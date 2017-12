laut.de-Kritik Verfallsdatum erreicht. Review von Leah-Lou Blank

Fettes Brot betreten die Bildfläche mit einem neuen Album voller alter Songs. Mit 15 Titeln aus den Alben "Mitschnacker", "Auf einem Auge blöd" und "Außen Top Hits, Innen Geschmack" und "Fettes Brot lässt grüßen" bestreiten die Brote die Show auf "Gebäck In The Days- Live In Hamburg".

Dokter Renz, König Boris und Björn Beton begrüßen ihre Fans mit dem 19 Jahre altem Klassiker "Da Draußen". Darauf folgt mit "Rock Mics" ein langweilender Kuschel-Rock-Beat, ausgeschmückt mit ein paar Opa-Rap Versen.

Die Abwechslung von ruhigen, eher öden Tracks wie "Das Lied Am Ende" und hyper aktiven, nervigen Titeln wie "Frikadelle am Ohr" zieht sich durch die gesamte Show. Zwischendurch kommen immerhin ein paar hörbare Songs. Zum Beispiel "Hallo Hip Hop", der für Fettes Brot-Verhältnisse fast schon ein Battlerap-Song ist.

Der Unterschied zu den originalen Tracks ist meist minimal, aber Fettes Brot wollten die Songs 'fetter', also heißt es: Hippe Features dazu holen. Die "Definiton Von Fett" wird von Fatoni neu definiert und kommt auf jeden Fall gut. Die drei Brotscheiben klingen bei der Live-Aufnahme allerdings erschöpft, die Performance wirkt deutlich schwächer als die Youtube-Version.

"Boy" liefern auf "Können Diese Augen Lügen" sicherlich das beste Feature auf der ganzen Platte, die Frauenstimmen des Duos ergänzen die Brote gut und bringt mehr Spannung in den Track. Immerhin ein Anlass zu Schmunzeln ist der neue Part, den Heißes Eisen zu "Friedhof Der Nuscheltiere" beitragen.

Nach der Hälfte der Show kommt der Skit "Reimheitsgebote" mit den Ex-Mitgliedern Tobi & Mighty. Kurzer Schreck - ist das Jan Delays Stimme? Zum Glück nicht, klingt aber so und damit ziemlich nervenaufreibend. Danke dass der Skit nur vierzig Sekunden dauert.

Die Ex-Brote mischen sich gemeinsam mit Das Bo ebenfalls unter den nächsten Track "Schlecht". Das Run DMC-Sample ist nicht zu überhören und trotzdem zu leise. "Ich bin Boris der König / Talente hab ich wenig / Deswegen lautet meine Attitüde ziemlich dämlich", da stimme ich Boris Lauterbach zu, auch wenn der es nicht ernst meint.

Ein Song übers Fremdgehen gefüllt mit Paarreimen: "Jein" beginnt mit schlechtem Englisch und geht über in schlechten Deutschrap. Dass Sven Regener von Element of Crime bei so einem Song mitwirkt, verwunderlich.

Mit ihrem Megahit "Nordisch By Nature" beenden Fettes Brot ihre Show. Es ist das erste und einzige Mal, dass sie den Song in Originalbesetzung performen. Selbst der Original DJ, DJ Rabauke, steht auf der Bühne. Der 80s Funk Beat macht gute Laune, aber für uns im Süden ist das leider nichts.

Insgesamt dauern die einzelnen Tracks einfach zu lang, sechs Minuten Paarreim-Rap sollte niemand hören müssen. Es gibt langsame und hyperaktive Lieder, aber der Rap-Stil verändert sich nie. Stets möglichst schnell irgendwelchen Humbug rauszulassen der sich halbwegs reimt, ist kein Erfolgsrezept für die Ewigkeit, mittlerweile gibt es neben Sprachgesang auch komplexen Rap. Selbst wenn es nicht so leicht verdirbt - selbst Brot hält halt nicht ewig.