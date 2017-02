laut.de-Kritik Wenn die S-Bahn zur Dap-Station wird. Review von Stefan Johannesberg

"Ich möchte wieder zurückgehen zu den Underground-Zeiten, um wieder näher an den Fans zu sein." Du auch, Brudi Futuri? Legionen von Künstler blamierten sich schon mit derlei hanebüchenen Ansagen. Heißt doch back to the roots meistens eher: Back to verwirrt, halbgar und altbacken.

Der Opener "Rent Money" legt davon Zeugnis ab - führt einen aber auf eine falsche Fährte. Gnadenlos-ignorant wütet Future über einen mächtigen Glocken-Banger. Gerichtsstress mit Rocko? Scheidungsprobleme? Alles scheißegal, Hauptsache "the money is comin' in".

Den Folge-Tune "Good Dope" nimmt man nicht wirklich wahr, und "Zoom" zwirbelt sich dank wahnwitzig verquer gelopptem Hypnose-Trap von Southside in die Synapsen. Mehr Underground, mehr Fannähe heißt für Hendrix anscheinend: mehr Hunger, mehr Härte. Klassisch. Auch Promophase, Features oder andere Sperenzchen fehlen.

Die Spur erkaltet jedoch sogleich. Als DJ Spinz für "Draco" wild auf seinem Atari klimpert und Future darüber feine, poppige Melodien legt, hängt man auf einmal mit den Händen in der Luft. Eben pumpte noch das Blut, nun dappt die gesamte Familie samt Oma durch die Küche.

"Super Trapper" bzw. "POA" feiern ebenfalls den fluffigen Sound. Schlagartig setzt sich die Erkenntnis durch: Future meint mit seinem 'Weg zurück' vergangene "You Deserve It"-Zeiten. Und tatsächlich, nach etwas Diggin in the google wird man fündig: "Die Fans wollen den "Pluto"-Style", erzählt Future dem Billboard-Mag.

"Pluto", Futures Debütalbum, holte den Rapper 2012 aus der Mixtape-Szene in den Mainstream. Catchy Überhits wie "You Deserve It", "Turn On The Lights" oder "Permanent Scar" fehlen trotz Popappeal heuer zwar, doch Metro Boomin, der beste Producer dieser Zeit, schießt wieder mal alles runter. Für "Mask Off" sampelt er Tommy Butlers formidable Flöten aus dem "Prison Song" und kombiniert ihn mit tief wummernden Bässen. Wenn dieser Track übers iphone rollt, wird die S-Bahn zur Dap-Station. Nach Trees Soul Trap und Curren$ys Lounge Trap kommt Metro nun mit Trap Bap.

Future erreicht nicht nur mit dem Gespür für perfekte Beats Jay-Z-Level, auch Flows, Lyrics und Hook-Qualitäten erinnern an Jigga. Jener droppte ja ausschließlich Lyrics über Frauen, Geld, Macht und erzählte beizeiten aus seinem Leben – und begeisterte trotzdem Nerds, Gangster und Partygänger gleichermaßen. Future gelingt dies ähnlich gut, so dass sein fünftes Studioalbum auch nach dem dritten Durchlauf keine Abnutzungserscheinungen zeigt. Es ist besser als "EVOL", kommt aber nicht ganz an "Pluto", "Purple Reign" oder "DS2" heran.