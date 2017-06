laut.de-Kritik Flers zweiter Frühling geht in die Sommerpause. Review von Max Brandl

"Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann", sagte ein gescheiter Mann einmal. "Vibe", das dreizehnte und aktuelle Solo-Album von Fler, kam diesem Prinzip zuletzt sehr nah und stellt damit nach Meinung vieler sein vorläufiges Opus Magnum dar. Der Kollabo-Nachfolger "Epic" zusammen mit Jalil ändert daran nichts. Die hohe Kunst des Weglassens wurde hier musikalisch leider überstrapaziert.

Dabei ließ ein guter Teil der Vorab-Singles durchaus Episches erhoffen: Allen voran "Predigt", diese sakral wabernde Großtat einer deutschen Trap-Interpretation. Was auf "Epic" als (allein der Premium-Edition vorbehaltenes) Outro herhalten muss, hätte die Blaupause liefern können für den endgültigen Rapgame-Takeover in 2017. Es hatte doch alles:

Fler mit inbrünstig-ignorantem Schlagwort-Dropping ohne belastend roten Faden, Jalil mit feinster Angeber-Semantik und unschlagbarer Stimmlage im Subbass-Bereich plus ein bisschen maximal eingängiger Singsang in der Hook. Das Ganze umrahmt von zwei, drei irrlichternden Piano-Akkorden, üppig eingebettet in einen erhaben drückenden Basslauf und akzentuiert von wenigen, perfekt eingestreuten full-stops. Wahnsinn.

Nicht weniger Hoffnung machte die Auskopplung "Paradies": Im Kern dieselbe melancholisch-herablassende Sound- und Flow-Konstruktion wie bei "Predigt", diesmal allerdings mit ein paar Umdrehungen mehr auf dem Tacho. Sprich: Man erwartete ein "Vibe" im Quadrat.

An dieses Erfolgsrezept knüpft von den Albumtiteln nun am ehesten das Loyalitäts-Dramolett "Gang Für Immer" an: Im exakt richtigen Maße autogetunet klagen Fler und Feature-Gast Remoe einem ausgebremst hallenden Klavier auf drückender Bassbasis ihr Leid mit den lieben Mitmenschen: beileibe kein unwesentliches Thema in Flers Werdegang. Nach einem kurzen Savas-Cosign macht ein gekonnt durch die Snare joggender Jalil seinen Standpunkt auch noch einmal klar. (Spoiler-Alert: Er sieht das ähnlich.)

Überraschend ist ferner, wenn die beiden ihren Gewinnertalk auf dem verspult karibischen Beat von "Flex'n" auspacken und dabei unbeschwerte Adlibs im Stile eines Herrn Genz einstreuen. Bei dieser Nummer wird im Übrigen schön klar, was Fler meint, wenn er in seinen Grimme-Preis-verdächtigen Interviews mantraartig wiederholt, es gehe beim Vortrag der Texte ausschließlich um das Wie, keinesfalls um das Was.

Ganz gut reingehen mag nach ein paar Anläufen auch "Lebron": In den ersten drei Vierteln der Nummer spielen sich Jalil und Flizzy auf einer für "Epic"-Verhältnisse recht sportlichen Uptempo-Unterlage die Bälle zu, um dann für den C-Teil, nach einem kurzen Lebron-Interview-Einspieler, den Bugatti fünf Gänge runterzuschalten und den Hit rückwärts seitlich einzuparken.

Spätestens jetzt weist die Epik aber spürbare Defizite auf: Einem Großteil der Songs auf "Epic" mangelt es, wie eingangs schon erwähnt, an akustischer Fülle. Das Prinzip der stark simplifizierten Schlagwort-Lyrics im Morsecode-Flow ist nur solange genial, wie es innerhalb einer erstens breitwandigen und zweitens dramatischen Rahmung vonstatten geht. Fehlt auch letztere, wirds recht schnell banal.

Genau hieran mangelt es vielen der Produktionen von Nico Chiara aber leider. Bestes Beispiel: "Zenit". Ein autistisch vor sich hinklöppelndes Xylophon aus dem Kondensator und eine auffallend egale Baseline hauchen der reduzierten Titelblatt-Poesie dann halt doch noch kein neues, geschweige denn faszinierendes Leben ein.

Natürlich ist nun genau diese Kritik am Soundgewand gemäß dem vorausschauenden Generalauskenner Fler ein unwiderlegbares Indiz dafür, dass man seine direkt aus dem Miami der Zukunft importierte Musik schlichtweg nicht peilt. Nur: Manchmal ist weniger eben nicht mehr, sondern einfach nur weniger.

Eine derart zurückgefahrene Soundkulisse legt außerdem das Rap-Handwerk schonungslos offen. Kein Zweifel, Fler und Jalil beherrschen abseits trickreicher Wortspiele und beeindruckender Skill-Showdowns auf weiten Strecken die Kunst, allein mit wenigen Worten, vielen Wiederholungen und bewusst gesetzten Pausen eine beeindruckend dichte Atmosphäre zu erschaffen. Immer wieder, hier und da, aber hier eben nicht auf Albumlänge.

Nicht selten gerät das gebetsmühlenartige Repetieren von Luxusgütern, Gewaltandrohungen und deren kausalem Zusammenhang nämlich aus der Bahn. Man erwacht dann aus der bassinduzierten Hypnose und findet sich gefangen in einem nicht enden wollenden Acapella-Abzählreim wieder. Dann ist Saure-Gurken-Trap: "Alles VVS" oder "Slowmotion" bieten diesbezüglich plakative Anspielstationen.

Dabei stellt Jalil mit seinem einzigartig sonoren Organ die perfekte Ergänzung zu Flizzys nunmehr 15 Jahre währender Aggro-Intonation. Es sei aber auch nicht verheimlicht, dass er nicht in jeder Gangart und vor allem an den exponierteren Stellen im Beat noch nicht dieselbe Trittsicherheit aufweist wie sein Mentor. Dennoch: Überhits wie "Predigt" wären ohne die tiefste und entspannteste Stimme im Game unvorstellbar.

"Executive Producer" Fler wiederum lässt es sich nicht nehmen und macht fast auf nahezu jedem Song den Denyo: Er kommt rein, und zwar als Erster. Das trägt, wenn auch nur zweitrangig, zusätzlich zur Abwechslungsarmut bei, die man qua Genre ja nun eh schon zelebriert.

Und die zwei Mortel-Features? Mei. Seinen Part und den Chorus auf der sperrigen Designer-Hymne "Coogi" absolviert der NRW-Mann der Stunde passend zum Strickmuster des besungenen Pullovers: eine Frage des Geschmacks. Auch sein zweiter Beitrag, nehme ich an, "Sollte So Sein". Für all zu große Aha-Effekte sorgen die beiden Auftritte nicht.

Ergo: "Epic" ist ein guter, aber durchwachsener Nachfolger zu "Vibe", der in Form einiger weniger, dafür aber überragend guter Songs aufzeigt, wozu das Duo Fler & Jalil auf maßgeschneiderten Produktionen in der Lage ist. In Summe gerät "Epic" aber vor allem klanglich zu dünn und zu wenig kreativ, um den Vorsprung, den sich Fler 2016 überraschend erarbeitet hat, weiter auszubauen. Somit werden die kommenden Solo-Alben der beiden zeigen müssen, ob an der Billy Wilder-Promenade weiterhin die Trends gesetzt werden, die heute noch keiner sieht.