laut.de-Kritik "Das Leben, ein Theaterstück. Du spielst die Opferrolle." Review von Dominik Lippe

Vor 20 Jahren bereicherten Porno-Rap-Pionier Frauenarzt und Battleking Taktloss mit ihren ersten Aufnahmen den deutschen Hip-Hop. Gemeinsam mit einer ganzen Armada spannender Charaktere waren sie dem Berliner Rap-Schmelztiegel entstiegen. Den gängigen Retrozyklen entsprechend ist es nun an der Zeit, diese Anfänge wieder aufleben zu lassen.

Die Karrieren der beiden hätten kaum unterschiedlicher verlaufen können. Während sich der umtriebige Workaholic Frauenarzt stärker an den Vorgaben der Leistungsgesellschaft orientiert, als es seinem Außenseiterimage gut tut, präsentiert sich Taktloss seit jeher als Meister der Entschleunigung. Letztes Soloalbum? Vor beinahe 15 Jahren erschienen. "BRP Unendlich"? In detoxesker Weise angekündigt, aber nie veröffentlicht.

So erschien es folgerichtig, dass Taktloss mit seinem gefeierten Karriereende im letzten Jahr die Maschinerie scheinbar stillgelegt hatte. Doch Taktloss lebt eben auch das Prinzip vollkommen künstlerischer Freiheit, die erwartbar das Unerwartete hervorbringt. Dank "Gott" findet nun also sein Bühnenjubiläum nicht in Abwesenheit statt.

Nach wie vor prägen humorvolle Assoziationsketten und Binnenreime den Stil Taktloss': "Manchmal bringe ich jemand' zum Lachen, nur um zu sagen, dass jemand' das Lachen gleich vergehen wird. Hast du gehört? Es wird dir vergehen. Alles ist vergänglich. Verdräng' nicht deinen Stammbaum. Der ist voller Affen." Seine oftmals martialischen Texte trägt Taktloss mit einer fast buddhistischen Ruhe vor. Denn es gilt der Grundsatz: "Wenn für mich das Aufnehmen weniger Anstrengung ist, als für dich mir zuzuhören, dann war es mir ein Vergnügen."

Auch Frauenarzt bleibt seiner Interpretation von Battle-Rap treu ("Das Battle ist eröffnet, ich bin gegen Pazifisten."). Erbarmungslos pflügt er seine fiktiven Gegner verbal unter. Einzig ein Hamburger Hip Hop-Trio wird die Ehre zuteil, namentlich attackiert zu werden: "Wenn du rappst, klingst du behindert wie ein MC der Beginner." Nach dem letztjährigen Verbrechen auf Albumlänge haben sich die Blast Action Heroes das auch redlich verdient.

Obgleich Taktloss und Frauenarzt nicht über die Fähigkeit oder den Willen verfügen, ein Thema versübergreifend zu behandeln, bietet "Gott" auch einige textliche Überraschungen. Frauenarzt preist auf "Sag Wie Es Ist" das analoge Leben ("Schritt für Schritt wirst du digitalisiert. Dein ganzes Dasein wird minimalisiert. Denn das wahre Leben ist kein Pornostreifen.") und schießt gegen Pegidisten ("Sag wie es ist: Der besorgte Bürger ist nur ein scheiß Rassist.").

Auf "Kein Geheimnis" reflektiert Taktloss seinen Abschied vom Rap und kurzzeitig verschwimmt die sonst so strikte Linie zwischen Kunstfigur und realer Person: "Ein altes Pferd steht im Stall und will noch 1.000 Meilen gehen. [...] Ich freu' mich auf mein erstes Konzert nach meinem letzten Konzert. Nach meinem letzten Konzert? Zurück an Anfang. Ich fange neu an unter demselben Namen – Taktloss." Wie üblich vollzieht der Berliner nahtlos den Übergang zum assoziativen, sinnentleerten Dadaismus: "Das funktioniert, denn ich bin frisch rasiert. Ein Schuhputzer, der Fressen poliert. Geh' mir auf den Senkel und ich versenke deine Enkel im See."

Die Produktionen auf "Gott" knüpfen direkt an Frauenarzts Album "Mutterficker" an: Standesgemäße elektronische Sounds mit tiefen Bässen driften regelmäßig in Atzen-Gefilde ab. Immer wieder ergänzen Trap- und Dubstep-Elemente die nach Eskalation heischenden Beats ("Einer Klatscht", "Weltuntergang"). Die Grenze zur Unhörbarkeit passiert schließlich "Vorhang Auf 3", das auf jede Ähnlichkeit zum ursprünglichen Untergrund-Klassiker verzichtet. Von Frauenarzt stilistisch als "Horror-Trap" eingeordnet, zertrümmert das Instrumental mitleidslos die Gehörknöchelchen des Konsumenten.

Positiv fällt dagegen die Verwendung von Auto-Tune bei Songs wie "Ich Schwöre" auf. Taktloss treibt die Bearbeitung seiner Hookline derart weit, dass diese nur noch als ironischer Kommentar auf die allgegenwärtige Nutzung der Software dieser Tage zu interpretieren ist. Oder wie es in der Lesart Taktloss lautet: "Du denkst, das ist Auto-Tune? Da bist du auf dem Holzweg. Das ist meine Stimme."

Für gewöhnlich sollte über limitierte Box-Sets im Genre Deutschrap besser der Mantel des Schweigens ausgebreitet werden. Doch während anderen Rappern und die sie vertretenen Labels von Schnürsenkeln bis Brettspielen kein Inhalt zu blöd ist, bildet "Gott" mit sinnvollen Extras die löbliche Ausnahme.

Die stilecht auf einem Vierspur-Rekorder aufgenommene Bonus-EP "Über euch" befriedigt die nostalgischen Bedürfnisse von Fans der ersten Stunde. Ein Fotobuch mit Berliner Graffitis hebt die Hip Hop-Wurzeln der beiden Protagonisten fernab der Kommerzialisierung hervor. Und das beiliegende T-Shirt unterstreicht mit Portraits von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven, versehen mit den Namensschildern "Frauenarzt" und "Taktloss", den speziellen Humor der beiden.

Aus Frauenarzts Sicht ist "Gott" sicherlich als ein Projekt unter vielen. Ob und wie sich Taktloss weiter entwickelt, bleibt dagegen spannend zu beobachten. Seiner Anhängerschaft reichte es ohnehin aus, wenn "BRP Unendlich" vor Ablauf der Ewigkeit erscheinen würde.