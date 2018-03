laut.de-Kritik Routinierter Après-Ski-Punkrock für die Unheilig-Klientel. Review von Manuel Berger

Frei.Wild setzen neue Maßstäbe. Geizten die Südtiroler schon bei "Opposition" nicht mit Songs (26 gab es insgesamt), verfügt "Rivalen Und Rebellen" nun über 33 Tracks, verteilt auf drei CDs. Viel Stoff, viel Neues? Denkste. Der Horizont der Band scheint sich mit fortschreitender Albumzahl eher zu verengen statt zu erweitern.

Philipp Burger, Zegga Gargitter, Jonas Notdurfter und Drummer Föhre kämpfen natürlich noch immer "Zwischen Allen Fronten", sehen überall "Mediennutten, Systemmarionetten, Einheitsbrei, Flaschen unter Punkrocketiketten" und kloppen seelenruhig ihren eigenen kantenlosen Deutschrock. Musikalisch eckt hier rein gar nichts an, die Gitarrenmelodien tröpfeln brav harmonisch und nach dem immergleichen Schema über durchgeschlagene Powerchord-Begleitung. Im Mittelpunkt steht Burgers Gesang, für die grölfreudigen Fans stets auf Einfachheit bedacht. Der Deluxe-Version liegen ein Würfelbecher und Bierdeckel bei. So lenkt die Musik wenigstens nicht zu sehr vom Spielen ab.

Abwechslung vom Après-Ski-Punkrock gibts wie üblich mit einigen Ska-Nummern und Balladen. So hüpfen Frei.Wild mit Off-Beat und Bläserunterstützung "In 8 Minuten Um Die Welt" und flehen in "Weil Kein Krieg Für Ewig Ist" mit Streichern und Klavier um "mehr Umarmung und Gefühle". Dieselbe Hallengröße wie Unheilig bespielen sie längst, nun sprechen sie auch dasselbe Klientel an.

Simpel heißt freilich nicht automatisch schlecht, inzwischen haben Frei.Wild einfach zu viel Routine, ums im Songwriting komplett zu vermasseln. Die hört man dem quantitativen Overload "Rivalen Und Rebellen" dafür fast durchgehend an. Qualität erzielt das Quartett so nach dem Hit & Miss-Prinzip. "Auf Ein Nie Wieder Wiedersehen" entpuppt sich als starke Powerballade, die von Burgers kraftvollen Refrain-Vocals lebt.

Demgegenüber steht furchtbar Einfallsloses ("0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – yippie-ya-yeah, let's go!") sowie die Vollbedienung Streckbank: Gehen die Ideen aus, jagt man halt die Chorus-Hook nochmal durch den Vocoder, um den Song abwechslungsreicher zu gestalten ("Keine Angst Vor Liebe"). Immerhin haben die Fans ja große Auswahl, um sich eine eigene kompaktere Tracklist daraus zu basteln.

Allerdings scheinen Frei.Wild ihren Hörern generell nicht sonderlich viel zuzutrauen, schrauben sie doch das sprachliche Niveau oft auf ein Minimum herunter. Lieblingsmarotte: Wortwiederholungen. Frei.Wild bringen nicht "alle" um, sie bringen "alle, alle, alle, alle" um. Frei.Wild sind nicht "anti", sie sind "anti, anti, anti". Die Zeit ist nicht "vorbei", sie ist "vorbei, vorbei, Geschichte, vorüber, gegessen, Vergangenheit". Über einen Song namens "Fick Dich Und Verpiss Dich", dessen Fazit lautet: "Checkst du's oder checkst du's nicht, dass du unser aller Arschloch bist?" müssen wir gar nicht erst reden.

Ja, sie liefern – natürlich – wieder Futter für kritisierende "Moralapostel" und damit gleichzeitig auch den Leuten, die der kritisierten Ideologie bis aufs Blut verschworen sind. "Ja, dieses Land ist unser Leben" knurrt Burger schon im vierten Lied "Auf Zum Schwur". Mit direktem Zitat bezieht er sich auf ein Volkslied, das zur Tradition des alljährlich in ganz Tirol entfachten Herz-Jesu-Feuers entstanden ist.

Zwar stellen sich Frei.Wild mit Zeilen wie "Ich brauche keinen Führer, keinen höchsten Rang" ("Nicht Zu Viel Denken Und Einfach Machen") auch gegen rechtes Gedankengut, tun das aber – vor allem auf die Gesamtlauflänge des Albums gesehen – wesentlich zurückhaltender, als sie Interpretationsspielraum für nationalistische Deutungen lassen. In einem Fort denken sie sich neue Kosenamen für ihre Gegner aus, ähnlich klare Worte gegen den grassierenden Fremdenhass – wie sie sie abseits ihrer Alben ja durchaus schon fanden – sucht man in d r e i u n d d r e i ß i g Songs, aber vergebens. Das höchste aller Gefühle ist der schwammig gehaltene, auf die Bonus-CD verbannte Anti-Waffen/Anti-Kriegssong "Betteln Vs. Batteln". Aber warum gegen das Image ankämpfen, wenn man sich noch tiefer in die inzwischen recht groß gewordene Nische buddeln kann?