laut.de-Kritik Prog-Metal lernt laufen - in Siebenmeilenstiefeln. Review von Yan Vogel

1982 bringt Brian Slagel die erste Veröffentlichung seines neuen Labels Metal Blade an den Start. Auf der Kompilation unter dem sinnigen Banner "Metal Massacre" finden sich illustre Szenenamen wie Metallica und Slayer. Diese Chance nutzen nicht nur Thrash-Metal-Bands, sondern im speziellen auch Vertreter des US-Metal. Auf der fünften Veröffentlichung geben 1984 neben Metal Church auch Fates Warning ein Stelldichein.

Die Band des griechischstämmigen Gitarristen Jim Matheos kann als Schmelztiegel unterschiedlicher Spielarten wie Prog, US-Metal, NWOBHM oder härtere Gangarten gesehen werden. Slagel baut auf die Gruppe und signt die Nachwuchshoffnung vom Fleck weg. Auf den ersten beiden Alben suchen Matheos und Co. ihren Weg im dichten Metal-Dschungel, arbeiten sich an Szenegrößen wie Iron Maiden ab ("Night On Bröcken") und kommen mit "A Spectre Within" einem Klassiker schon ziemlich nahe. Doch erst im Jahr 1986 lernt der progressive Metal laufen - aber dies gleich in Siebenmeilenstiefeln.

In der Serie "Metal Evolution" von Sam Dunn fehlt "Awaken The Guardian" als Meilenstein des Genres. Viele Journalisten sehen in der 1986 erschienenen Platte die konsequente Weiterentwicklung zu den beiden Vorgängerplatten. Dennoch bleibt zu konstatieren, dass vieles was seitdem im Prog-Metal passiert ist, ohne "Awaken The Guardian" nicht möglich gewesen wäre. Über Dream Theater legen viele Prog-Fans anno 2016 lieber den Mantel des Schweigens. Aber ihr Frühwerk ist unverkennbar vom Fates Warning-Virus infiziert und zieht gerade aus dessen DNA, die da lautet 'Anspruch ja, aber nie zum Selbstzweck' ihre Faszination.

Gerade Ex-DT-Drummer Mike Portnoy, der nie um einen markigen Spruch verlegen ist, hat Recht, wenn er sinngemäß in den Liner-Notes zum Guardian-Remaster schreibt, dass zwar viele Prog-Metal-Fans Dream Theater eine Vorreiterrollen in diesem Genre zusprechen. Dabei werde aber völlig verkannt, dass Fates Warning schon Jahre zuvor diesen Stil zur Perfektion getrieben hätten.

Was macht nun aber den Reiz dieser Platte aus? Denn auch der Vorgänger "A Spectre Within" bietet kraftstrotzenden Metal mit zahlreichen Breaks, Tempi-Wechsel, Soli und abgefahrenen Melodien, gerade im Gesangsbereich. Doch erst mit "Awaken The Guardian" treten Fates Warning aus dem US-Metal- und NWOBHM-Schatten heraus und integrieren Raum und Zeit in ihre anspruchsvollen Kompositionen.

Aresti/Matheos spielen das Einmaleins des Prog-Metal mit gegenläufigen Riffs, Melodien und Soli und holen auch mal die Akustikgitarre aus dem Schrank. Die Rhythmusgruppe agiert bestechend und legt ein tightes Fundament. Der Instrumentalarbeit kann auch heute noch das Prädikat wertvoll verliehen werden, aber richtig den Himmel berühren die Amis mit John Arch, der eine wahre Stimmphonie abbrennt.

Er agiert zudem als brillianter Lyriker, der gekonnt Fantasy, Sagen und Mythen vereint und seine Vocal-Lines mit unfassbar abgefahrenen Melodien spickt, die teilweise wie ein Instrument zum Einsatz kommen. Ungewöhnliche Harmonien und Skalenschlenker, denen häufig das Etikett 'orientalistisch' anheaftet, machen, bei allem Streit um die geschmackliche Deutung seines extremen Stimmumfangs, den Reiz dieser Platte aus. Arch kredenzt Melismen und Koloraturen, die an klassisch ausgebildete Opernsängern erinnern.

Diese Stimme! Er haut alles weg, was im Metal Rang und Namen hat. Er vereint Jon Andersons Genius, weltumspannende Melodiebögen zu bilden, Geddy Lees Catchyness und Bruce Dickinsons Dramatik. Zudem legt er in seine Lyrcis eine Tiefe, die sowohl metrisch, prosodisch als auch semantisch mit der Musik korrespondiert und interagiert. Hier werden Geschichten erzählt, die mitreißen, statt Slogans produziert, die einem selbst nach zehn Bier noch unfallfrei aus dem Mund purzeln.

Themen wie die Hexenverfolgung von Salem oder die Artus-Sage verkommen nicht zu einem seelenlosen Ahnenkult. Es setzt viel Aufmerksamkeit voraus, sich mit den Lyrics zu beschäftigen. Eine Textzeile wie "Blasphemous black bible bias you betray bigotry" muss erst mal verdaut werden und zaubert jedem Lyrik-Liebhaber ein Lächeln auf die Lippen. Gleichsam gibt es emotionale Anker wie in der Überballade "Guardian", die genau das evozieren, was der Text verspricht: "A tear streams from her face into my hand into my heart".

