, die eine Zeit der Tränen verkündet, verkörpert die traurige Trennung eines Paares. Im echten Leben beginnt David Sylvian derweil erfolgreich, Karn die japanische Lebensgefährtin auszuspannen, was schlussendlich einer der Hauptgründe für die baldige Trennung Japans werden soll. "Well someone I know lost the whole damn world."

Höhepunkt des sinistren Reigens ist das ebenfalls zehnminütige "Slowcar To China". Der Song selbst ist ein nächtliches Drama um Prostitution, Gefühlskälte, Stolz und unerwiderte Suche nach Liebe. Daneben verkörpert es Numans bitterböse Rache an David Bowie. Neben dem obigen Diss bootete Bowie ihn bei einem TV-Auftritt aus und ließ ihn – laut Numan – sogar per Security von der Aftershow-Party werfen, als Gary ihn zur Rede stellen wollte. Bestritten hat Bowie dies nie.

Alles Negative kulminiert in der Storyline dieser schwarzlichternen Killerballade. Sogar der Albumtitel kommt nicht ohne sardonische Brechung davon. "There's nothing much to keep us alive but 'Dance'". Am Ende dieses dunklen Tunnels wartet kein Licht auf die Limousine, sondern Bowie als eiskalter, dämonischer Strippenzieher. Doch der Fahrer lässt ihn stehen und gleitet weiter durch die Nacht. "You will pay Mr Jones. There's no one here to leave you behind but me."