"The Sorceress" ist ein Amalgam aus US-Metal, NWOBHM und Prog-Elementen. Ein weiteres Meisterwerk namens "A Social Grace" von Psychotic Waltz, das drei Jahre später erscheint, hat seine

klanglichen Wurzeln eindeutig in dieser Denkart. Klar zählen hierzu auch Rush als Urväter, doch ist deren härtetechnische Relevanz Anfang der Achtziger mit der Hinwendung zu New Wave-Sounds etwas geschmälert.

"Valley Of The Dolls" startet furios mit einem Palm Mute-Riff irgendwo zwischen Thrash- und Speed-Metal, geht kurz in einen vertrackten Midtempo-Part über, um in einem Solospot zu münden. Danach jongliert die Band förmlich mit den einzelnen Teilen, gibt Arch den Raum, den seine überbordenden Lyrics über Bigotterie und Oberflächlichkeit benötigen.

Danach folgt der Hit des Albums: In "Fata Morgana" mit textlicher Anlehnung an die Artus-Sage folgt eine anbetungswürdige Melodie der Nächsten. Der Song strotzt nur so vor treibenden Riffs und Rhythmen und präsentiert den Mitsing-Part des Albums schlechthin - der etwa beim Keep It True-Festival 2016 von tausenden Kehlen intoniert wurde. Gänsehaut pur!

"Guardian" startet mit einem an Genesis angelehnten Akustikgitarren-Intro ("Suppers Ready" lässt grüßen) und wächst danach zu einer echten Powerballade im Stile des zwei Jahre vorher veröffentlichten "Fade To Black" von Metallica. Der Double Time-Mittelteil baut nochmals Spannung auf, die im abschließenden Refrain dieses Klassikers kanalisiert und in reichlich Glückhormonen aufgelöst wird. Hier wie im abschließenden "Exodus" zeigen Fates Warning besonders ihre emotionale und dramatische Seite mit raumgreifenden Arrangements und offenen Akkorden und gehen weniger Riff-basiert bzw. technisch zu Werke.

"Prelude To Ruin" haut wieder mächtige Riffs raus, die in der Bay Area zur Schule gegangen sind und hier in einem melodischen Kontext zur Bandbreite des Sounds beitragen. Herrlich vertrackte Passagen wie im besagten "Prelude To Ruin" oder dem Aresti-Beitrag

"Giant's Lore (Heart Of Winter)" stehen majestätische Refrains und hymnischen Solopassagen gegenüber. Sie beweisen, dass Prog zwar einer gewissen Technik bedarf, diese muss jedoch anders als bei den großen Masturbationsorgien der späteren Dream Theater oder den Gniedel-Querköpfen Watchtower kein Selbstzweck sein.

Mit "Awaken The Guardian" wurde ein Point Of No Return erreicht, eine Definition von Progressiv Metal, ähnlich bahnbrechend wie "Reign In Blood" für die Thrash-Szene oder die im gleichen Jahr erschienen Meisterwerke von Metallica ("Master Of Puppets") und Megadeth ("Peace Sells") für den Heavy Metal. Fates Warning legen Heavyness an den Tag, beweisen dabei aber auch Gespür für epische und dramatische Songstrukturen, die genügend rhythmische und harmonische Schlenker bieten, um noch auf Jahre hinweg zu fesseln. Hinzu kommen die mit reichlich Fantasy, zahlreichen literarischen Verweisen und gesellschaftskritischen Aspekten gespickten Lyrics, was bereits seit den großen Siebziger-Granden wie Genesis, Yes oder King Crimson ein wesentlicher Bestandteil progressiver Musik darstellt.

Mittlerweile lässt Jim Matheos Altersmilde walten, wenn es auf die Anfangszeit seiner Band zu sprechen kommt. Jahrelang zeigte sich das einzig verbliebene Gründungsmitglied unzufrieden mit Klang und Komposition und streckte die musikalischen Fühler lieber in andere Richtungen aus - nur um dem Banner Progressive Metal zu entkommen. Und doch waren die EP "A Twist Of Fate" und das Album "Sympathetic Resonance" mit John Arch nicht nur leichte Anbandelungsversuche, sondern eigenständige Werke, die den Spirit der Achtziger auf ein modernes Level heben konnten. Der Stolz etwas Bleibendes geschaffen zu haben, was viele Fans und Musiker begleitet und prägt, überwiegt.

2016 existieren die Amis in zwei Versionen: Als Nostalgieveranstaltung, die zum 30 jährigen Jubiläum von "Awaken The Guardian" begeistert. Und als kreative Instanz mit Ray Alder am Mikro, die jüngst mit "Theories Of Flight" ihren Szenestatus untermauerte.

In der Rubrik "Meilensteine" stellen wir Albumklassiker vor, die die Musikgeschichte oder zumindest unser Leben nachhaltig verändert haben. Unabhängig von Genre-Zuordnungen soll es sich um Platten handeln, die jeder Musikfan gehört haben muss.